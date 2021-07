MacBook Air 2021 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [14.07.2021]

Po trzech latach obecności na rynku Apple zamierza wprowadzić na rynek zupełnie nowego MacBooka Air. Co wiemy o nadchodzącym tanim laptopie od Apple?

Apple długo zwlekało z prezentacją nowego MacBooka Air. Finalnie po latach oczekiwania w 2018 roku zobaczyliśmy zupełnie nowego MacBooka Air z ekranem Retina oraz portami USB Typu C/Thunderbolt 3.

MacBook Air 2021

Kolejna duża aktualizacja polegająca na wymianie podzespołów odbyła się w marcu 2020 roku. MacBook Air otrzymał wtedy klawiaturę Magic Keyboard oraz czterordzeniowe układy Intela. Po zaledwie pół roku dokonano kolejnej aktualizacji - MacBook Air otrzymał procesor Apple M1, lepszy ekran oraz porty Thunderbolt 4.

W sieci mówi się, że aktualnie sprzedawany MacBook Air to model przejściowy, a wkrótce na rynku pojawi się zupełnie nowy MacBook Air zaprojektowany specjalnie z myślą o procesorach Apple Silicon. Dodatkowo całość ma być dostępna w wielu# wersjach kolorystycznych. Co wiemy o nadchodzącym "tanim" laptopie od Apple?

Mark Gurman z Bloomberga, który ma dostęp do wiarygodnych źródeł twierdzi, że Apple pracuje nad zupełnie nowym, cieńszym i lżejszym MacBookiem Air. Jon Prosser dodaje, że komputer dostępny będzie w kilku wersjach kolorystycznych - takich samych jak iMac 24 Retina 4,5K zaprezentowany w 2021 roku.

Powyższe plotki wskazują na premierę nowego, taniego urządzenia. Nadchodzący laptop od Apple może być kolejną generacją MacBooka Air, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby była to reinkarnacja MacBooka produkowanego w latach 2015-2019.

Kiedy zadebiutuje nowy MacBook Air?

Według raportów z początku tego roku, MacBook Air ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2021 roku. Zakładają one również, że w związku z pandemią debiut może zostać odroczony do początku 2022 roku.

MacBook Air 2021

Logiczna byłaby premiera w październiku 2021 roku - 12 miesięcy po debiucie pierwszego MacBooka z procesorem Apple M1. Obecny model sprzedaje się bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to, aby Apple miało powody do niezadowolenia.

MacBook Air 2021 - Cena

Kolejna generacja MacBooka Air nadal będzie najtańszym komputerem przenośnym w portfolio Apple. To obecnie także najbardziej opłacalny wybór w kategorii wydajność-cena.

Obecnie na rynku znajdziemy następujące konfiguracje MacBooka Air (BTO - Build to Order - komputery gotowe do zakupu u Apple i autoryzowanych sprzedawców):

M1 MacBook Air, 8-rdzeniowy CPU, 7-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD - 5199 zł

M1 MacBook Air, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD - 6449 zł

Dodatkowo każdą konfigurację możemy rozbudować do 16 GB pamięci operacyjnej (+1000 zł) oraz większych dysków (maksymalnie 2 TB).

W praktyce na promocjach bazową konfigurację kupimy nawet za 4500 zł.

Nowy model prawdopodobnie zachowa ceny aktualnego MacBooka Air. Oczywiście zaraz po premierze nie powinniśmy liczyć na obniżki cen. Z pewnością bazowa konfiguracja nadal dostanie 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD.

MacBook Air 2021 - Wygląd

Plotki głoszą, że MacBook Air otrzyma zupełnie nowy design. Jon Prosser, który ujawnił kolorowego iMaca przed premierą uważa, że również MacBook Air zadebiutuje w wielu wariantach kolorystycznych.

MacBook Air 2021

Prosser przekazał również, że Apple zrezygnuje z klasycznej konstrukcji klina na rzecz płaskiej obudowy podobnej do MacBooka Pro. Całość będzie zaledwie kilka mm grubsza od portu USB Typu C. W kwestii złącz nadal możemy liczyć na dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4.

Mark Gurman z Bloomberga potwierdza, że MacBook Air kolejnej generacji będzie lżejszy.

