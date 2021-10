MacBook Air 2021/2022 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [22.10.2021]

Po trzech latach obecności na rynku Apple zamierza wprowadzić na rynek zupełnie nowego MacBooka Air. Co wiemy o nadchodzącym tanim laptopie od Apple?

Apple długo zwlekało z prezentacją nowego MacBooka Air. Finalnie po latach oczekiwania w 2018 roku zobaczyliśmy zupełnie nowego MacBooka Air z ekranem Retina oraz portami USB Typu C/Thunderbolt 3.

MacBook Air 2021

Kolejna duża aktualizacja polegająca na wymianie podzespołów odbyła się w marcu 2020 roku. MacBook Air otrzymał wtedy klawiaturę Magic Keyboard oraz czterordzeniowe układy Intela. Po zaledwie pół roku dokonano kolejnej aktualizacji - MacBook Air otrzymał procesor Apple M1, lepszy ekran oraz porty Thunderbolt 4.

W sieci mówi się, że aktualnie sprzedawany MacBook Air to model przejściowy, a wkrótce na rynku pojawi się zupełnie nowy MacBook Air zaprojektowany specjalnie z myślą o procesorach Apple Silicon. Dodatkowo całość ma być dostępna w wielu wersjach kolorystycznych. Co wiemy o nadchodzącym "tanim" laptopie od Apple?

Mark Gurman z Bloomberga, który ma dostęp do wiarygodnych źródeł twierdzi, że Apple pracuje nad zupełnie nowym, cieńszym i lżejszym MacBookiem Air. Jon Prosser dodaje, że komputer dostępny będzie w kilku wersjach kolorystycznych - takich samych jak iMac 24 Retina 4,5K zaprezentowany w 2021 roku.

Powyższe plotki wskazują na premierę nowego, taniego urządzenia. Nadchodzący laptop od Apple może być kolejną generacją MacBooka Air, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby była to reinkarnacja MacBooka produkowanego w latach 2015-2019.

Kiedy zadebiutuje nowy MacBook Air?

Według raportów z początku tego roku, MacBook Air ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2021 roku. Zakładają one również, że w związku z pandemią debiut może zostać odroczony do początku 2022 roku.

MacBook Air 2021

Logiczna byłaby premiera w październiku 2021 roku - 12 miesięcy po debiucie pierwszego MacBooka z procesorem Apple M1. Obecny model sprzedaje się bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to, aby Apple miało powody do niezadowolenia.

MacBook Air 2021 - Cena

Kolejna generacja MacBooka Air nadal będzie najtańszym komputerem przenośnym w portfolio Apple. To obecnie także najbardziej opłacalny wybór w kategorii wydajność-cena.

Obecnie na rynku znajdziemy następujące konfiguracje MacBooka Air (BTO - Build to Order - komputery gotowe do zakupu u Apple i autoryzowanych sprzedawców):

M1 MacBook Air, 8-rdzeniowy CPU, 7-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD - 5199 zł

M1 MacBook Air, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD - 6449 zł

Dodatkowo każdą konfigurację możemy rozbudować do 16 GB pamięci operacyjnej (+1000 zł) oraz większych dysków (maksymalnie 2 TB).

W praktyce na promocjach bazową konfigurację kupimy nawet za 4500 zł.

Nowy model prawdopodobnie zachowa ceny aktualnego MacBooka Air. Oczywiście zaraz po premierze nie powinniśmy liczyć na obniżki cen. Z pewnością bazowa konfiguracja nadal dostanie 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD.

MacBook Air 2021 - Wygląd

Plotki głoszą, że MacBook Air otrzyma zupełnie nowy design. Jon Prosser, który ujawnił kolorowego iMaca przed premierą uważa, że również MacBook Air zadebiutuje w wielu wariantach kolorystycznych.

MacBook Air 2021

Prosser przekazał również, że Apple zrezygnuje z klasycznej konstrukcji klina na rzecz płaskiej obudowy podobnej do MacBooka Pro. Całość będzie zaledwie kilka mm grubsza od portu USB Typu C. W kwestii złącz nadal możemy liczyć na dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4.

Mark Gurman z Bloomberga potwierdza, że MacBook Air kolejnej generacji będzie lżejszy.

MacBook Air 2021 - Ekran

Plotki głoszą, że 13 calowy MacBook Air 2021 otrzyma ekran wykonany w technologii Mini-LED. Podobne panele trafiły już do tegorocznych modeli iPada Pro.

Wyświetlacz typu Mini-LED to technologia łącząca zalety paneli IPS LCD oraz OLED.

Oto najważniejsze zalety wyświetlaczy Mini-LED:

Głębsze i ciemniejsze czernie

Jaśniejsze, bogatsze kolory

Lepszy kontrast

Brak problemów z wypalaniem się ekranów OLED

Bardziej efektywne zużycie energii

Możliwość produkcji cieńszych ekranów

Ekran Mini-LED w MacBooku Air nie będzie dotykowy. Zabraknie również paska Touch Bar, który ma zniknąć również z MacBooka Pro.

