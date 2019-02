MWC 2019: wiemy, jakie cztery nowe smartfony pokaże Sony

Dzień przed rozpoczęciem Mobile World Congress do sieci wyciekły informacje o smartfonach, które zaprezentuje Sony. Będą to: Xperia L3, Xperia 10, Xperia 10 Plus i Xperia 1.

Za wyciek danych odpowiedzialny jest serwis 91Mobiles, który zamieścił także zdjęcia nachodzących modeli. Xperia 1 Xperia 1 to flagowiec, którego zdjęcie wyciekło przedwczoraj do sieci. Ma wyświetlacz OLED 6,5", wyświetlający obraz 4K HDR OLED (proporcje 21:9), potrójny aparat tylny i wodoodporną obudowę (IP68). Czytnik odcisków palców znajduje się z boku urządzenia. A co pod obudową? Według przecieków, Xperia 1 ma procesor Snapdragon 855, 6GB RAM i 128GB miejsca na dane (co można zwiększyć kartami MicroSD). Urządzenie zasila bateria o pojemności 3300mAh. Xperia 10 i Xperia 10 Plus Xperia 10 i Xperia 10 Plus to wyświetlacze odpowiednio 6 i 6,5" (proporcje w obu 21:9). Pierwszy model ma używać procesora Snapdragon 630 z 3GB RAM i pamięcią 64GB. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów umożliwia podwójny aparat, a zasilanie daje bateria 2870 mAh. Xperia 10 Plus to nieco mocniejszy model - napędza go do działania Snapdragon 636 z4GB RAM, a zasila akumulator 3000mAh. Oba smartfony mają aparat przedni 8 Mpix. Xperia L3 Xperia L3 to smartfon budżetowy. Ma wyświetlacz HD+ o przekątnej 5,7", na którym pokazuje obraz w proporcjach 18:9. Zasila go procesor MediaTek 6762 z 3GB RAM. Bateria ma pojemność 3300 mAh. Z tyłu znajduje się podwójna kamera, z przodu - podobnie jak u poprzedników - 8 Mpix. Oficjalne ceny oraz daty premiery nie zostały jeszcze podane.