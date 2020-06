Mac mini z procesorem ARM - oto wyniki wydajności

Pierwsi deweloperzy otrzymali dziś przesyłki z Mac'iem mini wyposażonym w procesor Apple A12Z. Część z nich zdążyła już przetestować wydajność tego komputera.

W zeszły poniedziałek Apple zaprezentowało nowy system operacyjny macOS Big Sur. Zmiany są ogromne, a wraz z nimi gigant z Cupertino ogłosił przejście na stosowanie autorskich procesorów ARM w komputerach Mac.

Mac mini 2020

Podczas WWDC 2020 zaprezentowano zmodyfikowaną wersję Mac'a mini z procesorem Apple A12Z znanym z iPad'a Pro 2020. Komputer o nazwie Developer Transition Kit służył będzie do testów systemu macOS Big Sur na procesorze ARM.

Pierwsze deweloperzy otrzymali dziś swoje komputery. Developer Transition Kit dostarczany jest w pudełku podobnym do tego znanego z Mac'a mini. Jedyną różnicą na zewnątrz jest napis Developer Transition Kit.

Apple obiecuje, że komputery z autorskimi układami będą mogły pochwalić się rewelacyjną wydajnością energetyczną. Pierwszym komputerem z procesorem Apple A, który trafi na sprzedaż ma być nowy iMac z ekranem o przekątnej 24 cali.

Zastanawiacie się, jak radzi sobie procesor z iPad'a w połączeniu z 16 GB pamięci operacyjnej oraz systemem operacyjnym macOS Big Sur? Mamy dla was odpowiedź.

W teście Geekbench 5 nowe komputery Developer Transition Kit z procesorem Apple A12Z notują od 736 do 844 punktów w teście jednowątkowym oraz od 2582 do 2962 punktów w teście wielowątkowym. Oznacza to, że wydajność jest porównywalna do iMac'a 21,5 4K w bazowej wersji z 2017 roku, którego wyposażono w procesor Intel Core i5 7400.

Co ciekawe wyniki są znacznie gorze od tych, jakie uzyskuje iPad Pro 12,9 z 2020 roku. Możliwe, że spory wpływ na obniżoną wydajność ma niedopracowane oprogramowanie. Interesujący jest fakt, że Device Transition Kit oferują procesor A12Z o taktowaniu o 100 MHz niższym, niż w przypadku iPad'a Pro.

Bardzo możliwe, że wpływ na wyniki ma także oprogramowanie Rosetta wbudowane w system macOS Big Sur. Służy ono do tłumaczenia programów napisanych z myślą o komputerach z procesorami x86.

