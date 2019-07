Mac mini 2019 - data premiery, specyfikacja techniczna, cena

Apple zaktualizowało ostatnio najtańsze MacBook'i. Sprawdzamy, jakie jest prawdopodobieństwo, że na rynku pojawi się nowy Mac mini.

Spis treści

Mac mini to komputer stacjonarny produkowany przez Apple od 2005 roku. Słowo "mini" w nazwie nie bierze się znikąd. Komputer ten mierzy jednie 19,7 cm x 19,7 cm przy grubości 3,6 cm, a wydajnością potrafi zaskoczyć nie jednego większego peceta. Obecnie w sklepach dostępny jest model z 2018 roku, który został zaprezentowany razem z zupełnie nowym MacBook'iem Air (zaktualizowanym w lipcu 2019 roku o wyświetlacz z True Tone). Była to bardzo ważna i istotna aktualizacja dla tego modelu. Większość sceptyków myślała, że Apple zaprzestanie produkcji tego modelu.

Na rynku od ponad czterech lat sprzedawano wersję z 2014 roku, która była już dosyć mocno przestarzała. Na dodatek podstawowa wersja mimo przystępnej ceny (1999 zł) była bardzo złym wyborem. Połączenie niezbyt wydajnego procesora Intel Core i5 znanego z MacBook'a z 4 GB pamięci operacyjnej RAM bez możliwości rozbudowy i okropnie wolnym dyskiem HDD SATA 2,5 cala o prędkości 5400 obrotów na minutę powodowała, że na komputerze praktycznie nie dało się pracować. Droższe konfiguracje wypadały znacznie lepiej, ale nadal potrafiły być mniej wydajne od poprzednika z 2012 roku.

Należy pamiętać, że model z 2012 roku wykorzystywał mobilne procesory trzeciej generacji, a wersja z 2014 roku wyposażana była jedynie w słabsze niskonapięciowe jednostki znane również z laptopów Apple.

Źródło: macworld

Na szczęście Apple postanowiło zaktualizować ważący zaledwie 1,3 kg (mniej niż większość laptopów) komputer w 2018 roku. Aktualizacja ta był bardzo istotna i zaoferowała nowemu modelowi potężny wzrost wydajności. Niestety, ale negatywnie odbiło się to na cenie urządzenia. Podstawowa konfiguracja kosztuje 3999 zł.

Czy po tak dużej aktualizacji, która odbyła się zaledwie 8 miesięcy temu możemy oczekiwać, że Apple ponownie zaktualizuje Mac'a mini? Sprawdzamy, czy możemy spodziewać się nowego modelu w 2019 roku?

MacBook Air wprowadzony na rynek razem z Mac'iem mini oraz podstawowy model MacBook'a Pro zostały zaktualizowane w lipcu 2019 roku przed startem promocji Back To School. Może to wskazywać, że i Mac mini zostanie zaktualizowany, ale wystarczy szybki rzut oka w historię modelu, aby szacunki stały się nieco sceptyczne - komputery stacjonarne są rzadziej aktualizowane od laptopów.

W 2019 roku zaktualizowano iMac'a po raz pierwszy od 2017 roku. Nowe modele zamiast procesorów 7 generacji zaoferowały czterordzeniowe procesory ósmej generacji, a w droższych konfiguracjach można mieć układy posiadające sześć rdzeni. Po tej aktualizacji wydajność Mac'a mini jest identyczna z iMac'iem - obie konstrukcje posiadają takie same CPU.

Aktualizacja MacBook'a Air w 2019 roku objęła jedynie obniżenie ceny po zeszłorocznym wzroście - obecnie MacBook Air kosztuje 5499 zł oraz aktualny model posiada nowy ekran obsługujący True Tone. Trzynastocalowy MacBook Pro uzyskał znacznie większe zmiany i oferuje dużo szybszy czterordzeniowy procesor i pasek dotykowy Touch Bar w każdej konfiguracji.