MacBook Air 2021 - Specyfikacja techniczna

Jakie nowości wewnątrz cieńszej i mniejszej obudowy przewiduje dla nas Apple?

Apple M1

Z pewnością MacBook Air będzie nieco mniej wydajny od modelu Pro. Wszystko ze względu na pasywną konstrukcję, która nie przewiduje zastosowania klasycznego chłodzenia. Dla przeciętnego konsumenta to spora zaleta - komputer cały czas pracuje bezszelestnie.

Z pewnością nowa generacja MacBooka Air wprowadzi na pokład ulepszone podzespoły. Oto, co możemy się po nich spodziewać.

MacBook Air 2021 - Procesor

Nowa generacja MacBooka Air otrzyma ulepszony procesor Apple Silicon. Obecnie nie znamy jeszcze jego nazwy. Zapewne będzie to układ Apple M1X lub Apple M2. Spodziewamy się, że będzie to ośmiordzeniowy układ z nieco wydajniejszą kartą graficzną.

Aktualna generacja MacBooka Air z procesorem Apple M1

Obecnie brakuje dokładnych przecieków na temat procesora. Możliwe, że zostanie wyprodukowany w nowszym procesie technologicznym.

MacBook Air 2021 - Pamięć operacyjna

Tak, jak pisaliśmy wyżej. Bazowo otrzymamy 8 GB szybkiej pamięci zunifikowanej (DDR4X). W opcji pojawi się możliwość rozbudowy do 16 GB. Możliwe, że Apple zaoferuje MacBooka Air z 32 GB pamięci operacyjnej. Wszystko zależy od zastosowanego procesora - Apple M1 wspiera maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej.

MacBook Air 2021 - Porty

Z pewnością możemy liczyć na dwa złącza USB Typu C z Thunderbolt 4. Pod znakiem zapytania stoi obecność magnetycznego złącza do ładowania MagSafe. Możliwe, że powróci ono w kolejnej generacji MacBooka Air. Pomimo dedykowanego złącza, komputer nadal naładujemy z wykorzystaniem portów USB Typu C. Oznacza to, że nie będziemy musieli posiadać dedykowanego zasilacza.

MacBook Air zaoferuje również klasyczne złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm.

MacBook Air 2021 - Peryferia

W sieci mówi się również o nowych peryferiach. Chodzi głównie o kamerkę do wideorozmów oraz mikrofony. Elementy te zostały zaktualizowane w nowym iMacu i prawdopodobnie trafią do kolejnej generacji MacBooka Air. Mowa o kamerce FaceTime 1080p oraz systemie mikrofonów stereo.

Rozwiązania te ułatwią udział w wideokonferencjach.

AKTUALIZACJA 16.06.2021

Apple na konferencji WWDC 2021 nie zaprezentowało nowego MacBooka Air, ale przewidywaliśmy taki scenariusz. Bardziej prawdopodobna była prezentacja MacBooka Pro, ale Apple w tym roku ograniczyło się jedynie do premier nowego oprogramowania.

Najnowsze plotki sugerują, że MacBook Air 2021 pojawi się w sprzedaży w okolicach listopada - równo rok po premierze aktualnej generacji z procesorem Apple M1 i kadłubkiem znanym nam z poprzednich generacji.

W ostatnich tygodnia pojawiło się znacznie więcej informacji o MacBookach Pro. Wiemy, że komputery te mogą zadebiutować w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 roku. Po tej premierze Apple przygotowywać się będzie do wrześniowej konferencji. Zobaczymy na niej smartfony z rodziny iPhone 13 oraz nowe zegarki Apple Watch. Dopiero po tej imprezie planowana jest krótka przerwa i wprowadzenie na rynek MacBooka Air. Apple z pewnością będzie chciało zdążyć przed Świętami Bożego Narodzenia. Bazowy model MacBooka jest chętnie wybieranym prezentem gwiazdkowym.

MacBooka Air w kolorze srebrnym (z lewej) oraz Space Gray (z prawej) Źródło: Digital Arts

Ostatnie dni potwierdziły również, że tegoroczne modele MacBooka Air oraz MacBooka Pro będą bardziej różnić się od siebie pod względem stylistycznym. MacBooka Pro nadal sprzedany będzie w klasycznych wersjach Space Gray oraz Silver. MacBooka Air jako bazowy sprzęt dla większości użytkowników upodobni się do iMaca i dostępny będzie w wielu wersjach kolorystycznych.

Wersje kolorystyczne MacBooka Air Źródło: macworld.com

AKTUALIZACJA 22.06.2021

Po chwilowej przerwie do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące bazowego modelu MacBooka. Tegoroczny MacBooka Air zadebiutuje w zupełnie nowej obudowie. Kolejne źródła potwierdzają, że możemy oczekiwać designu podobnego do wyglądu 24-calowego iMaca. Co ciekawe komputer upodobni się trochę do droższych braci - zniknie charakterystyczne cięcie, które powoduje, że laptop przybiera formę klina.

