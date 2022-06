MacBook Air M2 na WWDC 2022? Sprawdzamy dzisiejsze premiery Apple

Godziny przed każdą konferencją Apple są zawsze najbardziej emocjonujące - w internecie zawsze huczy od plotek oraz spekulacji na temat nadchodzących sprzętów i zmian w oprogramowaniu. Nieraz, zupełnie niespodziewanie, w tych ostatnich godzinach pojawiają się tez zupełnie nowe informacje - tak też stało się w tym roku.

Na stronie oficjalnego sprzedawcy produktów Apple, B&H Photo, pojawiły się nowe oferty sprzętu od firmy z Cupertino. Są to bardzo interesujące aukcje. Jedna z nich oferuje MacBooka Air z czipem M2 - jest to dość spodziewany produkt, którego wiele osób oczekuje na WWDC 2022. W drugiej jednak (nadal ukrytej) będziemy mogli kupić 13-calowego MacBooka Pro z procesorem M2, co jest niemałym zaskoczeniem, gdyż wiele osób twierdziło, że 13-calowy Pro niedługo odejdzie do lamusa!

Od kilku tygodni słyszymy, że najpewniejszą premierą sprzętową podczas WWDC 2022 jest nowy MacBook Air. Ma to być zupełnie nowy design, który ma też przynieść nowe podzespoły. Według wielu źródeł, najnowszy Air ma zadebiutować z większym ekranem (około 13,6 cala), który będzie otoczony białą ramką, a kamera (o lepszej rozdzielczości niż u poprzednika) znajdzie się w notchu na górze, podobnym do tego z 14 i 16-calowego MacBooka Pro.

Ponadto nowy laptop ma być napędzany procesorem M2. Nowy SoC od Apple ma zapewnić około 10% szybsze działanie układu CPU, a także 25-30% szybsze działanie GPU, dzięki zastosowaniu 10-rdzeniowego układu graficznego (u poprzednika znalazło się tylko, w zależności od wersji, 7 lub 8 rdzeni). Oczywiście dużą zaletą nowego układu ma być też większa energooszczędność. Znając możliwości poprzedniego MacBooka Air, który potrafi wytrzymać na jednym ładowaniu aż 20 godzin, wydajność nowego Aira może być nie do dogonienia przez laptopy PC!

Większym zaskoczeniem może być pojawienie się aukcji, w której sprzedawca proponuje 13-calowego MacBooka Pro z czipem M2. Wiele osób twierdziło, że 13-calowy Pro, po premierze swojego 14-calowego następcy, będzie powoli wygaszany i nie dostanie już aktualizacji sprzętowej. Jeśli jednak sprzęt ten zostanie zaktualizowany, może być ciekawą propozycją dla osób szukających laptopa trochę mocniejszego od Aira, ale jednak tańszego od MacBooków Pro z najwyższej półki.

The new MacBook Air has been planned to launch at WWDC. I think the only way it doesn’t is if the China factory shutdowns created such a supply and release date gap that it wouldn’t make sense to announce it on Monday. https://t.co/Swb1xJ1wNS