W chwili obecnej komputery od Apple korzystają z procesorów różnych generacji - od siódmej do dziewiątej, ale za taki stan rzeczy można winić głownie Intela, który miał problem z wprowadzaniem na rynek nowych układów.

Nie zmienia to faktu, że obecny Mac mini posiada bardzo aktualne podzespoły. Czy jest więc jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że nowy odświeżony Mac mini pojawi się w niedalekiej przyszłości?

Źródło: macworld

Mac mini 2019/2020 - Data premiery

Odświeżony model Mac'a mini może pojawić się na rynku w październiku 2019 roku - rok po wprowadzeniu aktualnej generacji, wiosną 2020 roku lub podczas WWDC 2020. Nie podejrzewamy, aby Apple planowało prezentację nowego modelu wcześniej. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że Mac mini pojawi się w 2020 lub nawet 2021 roku.

Mac mini 2019/2020 - Cena

Apple rzadko zmienia ceny swoich urządzeń. Często dostosowuje je do wahań walutowych, co w tym roku mocno odbiło się na brytyjskich klientach. Z drugiej strony czasami firma obniża ceny swoich produktów, co widoczne było w przypadku nowego MacBook'a Air. Aktualny model nie wprowadził istotnych zmian, ale stał się zauważalnie tańszy.

Historia cenowa Mac'a mini jest bardzo niestabilna. Na początku 2015 roku model z końca 2014 roku wyceniany był na 2299 zł. Mocniejsza konfiguracja kosztowała 3299 zł, a za flagowy model zapłacić trzeba było 4699 zł. Ceny nie uległy zmianie aż do czasu prezentacji nowego modelu w 2018 roku. Autoryzowani sprzedawcy oferowali wszystkie konfiguracje w cenach niższych o kilkaset złotych od oficjalnej, ale Apple nadal trzymało się swojego cennika. Premiera nowego modelu spowodowała, że bazowy model jest niewiele tańszy od najdroższej konfiguracji z 2014 roku.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialne są znaczące zmiany w specyfikacji technicznej. Podstawowy Mac mini ma taką samą wydajność, jak nowy iMac 21,5 4K w podstawowej konfiguracji. Każdy model oferuje procesor ósmej generacji z czterema rdzeniami, 8 GB RAMu DDR4 o taktowaniu 2666 MHz i dysk SSD z magistralą PCIe. To znacząca aktualizacja w stosunku do 4 GB RAMu, 500 GB dysku HDD oraz procesora Intel Core i5 o taktowaniu 1,4 GHz. Wszystko to spowodowało, że cena wzrosła z 2299 zł do 3999 zł, czyli o aż 1700 zł. Owszem otrzymujemy znacznie wydajniejszy komputer, ale należy pamiętać, że do działania potrzebny jest jeszcze monitor oraz klawiatura i mysz. Cena takiego zestawu to minimum 5000 zł.

Z tego właśnie powodu chętnie zobaczylibyśmy małą aktualizacje, która nie ingerowałaby zbytnio w podzespoły komputera, ale obniżyła jego cenę tak samo, jak w nowym MacBook'u Air.

Źródło: macworld

Mac mini 2019/2020 - Wygląd

Mac mini posiada charakterystyczny wygląd, który stał się klasyczny. Mały komputer zawsze zamykany jest w kwadratowej obudowie, która najpierw była plastikowa, a od dobrych kilku lat wykonana jest z aluminium. W międzyczasie Mac mini stracił napęd i od 2012 do 2018 roku wyglądał identycznie. Nowy model zaprezentowany w zeszłym roku posiada identyczne wymiary i wygląd lecz zmieniono kolor wykończenia. Apple informuje, że wymiary nie zostały zmienione, ponieważ wiele farm serwerowych i profesjonalistów korzysta z wielu komputerów Mac mini i zmiana ich wymiarów oznaczała by dla nich spore problemy.