Wersje kolorystyczne nowego iMaca Źródło: Apple.com

MacBooka Air 2021 otrzyma kilka wersji kolorystycznych, które mają być tożsame z kolorami iMaca. Na pokładzie pojawią się mniejsze ramki, a cała konstrukcja będzie cieńsza i lżejsza.

Co ciekawe najnowsze plotki sugerują, że w zmniejszonej obudowie obok dwóch portów USB Typu C z Thunderbolt 4 zobaczymy również pełnowymiarowe gniazdo HDMI, złącze słuchawkowe Jack oraz złącze do ładowania MagSafe. Elementy te będą obecnie również w droższych modelach Pro.

Czytnik linii papilarnych Touch ID znajdzie się w prawym górnym rogu klawiatury. Wglądać będzie identycznie jak sensor z klawiatury Magic Keyboard dla iMaca. Co ciekawe MacBooka Air po raz pierwszy od lat może otrzymać ponownie białe wykończenie klawiatury.

W sieci znajdziem również informacje sugerujące o dwóch rozmiarach matrycy, ale jest mało prawdopodobne, aby Apple wprowadziło większego MacBooka Air. Z drugiej strony produckją modelu z ekranem o przekątnej mniejszej, niż 13 cali nie ma uzasadnienia ze względu na bogate portfolio tabletów iPad.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Premiera MacBooka Air odroczona!

Najnowsze informacje wywracają do góry nogami plan wydawniczy firmy Apple. Wszystko wskazuje na to, że nowy MacBooka Air z kolorową obudową zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Z czego wynika opóźnienie premiery?

@dylandkt przekazał za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, że MacBooka Air zadebiutuje na rynku w pierwszej połowie 2022 roku i otrzyma nowy procesor Apple M2.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air). — Dylan (@dylandkt) July 5, 2021

Układ Apple M1X, który jest aktualnie rozwijany przez Apple trafi jedynie do MacBooka Pro oraz Maca mini. Urządzenia te pojawią się na rynku zgodnie z planem - w czwartym kwartale 2021 roku.

Serce MacBooka Air ma otrzymać rdzenie o wyższej częstotliwości taktowania, ale brakuje szczegółowych informacji dotyczących specyfikacji technicznej układu Apple M2.

Więcej informacji o nadchodzących procesora Apple znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Najnowsze informacje potwierdzają, że Apple zamierza zastosować ekran Mini-LED również w nadchodzącej generacji MacBooka Air. Wcześniej ekran tego typu pojawi się w MacBooka Pro 2021. Będą to pierwsze komputery Mac z ekranem Retina wykonanym w tej technologii.

Ostatnie doniesienia z sieci potwierdzają, że MacBook Air zadebiutuje dopiero w 2022 roku.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

MacBook Air - kolejne źródła potwierdzają odroczoną datę premiery

Do sieci trafiły kolejne informacje, które potwierdzają, że MacBook Air zadebiutuje nieco później, niż pierwotnie zakładaliśmy. Okazuje się bowiem, że "tani" laptop od Apple zadebiutuje dopiero w 2022 roku. W zamian za zwiększony czas oczekiwania otrzymamy nowszy procesor Apple M2.

Płyta główna MacBooka Air Źródło: macworld.com

MacBook Air 2022 prawdopodobnie będzie dostępne w wielu wersjach kolorystycznych tożsamych z kolorami nowego iMaca 24".

Procesor Apple M2 pomimo wyższej liczby w nazwie zaoferuje mniej rdzeni, niż procesor Apple M1X.

Nowy układ zostanie zaprojektowany specjalnie dla komputerów z pasywnym chłodzeniem.

AKTUALIZACJA 14.07.2021

MacBooka Air 2022 zastąpi MacBooka Air 13 i MacBooka 12?

Apple przez cztery lata miało w swojej ofercie 12 calowego MacBooka. Mowa o klasycznym modelu bez żadnych dopisków. Dwunastocalowy MacBooka był jednym z najbardziej przełomowych urządzeń w historii firmy. Ważący niespełna 1 kg laptop z zaledwie jednym portem USB Typu C wywołał w 2015 roku niemałe zamieszanie na rynku. Internauci drwili z braku portów, chłodzenia, możliwości rozbudowy oraz wysokiej ceny.

MacBook 12 Źródło: macworld.co.uk

Gigant z Cupertino nie zważając na nieprzychylne komentarze sprzedał mnóstwo egzemplarzy. Kosztujący co najmniej 6499 zł komputer o niewielkiej wydajności i z niezbyt udaną klawiaturą motylkową utorował drogę dla obecnych modeli MacBooka Air i MacBooka Pro. Czerpią one garściami z rozwiązań oraz designu 12 calowego MacBooka z ekranem Retina.

