MacBook Air 15" już tu jest! Apple prezentuje największego Aira w historii

Tak jak zapowiadało wiele przecieków, Apple zaprezentowała 15-calowego MacBooka Air podczas WWDC 2023.

Spis treści

Od kilku lat, MacBook Air z większym ekranem był jednym z najczęściej zapowiadanych i najbardziej wyczekiwanych urządzeń, które poruszały użytkowników i fanów Apple. W tym roku podczas WWDC 2023 firma w końcu zaprezentowała długo wyczekiwany model.

MacBook Air 15" - specyfikacja

MacBook Air 15" zostanie wyposażony w procesor M2, znany już dobrze z MacBooka Air 13" zaprezentowanego w 2022 roku. Możemy się więc spodziewać bardzo podobnej wydajności. Warto też wspomnieć, że również 15-calowa wersja laptopa będzie pasywnie chłodzona, jednak jej większy rozmiar może oznaczać, że jego możliwości chłodzenia będą większe, co może się przełożyć na trochę lepsze osiągi od mniejszego brata. Co więcej, laptop ma mieć do swojej dyspozycji do 24 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Zobacz również:

Warto też wspomnieć, że Apple wyposażyła nowy laptop w system 6 głośników, a także baterię, która ma wystarczyć nawet na 18 godzin użytkowania.

MacBook Air 15" - ekran i wymiary

Oczywiście największą (!) zmianą w nowym Airze jest właśnie jego wielkość - czególnie, jeśli chodzi o jego ekran. Zostanie on wyposażony w panel LCD o przekątnej 15,3". Jego jasność ma sięgać 500 nitów, wyposażony zostanie też w kamerę 1080p w notchu.

Sam laptop ma być najcieńszym i najlżejszym laptopem 15-calowym na rynku. Jego grubość to jedynie 11,5 mm, podczas gdy jego waga sięga 1,5 kg.

MacBook Air 15" - cena

Nowy laptop ma kosztować od 1299 USD. Będzie dosepny już niedługo w sklepach i na Apple.com