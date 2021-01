MacBook Air - Intel (x86) vs Apple M1 (ARM) w praktyce [PORÓWNANIE]

Na papierze Apple M1 zjada konkurencję na śniadanie. Jak wygląda wydajność nowego procesora Apple w praktyce? Porównujemy ją na przykładzie MacBooków Air z 2020 roku.

Komputery Apple z autorskimi procesorami Apple M1 zbudowanymi z wykorzystaniem architektury ARM są na rynku od prawie trzech miesięcy. Apple obiecuje wysoką wydajność, kulturę pracy oraz niesamowitą energooszczędność.

MacBooki Air z 2020 roku

Pierwsze testy syntetyczne komputerów Apple Mac mini, MacBook Air oraz MacBook Pro 13 pokazały, że procesor Apple M1 bez problemu radzi sobie nawet z topowymi układami Intela i AMD o podwyższonym TDP.

Na papierze procesor Apple M1 posiada wiele zalet, ale nie zabrakło kilku wad. Po pierwsze układ M1 nie jest kompatybilny z więcej, niż jednym dodatkowym monitorem. Dodatkowo komputery z procesorem Apple mają maksymalnie dwa porty USB Typu C w standardzie USB 4 z Thunderbolt 4. Kolejnym ograniczeniem jest obecność maksymalnie 16 GB pamięć operacyjnej oraz brak kompatybilności z narzędziem Boot Camp umożliwiającym instalację Windowsa na komputerze Mac.

Od kilku tygodniu korzystam z komputera Apple MacBook Air z procesorem Apple M1. Jest to bazowa konfiguracja doposażono w 16 GB pamięci operacyjnej. Oznacza to, że komputer posiad słabszy procesor Apple M1 z 7 rdzeniami GPU.

Korzystając z okazji postanowiłem sprawdzić, jak wygląda wydajność MacBooka Air z procesorem M1 w porównaniu z bezpośrednim poprzednikiem - modelem z początku 2020 roku wyposażonym w procesor Intel Core i5.

MacBooki Air z 2020 roku. Model z naklejką posiada procesor Intela

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem MacBooka Air i myślisz nad wyborem wersji z procesorem Apple M1 lub Intel to porównanie jest dla Ciebie. W materiale dowiesz się także, jak wygląda wydajność układu Apple M1 oraz czy na MacBooku Air da się pograć w gry.

Porty USB Typu C Dolny MacBook z procesorem Apple M1 ma Thunderbolt 4

MacBook Air M1 vs MacBook Air Intel - Specyfikacja techniczna

Na wstępie przedstawię specyfikację techniczną komputerów, które posłużyły do wykonania testów.

Zaczniemy do MacBooka Air z początku 2020 roku z procesorem Intel:

Data wprowadzenia na rynek: marzec 2020

marzec 2020 Procesor: Intel Core i5-1030NG7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.10-3.50 GHz, 6MB cache)

Intel Core i5-1030NG7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.10-3.50 GHz, 6MB cache) Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz)

8 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz) Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

512 GB Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS, Retina

Błyszczący, LED, IPS, Retina Przekątna ekranu: 13,3 cala

13,3 cala Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1600 (WQXGA)

2560 x 1600 (WQXGA) Karta graficzna: Intel Iris Plus Graphics

Intel Iris Plus Graphics Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth Złącza: USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Do porównania wybrałem pośrednią konfigurację BTO (Build to Order) MacBooka Air 13 z początku 2020 roku. Tak skonfigurowany komputer kosztował podczas premiery 6499 zł. Obecnie kupimy go za około 5500 zł.