MacBook Air 2021 - Ekran

Plotki głoszą, że 13 calowy MacBook Air 2021 otrzyma ekran wykonany w technologii Mini-LED. Podobne panele trafiły już do tegorocznych modeli iPada Pro.

Wyświetlacz typu Mini-LED to technologia łącząca zalety paneli IPS LCD oraz OLED.

Oto najważniejsze zalety wyświetlaczy Mini-LED:

Głębsze i ciemniejsze czernie

Jaśniejsze, bogatsze kolory

Lepszy kontrast

Brak problemów z wypalaniem się ekranów OLED

Bardziej efektywne zużycie energii

Możliwość produkcji cieńszych ekranów

Ekran Mini-LED w MacBooku Air nie będzie dotykowy. Zabraknie również paska Touch Bar, który ma zniknąć również z MacBooka Pro.

MacBook Air 2021 - Specyfikacja techniczna

Jakie nowości wewnątrz cieńszej i mniejszej obudowy przewiduje dla nas Apple?

Apple M1

Z pewnością MacBook Air będzie nieco mniej wydajny od modelu Pro. Wszystko ze względu na pasywną konstrukcję, która nie przewiduje zastosowania klasycznego chłodzenia. Dla przeciętnego konsumenta to spora zaleta - komputer cały czas pracuje bezszelestnie.

Z pewnością nowa generacja MacBooka Air wprowadzi na pokład ulepszone podzespoły. Oto, co możemy się po nich spodziewać.

MacBook Air 2021 - Procesor

Nowa generacja MacBooka Air otrzyma ulepszony procesor Apple Silicon. Obecnie nie znamy jeszcze jego nazwy. Zapewne będzie to układ Apple M1X lub Apple M2. Spodziewamy się, że będzie to ośmiordzeniowy układ z nieco wydajniejszą kartą graficzną.

Aktualna generacja MacBooka Air z procesorem Apple M1

Obecnie brakuje dokładnych przecieków na temat procesora. Możliwe, że zostanie wyprodukowany w nowszym procesie technologicznym.

MacBook Air 2021 - Pamięć operacyjna

Tak, jak pisaliśmy wyżej. Bazowo otrzymamy 8 GB szybkiej pamięci zunifikowanej (DDR4X). W opcji pojawi się możliwość rozbudowy do 16 GB. Możliwe, że Apple zaoferuje MacBooka Air z 32 GB pamięci operacyjnej. Wszystko zależy od zastosowanego procesora - Apple M1 wspiera maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej.

MacBook Air 2021 - Porty

Z pewnością możemy liczyć na dwa złącza USB Typu C z Thunderbolt 4. Pod znakiem zapytania stoi obecność magnetycznego złącza do ładowania MagSafe. Możliwe, że powróci ono w kolejnej generacji MacBooka Air. Pomimo dedykowanego złącza, komputer nadal naładujemy z wykorzystaniem portów USB Typu C. Oznacza to, że nie będziemy musieli posiadać dedykowanego zasilacza.

MacBook Air zaoferuje również klasyczne złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm.

MacBook Air 2021 - Peryferia

W sieci mówi się również o nowych peryferiach. Chodzi głównie o kamerkę do wideorozmów oraz mikrofony. Elementy te zostały zaktualizowane w nowym iMacu i prawdopodobnie trafią do kolejnej generacji MacBooka Air. Mowa o kamerce FaceTime 1080p oraz systemie mikrofonów stereo.

Rozwiązania te ułatwią udział w wideokonferencjach.

AKTUALIZACJA 16.06.2021

Apple na konferencji WWDC 2021 nie zaprezentowało nowego MacBooka Air, ale przewidywaliśmy taki scenariusz. Bardziej prawdopodobna była prezentacja MacBooka Pro, ale Apple w tym roku ograniczyło się jedynie do premier nowego oprogramowania.

Najnowsze plotki sugerują, że MacBook Air 2021 pojawi się w sprzedaży w okolicach listopada - równo rok po premierze aktualnej generacji z procesorem Apple M1 i kadłubkiem znanym nam z poprzednich generacji.

