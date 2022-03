Mac Studio jednak z możliwością rozbudowy pamięci SSD? Mamy dowody

Jak wynika z rozbiórki przeprowadzonej przez kanał YouTube "Max Tech", pamięć masowa SSD w komputerze Mac Studio nie jest wlutowana na stałe i może nadawać się do rozbudowy.

Fot. Max Tech

W szczegółowym nagraniu wideo przedstawiającym rozbiórkę nowego komputera Mac Studio, Max Tech ujawnia, że pamięć masowa SSD w komputerze Mac Studio jest umieszczona w dwóch gniazdach i można ją stosunkowo łatwo wyjąć lub wymienić, ponieważ nie jest przylutowana. Poszczególne dyski SSD można wymieniać między dwoma gniazdami i wyglądają one na modułowe.

Na swojej stronie internetowej firma Apple twierdzi, że pamięć masowa SSD w komputerze Mac Studio jest "niedostępna dla użytkownika" i zachęca użytkowników do skonfigurowania urządzenia z wystarczającą ilością pamięci masowej w momencie zakupu. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że dostęp do wnętrza Mac Studio z zewnątrz jest utrudniony. Trzeba zdjąć gumowy pierścień z podstawy urządzenia, aby odsłonić cztery śruby umożliwiające jego otwarcie, ale po wejściu do środka dostęp do pamięci masowej SSD jest dość łatwy i można ją wyjąć.

Max Tech zasugerował, że Apple może zaoferować aktualizacje pamięci masowej SSD w późniejszym terminie, podobnie jak wprowadził zestaw do modernizacji pamięci masowej Mac Pro w połowie 2020 roku, ale łatwy dostęp może być przeznaczony tylko do użytku w naprawach, umożliwiając technikom wygodniejsze wyjmowanie i wymianę dysków SSD.

Pamięć masowa SSD w innych komputerach Mac, wykonanych na bazie niestandardowego krzemu, takich jak MacBook Pro, MacBook Air i Mac mini, jest wlutowana na stałe i nie można jej łatwo rozbudować, ale niektórzy wykwalifikowani technicy próbowali to robić.