Najnowszy MacBook Air z procesorem Apple M1 trafił do nas w następującej specyfikacji technicznej:

Data wprowadzenia na rynek: listopad 2020

listopad 2020 Procesor: Apple M1 (8 rdzeni, ARM)

Apple M1 (8 rdzeni, ARM) Pamięć RAM: 16 GB (pamięć zunifikowana)

16 GB (pamięć zunifikowana) Dysk SSD M.2 PCIe: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS, Retina

Błyszczący, LED, IPS, Retina Przekątna ekranu: 13,3"

13,3" Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1600 (WQXGA)

2560 x 1600 (WQXGA) Karta graficzna: Apple M1 (7 rdzeni)

Apple M1 (7 rdzeni) Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza: USB Typu-C (z Thunderbolt 4) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Wyżej wymieniona konfiguracja to CTO (Customize to Order). W rzeczywistości jest to bazowy MacBook Air rozbudowany do 16 GB pamięci operacyjnej. Tak skonfigurowany komputer kosztuje 6199 zł. Możecie go kupić między innymi w sklepie X-Kom, który wypożyczył nam egzemplarz do testów.

Włącznik z czytnikiem linii papilarnych Touch ID

Warto zauważyć, że nowy MacBook Air z procesorem Apple M1 jest chłodzony pasywnie. Starszy model z procesorem Intela posiada chłodzenie, ale nie jest to klasyczny układ odprowadzający ciepło bezpośrednio z procesora. Układ Intel Core i5 odprowadza ciepło z wykorzystaniem sporego heatpipe'a, który nie jest fizycznie połączony z niewielkim wentylatorem pozbywającym się gorącego powietrza z obudowy. Z pewnością nie jest to najlepszy system chłodzenia w historii firmy Apple.

Otwory wentylacyjne są identyczne

W praktyce MacBook Air z początku 2020 roku cechuje się niską (jak na sprzęt Apple) kulturą pracy, a temperatura robocza procesora nierzadko dobija do 100 stopni Celsiusza. Dzieje się tak nawet podczas wykonywania mniej skomplikowanych obliczeń.

Charakterystyczna konstrukcja obudowy w kształcie klina

Poza brakiem wentylatora oba komputery są niemalże identyczne. Posiadają minimalnie inny odcień obudowy, a MacBook Air z procesorem Apple M1 ma inne oznaczenia klawiszy funkcyjnych. Dla ułatwienia MacBook Air z naklejką zasłaniającą logo firmy Apple to model z początku 2020 roku wyposażony w procesor Intela 10 generacji (Ice Lake).

Oba komputery są niemalże nie do odróżniania wizualnie. Zdradza je kilka detali

Metodyka testów

Testy syntetyczne przeprowadzałem na komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym macOS Big Sur 11.1 z najnowszymi poprawkami dostępnymi na koniec stycznia 2021 roku. Na początek sprawdziłem, jak oba komputery radzą sobie w popularnych testach syntetycznych (z podłączonym zasilaniem, aby uzyskać pełną wydajność procesorów), a następnie przeprowadziłem testy praktyczne polegające na normalnym korzystaniu z komputerów. W tej części przeglądałem internet, oglądałem filmy na YouTube, pracowałem z pakietem Microsoft Office, przeprowadzałem rozmowy w Microsoft Teams oraz korzystałem z wielu aplikacji w tym samym czasie.

Inne oznaczenia na klawiaturze

W tym miejscu należy nadmienić, że wszystkie testy syntetyczne zostały napisane z myślą o architekturze x86. Oznacza to, że MacBook Air z procesorem Apple M1 uruchamia je z wykorzystaniem Rostetty 2.0. W programie GeekBench procesor Apple M1 identyfikowany jest jako VirtualApple. Trzeba wiedzieć, że przez wirtualizację wyniki uzyskane przez procesor Apple M1 są niższe.

MacBooki Air podczas procedury testowej. Zgadniesz, który posiada procesor Apple M1?

Geekbench 4

Na sam początek uruchomiłem program Geekbench 4. To poprzednia wersja popularnego testu syntetycznego mierzącego wydajność procesora.

Oto rezultaty:

MacBook Air z procesorem Apple M1: Single Core - 5689 , Multi Core - 23190

MacBook Air z procesorem Intel Core i5: Single Core - 4875 , Multi Core - 13374

Ja widać powyżej procesor Apple M1 zostawia układ daleko w tyle Intela Core i5-1030NG7 nawet mimo konieczności wirtualizacji architektury x86 w celu przeprowadzenia testu. Taki trend utrzymywać się będzie w kolejnych benchmarkach.

