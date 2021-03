Mabion - Polska firma będzie produkować szczepionki

Mabion – polska firma farmaceutyczna podpisała umowę z koncernem Novavax na produkcję szczepionek.

Koncern [email protected] od jakiegoś czasu pracuje nad stworzeniem własnej szczepionki na Covid-19. Pomimo kilku turbulencji w tym procesie, bieżące wyniki testów wyglądają obiecująco. Na tyle, iż Unia Europejska wdrożyła w przypadku tego specyfiku specjalną formę procesu zatwierdzania, tzw. procedurę przeglądową. Polega ona na tym, że eksperci z UE na bieżąco sprawdzają kolejne wyniki testów, aby po ich zakończeniu możliwe było jak najszybsze zatwierdzenie specyfiku. Podobna procedura została wdrożona już wcześniej w przypadku innej szczepionki, a mianowicie preparatu firmy CureVac.

Novavax jest już na ostatniej, trzeciej fazie testów klinicznych swojego preparatu i jego ukończenie jest już kwestą niedługiego czasu. Nic dziwnego więc, że producent już teraz zajął się kwestiami logistyczno-technicznymi produkcji swojego specyfiku. Właśnie w ramach tych działań, została nawiązana współpraca pomiędzy Novavax, a polska firmą Mabion.

Umowa Mabion i Novavax

Puki co, firmy zawarły tak zwaną umowę ramową. W jej ramach, w pierwszej połowie roku Novavax dostarczy do zakładów polskiej firmy swój sprzęt, niezbędny do produkcji szczepionki. W obecnej fazie, Mabion zajmie się produkcją serii technicznej szczepionki, a mianowicie jednego z jej głównych składników - antygenu do NVX-CoV2373. Jak informują przedstawiciele polskiego koncernu „jest to pierwszy krok do potencjalnej umowy produkcyjnej”. Oznacza to, iż w przypadku zatwierdzenia szczepionki Novavax i zadowolenia firmy ze współpracy z Mabionem, polskie przedsiębiorstwo będzie mogło włączyć się w proces produkcyjny właściwej szczepionki.

W ramach wsparcia tej znaczącej współpracy oraz zawartego porozumienia, firma Mabion otrzyma 40 mln złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju#.