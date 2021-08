Mac mini z procesorem Intela w sprzedaży do 2022 roku!

Mało kto wie, że Apple nadal sprzedają Maca mini z procesorem Intel. Dlaczego Apple zamierza utrzymywać go w sprzedaży do przyszłego roku?

Apple obiecało, że do końca 2022 roku wycofa się z wprowadzania na rynek nowych komputerów z procesorami Intela. Gigant z Cupertino z powodzeniem sprzedaje już komputery z procesorami Apple M1. Mowa o MacBooku Air, MacBooku Pro, Macu mini, iMacu 24 oraz iPadzie Pro.

Mac mini z procesorem Intel Źródło: Apple.com

Jednocześnie firma Apple nadal utrzymuje w sprzedaży Maca mini i MacBooki Pro z procesorami Intela. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby komputery te były tańsze od modeli z procesorami M1. Tymczasem jest dokładnie na odwrót.

Bazowy Mac mini z procesorem Apple M1, 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB nośnikiem SSD kosztuje 3699 zł. Tymczasem starszy model z 2018 roku wyposażony w procesor Intel Core i5 ósmej generacji, 8 GB RAMu i 512 GB nośnik SSD kosztuje aż 5699 zł.

Apple utrzymuje w sprzedaży starszą generacją Maca mini jako alternatywę dla osób, które potrzebują uruchamiać na swoim Macu mini system operacyjny Windows 10. Przypominamy, że w komputerach z Apple M1 nie znajdziemy narzędzia Boot Camp, które pozwala na uruchomienie Windowsa. Dodatkowo nowsze modele średnio radzą sobie z wirtualizacją.

Mac mini z procesorem Intela kosztuje co najmniej 5699 zł

Z najnowszych informacji, które trafiły do sieci wynika, że Mac mini z procesorem Intel pozostanie w sprzedaży aż do 2022 roku. Firma Apple wycofa go z rynku dopiero po prezentacji nowego modelu z procesorem M1X i odświeżoną obudową.