MacBook miał mnóstwo wad i niedociągnięć. Można by rzecz, że komputer ten stał się swoistym poligonem doświadczalnym dla technologii, które w przyszłości trafiały do innych produktów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

MacBook 12 i MacBook Air Źródło: macworld.co.uk

Finalnie po czterech latach i trzech generacjach firma Apple zaprzestała produkcji i sprzedaży MacBooka 12 w 2019 roku.

W sieci pojawiło się kilka plotek sugerujących, że MacBook Air 2022 dostępny będzie w dwóch rozmiarach. Mniejszy model mógłby zastąpić MacBook 12 i przyciągnąć do zakupu jego klientów. Warto nadmienić w tym miejscu, że 12 calowy MacBook pierwszej generacji (z 2015 roku) nie otrzyma jesienią aktualizacji do systemu operacyjnego macOS Monterey.

MacBook Pro otrzyma nowe ekrany o przekątnej 14 i 16 cali. Gdyby MacBook Air miał trafić na rynek w dwóch rozmiarach mógłby otrzymać matryce o przekątnej 12 i 14 cali. Większy model zastąpiłby aktualnie sprzedawanego MacBooka Air 2020 z 13,3 calowym ekranem. Mniejsze wydanie reaktywowało by MacBooka 12 Retina jednocześnie eliminując największe wady tego komputera.

MacBook 12 i MacBook Air Źródło: macworld.co.uk

Procesor Apple M2 spowodowałby, że MacBook z 12 calowym ekranem stałby się wydajnym komputerem do pracy w podróży. Byłby to mały, lekki (waga poniżej 1 kg) notebook z wszystkim zaletami większego MacBooka Air oraz mniejszego 12 calowego MacBooka.

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji na temat mniejszego MacBooka Air, ale jego premiera jest prawdopodobna. Apple w latach 2010-2016 miało w ofercie mniejszego MacBooka Air z ekranem o przekątnej 11,6 cala. Później model ten został zastąpiony przez znacznie droższego MacBooka z 12 calowym wyświetlaczem.

AKTUALIZACJA 15.07.2021

Mniejszy MacBook Air zastąpi 12-calowego MacBooka z ekranem Retina

Do sieci trafiły kolejne informacje, które sugerują, że Apple wprowadzi na rynek nowego MacBooka Air w mniejszym rozmiarze. Komputer ten zastąpił by 12-calowego MacBooka sprzedawanego w latach 2015-2019.

Nadchodzący notebook z pewności otrzyma procesor Apple Silicon. Ze względu na niewielką obudowę oraz ultracienki design mowa o chipie Apple M1 lub Apple M2.

Możliwe, że Apple ponownie zacznie produkować mniejsze komputery z ekranem o przekątnej poniżej 13 cali. Mniejszy MacBook Air zastąpiłby zarówno 12-calowego MacBooka, który został wycofany ze sprzedaży bez wprowadzenia na rynek nowego modelu oraz 11,6 calowego MacBooka Air, którego produkcja zakończyła się w 2016 roku.

@LakesApplePro potwierdza na Twitterze, że Apple faktycznie pracuje nad mniejszym modelem MacBooka Air. Niestety w tym samym poście dowiadujemy się, że premiera urządzenia nie nastąpi zbyt szybko. Oznaczać to może, że mniejszy MacBook Air nie pojawi się na rynku razem z kolejną generacją podstawowego laptopa od Apple.

Fun fact: Apple is working on this.

But won’t happen any time soon. https://t.co/M9wqRGBYjM — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) July 14, 2021

AKTUALIZACJA 23.07.2021

Apple wyda nową wersję MacBooka Air dopiero około połowy 2022 roku

Jak wynika z notatki analityka Apple, Ming-Chi Kuo, nowa wersja MacBooka Air pojawi się dopiero około połowy 2022 roku.

Nadchodzący MacBook Air będzie wyposażony w 13,3-calowy wyświetlacz mini-LED, co sprawi, że będzie to drugi Mac, który uzyska technologię mini-LED po MacBooku Pro z 2021 roku. Ten drugi ma podobno posiadać wyświetlacz mini-LED i a jego produkacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Jest to technologia, która przyniesie znaczącą poprawę jakości wyświetlania treści na ekranie MacBooka, pozwalając na jego cieńszą i lżejszą konstrukcję. Ma również zaoferować inne korzyści, takie jak ulepszenie szerokiej gamy kolorów, wysoki kontrast i zakres dynamiczny.

Kuo powiedział w przeszłości, że MacBook Air będzie zawierać wyświetlacz mini-LED, co zostało również wsparte przez DigiTimes. Wcześniejsze plotki sugerują, że MacBook Air z 2022 roku będzie miał cieńsze ramki niż obecny model, a także będzie posiadać tę samą technologię ładowania MagSafe, która ma pojawić się w najnowszym MacBooku Pro. Oczekuje się również, że będzie zawierać parę portów Thunderbolt/USB 4 i zaoferuje wiele wersji kolorystycznych, takich jak w Macu M1.