W ostatnich tygodnia pojawiło się znacznie więcej informacji o MacBookach Pro. Wiemy, że komputery te mogą zadebiutować w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 roku. Po tej premierze Apple przygotowywać się będzie do wrześniowej konferencji. Zobaczymy na niej smartfony z rodziny iPhone 13 oraz nowe zegarki Apple Watch. Dopiero po tej imprezie planowana jest krótka przerwa i wprowadzenie na rynek MacBooka Air. Apple z pewnością będzie chciało zdążyć przed Świętami Bożego Narodzenia. Bazowy model MacBooka jest chętnie wybieranym prezentem gwiazdkowym.

MacBooka Air w kolorze srebrnym (z lewej) oraz Space Gray (z prawej) Źródło: Digital Arts

Ostatnie dni potwierdziły również, że tegoroczne modele MacBooka Air oraz MacBooka Pro będą bardziej różnić się od siebie pod względem stylistycznym. MacBooka Pro nadal sprzedany będzie w klasycznych wersjach Space Gray oraz Silver. MacBooka Air jako bazowy sprzęt dla większości użytkowników upodobni się do iMaca i dostępny będzie w wielu wersjach kolorystycznych.

Wersje kolorystyczne MacBooka Air Źródło: macworld.com

AKTUALIZACJA 22.06.2021

Po chwilowej przerwie do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące bazowego modelu MacBooka. Tegoroczny MacBooka Air zadebiutuje w zupełnie nowej obudowie. Kolejne źródła potwierdzają, że możemy oczekiwać designu podobnego do wyglądu 24-calowego iMaca. Co ciekawe komputer upodobni się trochę do droższych braci - zniknie charakterystyczne cięcie, które powoduje, że laptop przybiera formę klina.

Wersje kolorystyczne nowego iMaca Źródło: Apple.com

MacBooka Air 2021 otrzyma kilka wersji kolorystycznych, które mają być tożsame z kolorami iMaca. Na pokładzie pojawią się mniejsze ramki, a cała konstrukcja będzie cieńsza i lżejsza.

Co ciekawe najnowsze plotki sugerują, że w zmniejszonej obudowie obok dwóch portów USB Typu C z Thunderbolt 4 zobaczymy również pełnowymiarowe gniazdo HDMI, złącze słuchawkowe Jack oraz złącze do ładowania MagSafe. Elementy te będą obecnie również w droższych modelach Pro.

Czytnik linii papilarnych Touch ID znajdzie się w prawym górnym rogu klawiatury. Wglądać będzie identycznie jak sensor z klawiatury Magic Keyboard dla iMaca. Co ciekawe MacBooka Air po raz pierwszy od lat może otrzymać ponownie białe wykończenie klawiatury.

W sieci znajdziem również informacje sugerujące o dwóch rozmiarach matrycy, ale jest mało prawdopodobne, aby Apple wprowadziło większego MacBooka Air. Z drugiej strony produckją modelu z ekranem o przekątnej mniejszej, niż 13 cali nie ma uzasadnienia ze względu na bogate portfolio tabletów iPad.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Premiera MacBooka Air odroczona!

Najnowsze informacje wywracają do góry nogami plan wydawniczy firmy Apple. Wszystko wskazuje na to, że nowy MacBooka Air z kolorową obudową zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Z czego wynika opóźnienie premiery?

@dylandkt przekazał za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, że MacBooka Air zadebiutuje na rynku w pierwszej połowie 2022 roku i otrzyma nowy procesor Apple M2.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air). — Dylan (@dylandkt) July 5, 2021

Układ Apple M1X, który jest aktualnie rozwijany przez Apple trafi jedynie do MacBooka Pro oraz Maca mini. Urządzenia te pojawią się na rynku zgodnie z planem - w czwartym kwartale 2021 roku.

Serce MacBooka Air ma otrzymać rdzenie o wyższej częstotliwości taktowania, ale brakuje szczegółowych informacji dotyczących specyfikacji technicznej układu Apple M2.

Więcej informacji o nadchodzących procesora Apple znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Najnowsze informacje potwierdzają, że Apple zamierza zastosować ekran Mini-LED również w nadchodzącej generacji MacBooka Air. Wcześniej ekran tego typu pojawi się w MacBooka Pro 2021. Będą to pierwsze komputery Mac z ekranem Retina wykonanym w tej technologii.