Nowy Mac mini wygląda elegancko, a ciemna obudowa idealnie pasuje do nowych (droższych) akcesoriów w kolorze Space Gray oraz trybu ciemnego (Dark Theme), jaki obecny jest w systemie macOS Mojave i nowszych.

Mac mini na 2019 roku otrzymał również aktualizację portów wejścia/wyjścia. Wersja z 2014 roku posiada HDMI, RJ-45, 2 złącza Thunderbolt 2 (mini DisplayPort), 4 USB 3.0, czytnik kart pamięci SDXC, Wejście audio oraz słuchawkowe. Nowy model z 2018 roku wyposażony został w cztery złącza Thunderbolt 3 z USB Typu C, dwa klasyczne USB 3.0, HDMI, RJ-45 (możliwa konfiguracja z 10 Gb portem Ethernet) i pojedyncze gniazdo słuchawkowe. Wątpimy, aby Apple zdecydowało się na ponowną modyfikację złącz wejścia/wyjścia.

Mac mini 2019/2020 - Specyfikacja techniczna

Apple określa aktualizację Mac'a mini "największą aktualizacją w historii". W rzeczywistości trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem - nowy Mac mini nie zmienił się znacznie z zewnątrz, ale w środku to zupełnie inna konstrukcja. Biorąc pod uwagę cztery lata, jakie dzielą oba modele nie dziwi nas, że Mac mini z 2018 roku jest znacznie wydajniejszy. Czego możemy spodziewać się po kolejnej generacji Mac'a mini?

Możliwe, że Apple zdecyduje się na wprowadzenie procesorów należących do dziewiątej generacji układów Intel Core.

Cicho liczymy na pojawienie się wersji z dyskretnym układem graficznym. Nowy Mac mini ma o 60 procent wydajniejszą grafikę od modelu z 2014 roku, ale nadal pozostaje w tyle za iMac'iem i innymi komputerami z dedykowanymi kartami graficznymi. Dodanie kolejnego podzespołu wymusiło by na konstruktorach przeprojektowanie układu chłodzenia. Aby nie zmienić wymiarów urządzenia Apple mogłoby zdecydować się na zastosowanie zewnętrznego zasilacza takiego, jaki znamy z MacBook'ów. Przypominamy, że starsze Mac'i mini np. modele z 2010 i 2011 posiadały dedykowane procesory graficzne.

Źródło: macworld

Mac mini z 2018 roku nie może już być skonfigurowany z klasycznym dyskiem HDD. Taki sam ruch przydałby się komputerom iMac. Powróciła także możliwość rozbudowania pamięci RAM poprzez otworzenie komputera, ale nie jest to takie proste. Mimo to cieszy nas, że Apple ponownie zaoferowało możliwość wymiany RAM'u (model z 2014 roku miał pamięć wlutowaną bezpośrednio na płytę główną). Obecny model obsługuje do 64 GB RAMu (2 x 32 GB).

Standardowo Mac mini wyposażony jest w malutki dysk SSD o pojemności zaledwie 128 GB. To mało miejsca i większość użytkowników z pewnością chciałaby, aby ich komputer oferował co najmniej 256 GB. Apple doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Z tego właśnie powodu ceny większych nośników w komputerach Mac są bardzo wysokie. Oczekiwalibyśmy, aby w niedalekiej przyszłości 256 GB dysk SSD stał się u Apple standardem w każdym modelu - ceny produkcji tego typu dysków znacznie zmalały.

W chwili obecnie nie wiadomo, kiedy Apple zaprezentuje nowego Mac'a mini, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby kolejna aktualizacja nastąpiła dopiero za kilka lat. Podejrzewamy, że Apple czeka na nowe procesory Intel'a i wtedy może zdecydować się na wprowadzenie nowego modelu. Z pogłosek wiemy też, że firma pracuje nad własnym układem scalonym, więc może się okazać, że pewnego dnia na rynku pojawi się Mac mini z procesorem od Apple.