Kuo twierdzi, że jeśli pod koniec 2021 roku i na początku przyszłego niedobór podzespołów ulegnie poprawie, to w 2022 roku liczba sprzedanych MacBooków może wzrosnąć do około 20-22 mln sztuk.

AKTUALIZACJA 28.07.2021

MacBook Air z Face ID?

Mark Gurman z Bloomberga w najnowszej edycji newslettera Power On przekazał informacje dotyczące przyszłości komputerów z rodziny Mac. Dziennikarz powiedział, że jego zdaniem w ciągu kilku najbliższych lat komputery Apple otrzymają nowy system uwierzytelniania biometrycznego. Mowa oczywiście o skanowaniu twarzy w 3D - Face ID. Rozwiązanie to znamy już doskonale z nowszych modeli iPhone'a.

Kamerka w MacBooku Źródło: Apple.com

Gurman wierzy, że w przyszłości Apple wyśle Touch ID na emeryturę. Według dziennikarza Face ID trafi również do urządzeń, które obecnie sprzedawane są z czytnikiem linii papilarnych. Mowa o tanim iPhone SE, tabletach iPad Air/mini, komputerach przenośnych MacBook Air, MacBook Pro oraz 24-calowym iMacu.

Możliwe, że Face ID trafi również do większego iMaca. Implementacja tego rozwiązania jest mało prawdopodobna w komputerach stacjonarnych Mac mini oraz Mac Pro - sprzedawane są one bez wyświetlaczy i kamerek internetowych.

Dziennikarz Bloomberga uważa, że Face ID miało trafić do 24-calowego iMaca, który został zaprezentowany w pierwszej połowie tego roku, ale ostatecznie Apple zdecydowało się na Touch ID.

Jeżeli powyższe plotki się potwierdzą możemy oczekiwać, że kolejne generacje MacBooka Air zamiast Touch ID otrzymają ulepszoną kamerkę TrueDepth z Face ID.

AKTUALIZACJA 02.08.2021

Kolejne źródło potwierdza przyszłoroczną premierę

Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla wszystkich konsumentów, którzy czekają na nową generację MacBooka Air. Kolejne źródło potwierdza, że komputer zadebiutuje na rynku dopiero w 2022 roku. Apple obecnie skupia się na wprowadzeniu do sprzedaży nowej generacji MacBooka Pro. Dopiero po tym wydarzeniu inżynierowie skupią się na tańszym modelu.

Mark Gurman z Bloomberga potwierdził, że premiera MacBooka Air planowana jest na 2022 rok. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że MacBook Air otrzyma złącze MagSafe, które znikło wraz z wprowadzeniem na rynek modelu MacBook Air Retina w 2018 roku.

W chwili obecnej nie wiemy jak dokładnie wyglądać będzie nowy standard ładowania magnetycznego. Z pewnością nie zabraknie jednak USB Typu C. Oznacza to, że MacBooka Air naładujemy również w dotychczasowy sposób znany z aktualnie sprzedawanych modeli.

AKTUALIZACJA 09.08.2021

MacBooka Air powraca do korzeni - będzie lżejszy i cieńszy

MacBook Air to najlżejszy, najmniejszy i najcieńszy komputer firmy Apple pozostający aktualnie w sprzedaż. Wcześniej Apple oferowało jeszcze bardziej kompaktowego MacBooka z 12 calowym wyświetlaczem Retina, ale sprzedaż została zakończona w 2019 roku, a producent nie zdecydował się na wprowadzenie na rynek nowej generacji.

Stary MacBook Air i nowy MacBook Air Źródło: macworld.co.uk

Jednocześnie MacBook Air nie wyróżnia się dziś swoimi wymiarami i wagą tak, jak robił to kilka lat temu. Obecnie większość kompaktowych komputerów z Windowsem waży podobnie, a na rynku nie brakuje lżejszych i jeszcze cieńszych komputerów. Wystarczy wymienić tu HP Pavilion Aero, Samsunga Galaxy Book S, Google PixelBooka Go czy Lenovo ThinkPad X1 Nano.

Apple zdało sobie sprawę z faktu, że MacBook Air nie jest już tak lekki, jak wskazuje na to jego nazwa.

Informacje, które można znaleźć w sieci jednoznacznie nie wskazują dokładnych wymiarów i wagi kolejne generacji MacBooka Air, ale możemy spodziewać się, że komputer będzie lżejszy od swojego poprzednika.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Znany analityk potwierdza! Całkowicie nowy MacBook Air w 2022 roku

Ming Chi-Kuo - znany analityk zajmujący się prognozami dotyczącymi sprzętu firmy Apple potwierdził wcześniejsze plotki dotyczące MacBooka Air. Całkowicie przeprojektowany laptop pojawi się na rynku w 2022 roku. Najtańszy komputer przenośny od Apple dostanie design zaczerpnięty z iMaca 24. Oznacza to nowe kolory oraz całkowicie zmodyfikowaną (smuklejszą i lżejszą) obudowę.