Geekbench 5

Wyniki z Geekbencha 5 są bardzo porównywalne do Geekbencha 4.

Oto rezultaty:



MacBook Air z procesorem Apple M1: Single Core - 1317 , Multi Core - 5952

MacBook Air z procesorem Intel Core i5: Single Core - 1092 , Multi Core - 2641

W Geekbench 5 widoczna jest ogromna przewaga procesora Apple M1 w teście wielowątkowym. Wynika to z obecności ośmiu niezależnych rdzeni, które wspomagają pracę wielowątkową.

Cinebench R23

Ostatnim benchmarkiem, z wykorzystaniem którego sprawdziłem wydajność procesorów jest Cinebench R23.

Oto rezultaty:

MacBook Air z procesorem Apple M1: Single Core - 1494 , Multi Core - 7162

MacBook Air z procesorem Intel Core i5: Single Core - 915 , Multi Core - 2266

W Cinebench R23 przewaga procesora Apple M1 jest miażdżąca. Zgodnie z obietnicami Apple nowy układ M1 faktycznie świetnie radzi sobie z renderowaniem i jest znacznie wydajniejszy od konkurencyjnych układów x86 produkowanych przez Intela oraz AMD.

Blackmagic Disk Speed Test

Nie wszyscy konsumenci wiedzą, że przy okazji implementacji procesora Apple M1 zmieniono również dyski SSD. Nowe komputery z procesorem ARM mają znacznie wydajniejsze nośniki pamięci, co idealnie potwierdzają wyniki testu BlackMagic Disk Speed Test.

Oto rezultaty:

MacBook Air z procesorem Apple M1: Zapis - 2028,2 MB/s, Odczyt - 2790,4 MB/s

MacBook Air z procesorem Intel Core i5: Zapis - 1353,6 MB/s , Odczyt - 1284,2 MB/s

Testy narzędziem Blackmagic Disk Speed Test powtarzałem kilkukrotnie, ponieważ zastanawiała mnie niska wydajność nośnika w MacBooku Air 13 z początku 2020 roku. Niestety zgodnie z informacjami znalezionymi na forach internetowych, Apple zdecydowało się na zastosowanie wolnych nośników SSD.

Tomb Raider - wbudowany benchmark

W sieci znajdziemy znajdziemy mnóstwo materiałów, które pokazują, że Apple M1 to procesor pozwalający zagrać w niektóre tytuły AAA. Zaciekawiło mnie to, ponieważ do redakcji trafił MacBook Air wyposażony w słabszy wariant procesora Apple M1. Jak siedmiordzeniowy układ graficzny wypada w porównaniu do Intel Iris Plus? Postanowiłem sprawdzić to z wykorzystanie gry Tomb Raider i wbudowanego testu graficznego.

Na sam początek wybrałem domyślne ustawienia graficzne proponowane przez grę. Oto rezultaty:

MacBook Air z procesorem Apple M1: minimalna liczba klatek na sekundę - 43,5, maksymalna liczba klatek na sekundę - 60,3, minimalna ilość klatek na sekundę - 57,5

MacBook Air z procesorem Intel Core i5: minimalna liczba klatek na sekundę - 32,6, maksymalna liczba klatek na sekundę - 49,6, minimalna ilość klatek na sekundę - 40,7

Sprawdziłem również, jak wygląda wydajność w rozdzielczości 2560 x 1600 (natywnej dla MacBooka Air) z najlepszymi ustawieniami graficznymi (ultra) oraz wyłączoną synchronizacją pionową. Oto rezultaty:

MacBook Air z procesorem Apple M1: minimalna liczba klatek na sekundę - 14,9, maksymalna liczba klatek na sekundę - 23,9, minimalna ilość klatek na sekundę - 18,8

MacBook Air z procesorem Intel Core i5: minimalna liczba klatek na sekundę - 7, maksymalna liczba klatek na sekundę - 11, minimalna ilość klatek na sekundę - 8,9

Jak widać nie tylko procesor nowego MacBooka Air jest znacznie wydajniejszy. Nawet bazowa karta graficzna wyposażona w siedem rdzeni jest zauważalnie szybsza od układu Intel Iris Plus z poprzedniego modelu MacBooka Air.

