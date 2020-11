Mac mini z ARM zastąpi Mac'a Pro? Hollywood jest zachwycone

Pierwsze wieści zza oceanu wskazują, że procesor Mac mini z procesorem Apple M1 może z powodzeniem zastąpić drogie komputery do montażu wideo. Hollywood twierdzi, że procesor Apple M1 może być ogromnym przełomem dla montażystów wideo.

Wiemy już, że teoretyczna wydajność nowego procesora Apple M1 jest zaskakująco wysoka. Pierwsze testy syntetyczne pokazują, że najsłabsza wersja z chłodzonego pasywnie MacBook'a Air z łatwością radzi sobie z najpotężniejszym MacBookiem Pro 16, który nadal pozostaje w ofercie.

Mac mini z procesorem Apple M1

Okazuje się, że wkrótce wszystkie największe studia filmowe w Hollywood mogą przejść na komputery Mac mini z procesorami ARM. Montażyści wideo sprawdzają właśnie, jak procesor radzi sobie z renderowaniem wideo, a wstępne wyniki są zaskakująco dobre.

Według Harry'ego B. Millera III - redaktora The Hollywood Reporter, Mac mini może być komputerem, który łatwo, szybko i tanio zastąpi przestarzałe maszyny znajdujące się w studiach filmowych największych wytwórni z Hollywood.

Podkreśla on, że wiele studiów telewizyjnych takich, jak Fox Studios w dalszym ciągu posiada politykę stałego ulepszania starych komputerów. Według Miller'a taniej kupić Mac'a mini, który zapewni większą wydajność, niż inwestować setki dolarów w rozbudowę kilkuletnich jednostek z przestarzałą architekturą.

The Hollywood Reporter rozmawiało także z Michaelem Cioni - członkiem Akademii Sztuki i Nauki Filmowej oraz starszym wiceprezesem platformy do edycji materiałów wideo w chmurze - Frame.io. Również Cioni jest pozytywnie nastawiony do wykorzystania komputerów Mac mini do montażu wideo.

Michaelem Cioni uważa, że Apple w końcu przypomniało sobie o profesjonalistach. Według niego "zdolność procesora Apple M1 do płynnego uruchamiania jednocześnie profesjonalnych narzędzi jest odpowiedzią na to, jak dzisiejsi twórcy pracują". Mowa o narzędziach takich, jak Resolve, Final Cut, Fram.io, Adobe oraz DaVinci otwartych jednocześnie, które są zabójcze dla obecnych układów Intel oraz AMD.

Miller z The Hollywood Reporter twierdzi, że Mac mini może być ogromnym skokiem wprzód dla całej branży wideo.

Kiedy finalnie będzie wiadomo, jak Mac mini radzi sobie z renderowaniem wideo? Według Millera dopiero początku 2021 roku. Obecnie brakuje jeszcze stosownego oprogramowania.

Źródło: appleinsider.com