MacBook Air 2022 Źródło: macworld.com via Twitter

Kuo uważa, że kolejna generacja MacBooka Air pojawi się na rynku dopiero w okolicach połowy 2022 roku. Prawdopodobnie Apple wprowadzi komputer do sprzedaży przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Aktualnie Apple przygotowuje się do premiery nowego MacBooka Pro. Ostatnie plotki sugerują, że ruszyła już masowa produkcja modeli z 2021 roku.

Do czasu premiery nowego MacBooka Air w sprzedaży pozostanie model z 2020 roku. Komputer wyposażono w procesor Apple M1, pasywne chłodzenie oraz design znany z wcześniejszych modeli.

Mink Chi-Kuo potwierdził również obecność nowego wyświetlacza Retina wykonanego w technologii miniLED.

AKTUALIZCJA 16.08.2021

MacBook Air zadebiutuje w połowie 2022 roku

Portal MacRumors przekazał bardziej szczegółowe informacje dotyczące MacBooka Air, które uzyskano od znanego analityka - Ming Chi-Kuo.

MacBook Air z procesorem Apple M1 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nadchodząca generacja MacBooka Air otrzyma wyświetlacz Mini-LED, który wcześniej trafi do droższych modeli z rodziny MacBook Pro. Komputer zostanie wyposażony w zupełnie nową obudowę, a debiut odbędzie się w połowie 2022 roku. MacBook Air kolejnej generacji sprzedawany będzie jako model Mid-2022. Oznacza to, że premiera powinna odbyć się w okresie od końca marca do końca lipca 2022 roku.

Za produkcję wyświetlacza do MacBooka Air odpowiedzialny będzie chiński producent BOE, który obecnie zajmuje się produkcją ekranów między innymi dla flagowych smartfonów Huawei.

Panel Mini-LED zastosowany w MacBooku Air ma być nieco niższej jakości od tego z MacBooka Pro. Firma planuje wykorzystać mniejszą ilość stref podświetlenia.

Ming Chi-Kuo informuje o sprzedaży sięgającej co najmniej 8 milionów sztuk w 2022 roku. Co ciekawe nie jest one pewny czy MacBooka Air 2022 zastąpi model z 2020 roku. Możliwe, że oba komputery pozostaną w sprzedaży. W takim scenariuszu komputer z procesorem M1 stanie się jeszcze tańszy.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

MacBook Air z Apple M2 bez superwydajnej karty graficznej

Do sieci trafiły plotki sugerujące, że wydajność graficzna procesora Apple M2 będzie porównywalna do układu NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Rozpaliło to wodzę wyobraźni niektórych internautów. GTX 1080 Ti to nadal wydajna karta graficzna, która pozwala na uruchomienie najnowszych gier. Porównywalna wydajność układu graficznego zintegrowanego z Apple M2 spowodowałaby, że MacBook Air 2022 z miejsca stałby się najwydajniejszym laptopem ultraprzenośnym. Dodatkowo taka konstrukcja mogłaby zagrozić na rynku tańszym komputerom przygotowanym specjalnie z myślą o graczach.

Nvidia GTX 1080 Ti Źródło: nvidia.com

Niestety w rzeczywistości Apple M2 nie będzie tak wydajnym układem, aby zmienić MacBooka Air w przenośną konsolę do gier.

Spodziewamy się, że układ Apple M2 otrzyma w teście syntetycznym Geekbench Metal około 30 tysięcy punktów. Tym samym układ graficzny konkurować będzie z kartą graficzną Radeon Pro 5500M. Podobną ilość punktów zdobyła karta Nvidia GTX 1080 Ti. Niestety wynik nie jest miarodajny, ponieważ układ ten nie wspiera architektury Metal, w związku z czym wyniki są mocno zaniżone.

Oznacza to, że Apple M2 z pewnością nie może konkurować z niegdyś topową kartą graficzną od Nvidii, której TDP ustalone zostało na 250 W.

Pomimo tego MacBook Air 2022 nadal powinien być dosyć wydajnym komputerem ultraprzenośnym, który pozwoli na uruchomienie wybranych tytułów.

AKTUALIZACJA 23.09.2021

MacBook Air może zaoferować większy gładzik

Komputery przenośne od Apple od lat słyną z oferowania bardzo dużych gładzików. Gigant z Cupertino już w 2008 roku wprowadził na rynek szklany touchpad z obsługą gestów wykonywanych kilkoma palcami.

Aktualne komputery Apple posiadają gładziki Force Touch sporych rozmiarów. Jest jednak pewna różnica - ten zastosowany w MacBooku Air zawsze jest mniejszy od swojego odpowiednika w modelu Pro.

Niezależnie od tego, że Apple jest liderem w stosowaniu świetnych gładzików w komputerach, inżynierowie pracują nad zupełnie nowym touchpadem.

Portal AppleInsider dotarł do nowego patentu firmy Apple, który sugeruje, że przyszłe komputery otrzymają nieco większa powierzchnie roboczą gładzika.