Układ graficzny zintegrowany z procesorem Apple M1 spokojnie pozwoli zagrać nam nawet w nowsze tytuły przy rozsądnych ustawieniach graficznych.

Kultura pracy pod obciążeniem

Przy okazji przeprowadzania kilkukrotnych benchmarków wbudowanych w grę Tomb Raider postanowiłem sprawdzić, jak wygląda kultura pracy oraz temperatury podczas obciążeniem.

Zaczniemy od kultury pracy. Jak łatwo się domyśleć wygrywa MacBook Air z procesorem Apple M1, który pozostaje bezgłośny nawet podczas pracy pod pełnym obciążeniem. Dużo gorzej wygląda sprawa w przypadku MacBooka Air z procesorem Intela. Komputer bardzo szybko załącza wentylator, który pracuje na wysokich obrotach, a i tak nie jest w stanie schłodzić komputer.

Jak widać na poniższym zdjęciu z kamery termowizyjnej FLIR temperatura obudowy MacBooka Air z procesorem M1 (chłodzonego pasywnie) jest niższa od temperatury uzyskiwanej przez MacBooka Air z procesorem Intel. Różnica jest niewielka i praktycznie niezauważalna. Dużo bardziej doskwiera hałas wydobywający się z MacBooka Air z procesorem Intel.

Apple M1 vs Intel - wrażenia z użytkowania

W drugiej części testów postanowiłem popracować kilka godzin na obu komputerach. Moje spostrzeżenia są zgodne z przypuszczeniami. Apple mocno popracowało nad kompatybilnością nowego systemu macOS Big Sur z procesorami ARM, ale jednocześnie zaniedbało nieco optymalizację na starszych komputerach z układami Intela. Moje prywatne sprzęty lepiej działały na poprzedniej wersji macOS. Nie inaczej jest z MacBookiem Air 13 z początku 2020 roku.

Nowy model z procesorem Apple M1 jest znacznie szybszy i bardziej responsywny. Duże wrażenie zrobiło na mnie natychmiastowe wybudzanie się, które trwa ułamki sekundy oraz dużo szybsze uruchamianie się systemu.

Nie bez znaczenia jest również kompatybilność MacBooka Air z procesorem Apple M1 z aplikacjami napisanymi z myślą o iPhone oraz iPad (zobacz, jak je uruchomić).

Podsumowanie

Nie ma się co oszukiwać. Apple wykonało wielki skok naprzód i zostawiło konkurencję w tyle. Bezpośrednie porównanie MacBooka Air z procesorem Apple M1 oraz Intel Core i5 idealnie pokazuje, jaka moc obliczeniową kryje się w najnowszym procesorze firmy Apple.

Najnowszy model MacBooka Air z procesorem Apple M1 jest szybszy, wydajniejszy, tańszy, ma nowsze złącza, nie posiada wentylatora i oferuje nieco lepsza matrycę z pokryciem palety barw DCI-P3. Jeżeli zamierzasz kupić nowego Maca i boisz się pierwszej generacji komputerów Apple z procesorem Apple, to musisz wiedzieć, że są one znacznie lepsze od swoich poprzedników z układami Intela.

Mając do wyboru MacBooka Air z procesorem Apple M1 oraz MacBooka Air z procesorem Intela zdecydowanie należy kupić model z układem od Apple. Wystarczy dodać, że bazowy MacBook Air 13 z procesorem Apple M1 jest wydajniejszy od najdroższej konfiguracji MacBooka Air z początku 2020 roku z procesorem Intel Core i7.