Ostatnie doniesienia z sieci potwierdzają, że MacBook Air zadebiutuje dopiero w 2022 roku.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

MacBook Air - kolejne źródła potwierdzają odroczoną datę premiery

Do sieci trafiły kolejne informacje, które potwierdzają, że MacBook Air zadebiutuje nieco później, niż pierwotnie zakładaliśmy. Okazuje się bowiem, że "tani" laptop od Apple zadebiutuje dopiero w 2022 roku. W zamian za zwiększony czas oczekiwania otrzymamy nowszy procesor Apple M2.

Płyta główna MacBooka Air Źródło: macworld.com

MacBook Air 2022 prawdopodobnie będzie dostępne w wielu wersjach kolorystycznych tożsamych z kolorami nowego iMaca 24".

Procesor Apple M2 pomimo wyższej liczby w nazwie zaoferuje mniej rdzeni, niż procesor Apple M1X.

Nowy układ zostanie zaprojektowany specjalnie dla komputerów z pasywnym chłodzeniem.

AKTUALIZACJA 14.07.2021

MacBooka Air 2022 zastąpi MacBooka Air 13 i MacBooka 12?

Apple przez cztery lata miało w swojej ofercie 12 calowego MacBooka. Mowa o klasycznym modelu bez żadnych dopisków. Dwunastocalowy MacBooka był jednym z najbardziej przełomowych urządzeń w historii firmy. Ważący niespełna 1 kg laptop z zaledwie jednym portem USB Typu C wywołał w 2015 roku niemałe zamieszanie na rynku. Internauci drwili z braku portów, chłodzenia, możliwości rozbudowy oraz wysokiej ceny.

MacBook 12 Źródło: macworld.co.uk

Gigant z Cupertino nie zważając na nieprzychylne komentarze sprzedał mnóstwo egzemplarzy. Kosztujący co najmniej 6499 zł komputer o niewielkiej wydajności i z niezbyt udaną klawiaturą motylkową utorował drogę dla obecnych modeli MacBooka Air i MacBooka Pro. Czerpią one garściami z rozwiązań oraz designu 12 calowego MacBooka z ekranem Retina.

MacBook miał mnóstwo wad i niedociągnięć. Można by rzecz, że komputer ten stał się swoistym poligonem doświadczalnym dla technologii, które w przyszłości trafiały do innych produktów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

MacBook 12 i MacBook Air Źródło: macworld.co.uk

Finalnie po czterech latach i trzech generacjach firma Apple zaprzestała produkcji i sprzedaży MacBooka 12 w 2019 roku.

W sieci pojawiło się kilka plotek sugerujących, że MacBook Air 2022 dostępny będzie w dwóch rozmiarach. Mniejszy model mógłby zastąpić MacBook 12 i przyciągnąć do zakupu jego klientów. Warto nadmienić w tym miejscu, że 12 calowy MacBook pierwszej generacji (z 2015 roku) nie otrzyma jesienią aktualizacji do systemu operacyjnego macOS Monterey.

MacBook Pro otrzyma nowe ekrany o przekątnej 14 i 16 cali. Gdyby MacBook Air miał trafić na rynek w dwóch rozmiarach mógłby otrzymać matryce o przekątnej 12 i 14 cali. Większy model zastąpiłby aktualnie sprzedawanego MacBooka Air 2020 z 13,3 calowym ekranem. Mniejsze wydanie reaktywowało by MacBooka 12 Retina jednocześnie eliminując największe wady tego komputera.

MacBook 12 i MacBook Air Źródło: macworld.co.uk

Procesor Apple M2 spowodowałby, że MacBook z 12 calowym ekranem stałby się wydajnym komputerem do pracy w podróży. Byłby to mały, lekki (waga poniżej 1 kg) notebook z wszystkim zaletami większego MacBooka Air oraz mniejszego 12 calowego MacBooka.

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji na temat mniejszego MacBooka Air, ale jego premiera jest prawdopodobna. Apple w latach 2010-2016 miało w ofercie mniejszego MacBooka Air z ekranem o przekątnej 11,6 cala. Później model ten został zastąpiony przez znacznie droższego MacBooka z 12 calowym wyświetlaczem.