Patent sugeruje możliwość wykorzystania całego palmrestu (części obudowy pod klawiaturą) jako gładzika. Oznacza to, że użytkownicy byliby w stanie zarejestrować dotknięcie niemalże w dowolnym miejscu. Dodatkowo całość mógłby być zintegrowana z rozwiązaniem Force Touch.

Być może większy touchpad zastąpi pasek Touch Bar, który zniknie wkrótce z komputerów MacBook Pro. Możliwe, że podobne rozwiązanie trafi również do MacBooka Air.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

MacBook Air dopiero w trzecim kwartale 2022 roku!

Ming Chi-Kuo podał najnowsze przewidywania dotyczące wprowadzenia na rynek nowej generacji MacBooka Air. W związku z przeciągającymi się problemami z produkcją mikroprocesorów firma Apple prawdopodobnie zdecyduje się na przesunięcie premiery swojego "budżetowego" laptopa.

W notatce z 27 września 2021 roku Kuo przekazuje, że premiera nowej generacji MacBooka Air odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2021 roku. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że w związku z problemami z dostępnością mikroprocesorów firma Apple zdecyduje się o ograniczenie produkcji komputerów przenośnych o około 15% względem stanu aktualnego.

Produkcja nowego MacBooka Air ma rozpocząć się dopiero w wakacje 2022 roku, a sprzęt trafi do sprzedaży prawdopodobnie we wrześniu.

AKTUALIZACJA 15.09.2021

Jakie są szanse, że na konferencji Apple Unlashed zobaczymy nowego MacBooka Air?

Apple oficjalnie zapowiedziało kolejne wydarzenie. Konferencja prasowa Unlashed odbędzie się 18 października 2021 roku o godzinie 19:00 czasu lokalnego w naszym kraju. Pewne jest, że zobaczymy na niej nowe urządzenia należące do rodziny Mac. Gigant z Cupertino zaprezentuje nową generację MacBooka Pro oraz wprowadzi na rynek finalną wersję systemu operacyjnego macOS.

Konferencja Apple Unlashed

W sieci znajdziemy dużo informacji na temat kolejnej generacji MacBooka Air. Aktualnie sprzedawany model pojawił się w sklepach rok temu. Niestety bazowy komputer przenośny od Apple w tym roku raczej nie doczeka się aktualizacji. Ze względu na problem z dostępnością półprzewodników oraz plany całkowitego przeprojektowania obudowy nie powinniśmy spodziewać się debiutu MacBooka Air na nadchodzącym wydarzeniu.

Historycznie patrząc Apple rzadziej odświeża komputery MacBook Air od topowych MacBooków Pro.

Na wydarzeniu Unlashed powinniśmy zobaczyć jedynie droższe modele. MacBook Air, którego znamy od zeszłego roku pozostanie aktualnym modelem do połowy 2022 roku.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

MacBook Air 2022 może zadebiutować z wycięciem w ekranie!

Zgodnie z najnowszymi przeciekami Apple zamierza przenieść system Face ID z telefonów i tabletów do komputerów przenośnych. W związku z jego obecnością komputery MacBook Air kolejnej generacji mogą otrzymać wyświetlacz z wycięciem w ekranie. Rozwiązanie to jest doskonale znane posiadaczom nowszych modeli iPhone'a.

Historycznie patrząc Apple przeniosło już raz system biometrycznego uwierzytelniania z telefonów do komputerów. Mowa oczywiście o systemie Touch ID, który po trzech latach obecności w iPhone trafił do komputerów MacBook Pro.

W sierpniu tego roku Ty98 w jednym z wpisów zasugerował obecność wycięcia w ekranie. Plotka ta nabrała właśnie nowego znaczenia, ponieważ identyczne wycięcie ma trafić do komputerów z rodziny MacBook Pro.

Ty98 zasugerował również, że MacBook Air wyglądać będzie znacznie lepiej ze względu na kompletny redesign obudowy. Producent ma zdecydować się na bardziej okrągłą i lżejszą konstrukcję. Nie dziwią nas te przecieki. MacBook Air zawsze był najlżejszym komputerem Apple. Konkurencja jednak nie śpi i od dawna posiada w swojej ofercie cieńsze i lżejsze komputery przenośne.

AKTUALIZACJA 21.10.2021

Po prezentacji nowych MacBooków Pro do sieci trafiło sporo informacji dotyczących przyszłorocznego modelu MacBooka Air. Apple zaprezentowało swój nowy język stylistyczny, a wybrane elementy z MacBooków Pro w przyszłości trafią do tańszego MacBooka Air. Jakie nowości pojawią się w najtańszym i najlżejszym laptopie Apple?

Równowaga musi być - Notch wychodzi z iPhone'a i wkracza do MacBooka

Nowy MacBook Air również doczeka się nowego wyświetlacza z mniejszymi ramkami okalającymi ekran. Oznacza to pojawienie się wycięcia w ekranie. W notchu znajdziemy kamerkę FaceTime 1080p z Center Stage, czujnik oświetlenia oraz TrueTone. Ekran zostanie zaprojektowany tak, aby notch mieścił się w powiększonym pasku górnym, a powierzchnia robocza nadal będzie miała proporcje 16:10.

Ekran z wycięciem w MacBooku Pro Źródło: apple.com

MacBook Air nie otrzyma Face ID. Do odblokowywania nadal służyć będzie doskonale znany czytnik linii papilarnych Touch ID.

Koniec z konstrukcją w kształcie klina

MacBook Air od początku swojego istnienia posiada charakterystyczną konstrukcję w kształcie klina. Zabieg ten powoduje, że komputer wydaje się mniejszy i lżejszy, niż jest w rzeczywistości.

Nowy MacBook Air zaoferuje obudowę o jednakowej grubości. Pojawią się także bardziej zaokrąglone krawędzie. Całość ma być zauważalnie lżejszą. Aktualnie sprzedawany MacBook Air już od dawna nie jest jednym z lżejszych komputerów.

Ekran nadal zaoferuje powierzchnie roboczą o przekątnej 13,3 cala. Nie powinniśmy spodziewać się debiutu większego modeli z 15-calową matrycą.

Pojawi się nowa klawiatura Magic Keyboard w kolorze czarnym. Gładzik nadal będzie mniejszy od tego z MacBooka Pro.

Powrót MagSafe

Apple na dobre powraca do stosowania magnetycznego złącza do ładowania, które lata temu było standardem w każdym MacBooku. Nowe komputery oferują MagSafe jako dodatkowy port do ładowania. Dzięki obecności USB Typu C z Thunderbolt 4 nie musimy obawiać się o kompatybilność z innymi ładowarkami. MacBooka Air naładujemy zarówno z wykorzystaniem MagSafe, jak i USB Typu C.

MagSafe 3 Źródło: apple.com

MacBook Air otrzyma złącze MagSafe, dwa porty USB Typu C/Thunderbolt 4 oraz gniazdo słuchawkowe Jack.

Nowy procesor Apple M2

MacBook Air zadebiutuje na rynku z zupełnie nowym procesorem Apple M2. Zastąpi on jednostkę M1. Nowy układ będzie wydajniejszy od Apple M1, ale jednocześnie zauważalnie wolniejszy od Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max. Procesor Apple M2 zaprojektowany będzie specjalnie z myślą o uzyskaniu wysokiej wydajności przy jednocześnie możliwie niskim zużyciu energii.

Apple M2 otrzyma wydajniejszy układ graficzny składający się z 10 rdzeni.

Procesor trafi również do najtańszego MacBooka Pro 13 z paskiem dotykowym Touch Bar. Komputer ten otrzyma jedynie aktualizację podzespołów.

Mini LED, ale bez ProMotion

Apple przechodzi ze stosowania wyświetlaczy LCD do nowszych paneli Mini LED. Ekran tego typu otrzyma również MacBook Air. Komputer nie dostanie jednak flagowej funkcji ProMotion pozwalającej na 120 Hz odświeżanie wyświetlanych treści.

Wyświetlacz Mini LED pozwoli na zastosowanie cieńszej klapy matrycy, co pozytywnie wpłynie na wymiary i wagę komputera.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Potężny wyciek informacji o MacBooku Air 2022

Po premierze MacBooka Pro 2021 nadszedł czas na większą ilość plotek o MacBooku Air kolejnej generacji.

MacBook Air 2022 Źródło: frontpagetech.com

Dylandkt za pośrednictwem Twittera udostępnił kilka ciekawych faktów dotyczących przyszłorocznego komputera przenośnego od Apple.

Wiemy już, że MacBook Air otrzyma zupełnie nową obudowę. Komputer nadal dostarczany będzie z 30 W zasilaczem. Nowością będzie przewód USB Typu C do MagSafe. Znamy go już z MacBooka Pro 2021. Możliwe, że MacBook Air sprzedawany będzie z kablem w kolorze obudowy. Identyczny zabieg zastosowano już w 24-calowym iMacu.

Komputer wyposażony będzie również w portu USB Typu C z Thunderbolt 4 oraz nową kamerkę FaceTime 1080p z Center Stage.

MacBook Air nadal chłodzony będzie w 100% pasywnie. Klawiatura będzie cała biała, głośniki rozmieszczone wokół niej, a gładzik nieco bardziej zaokrąglony.

Wersje kolorystyczne mają być takie same jak w 24-calowym iMacu.

Dylandkt potwierdził również wcześniejsze przypuszczenia. Obudowa nie będzie posiadać charakterystycznego kształtu klina. Zabraknie ProMotion, czytnika kart pamięci, który powrócił do MacBooków Pro. Możliwe, że Apple zrezygnuje z zastosowania wycięcia w ekranie. Niestety będziemy musieli obejść się bez klasycznego portu HDMI.

Nie chcesz czekać? Sprawdź, który model MacBooka warto aktualnie kupić.