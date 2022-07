MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1. Zapłacimy albo dużo, albo 1200 zł więcej

Już niedługo staniemy przed ważnym wyborem - który MacBook Air wybrać? Sprawdzamy, który laptop od Apple będzie najlepszy dla Ciebie!

Kondferencja WWDC 2022 była pełna ciekawostek i nowości. Zaprezentowano na niej wiele nowinek od Apple - od nowych systemów operacyjnych dla całego ekosystemu do kilku nowych sprzętów. Największe poruszenie wywołała premiara nowej generacji MacBooka Air z procesorem M2. Sprawdzamy, jak nowy laptop wygląda w porównaniu do swojego poprzednika oraz czy warto go kupić!

Na WWDC Apple zapowiedziało, że laptop zostanie wprowadzony na półki w lipcu, jednak nie dostaliśmy konkretnej daty. Na szczęście niedługo później, bez fanfar czy oficjalnych informacji, na stronie producenta pojawiłą się niewinna informacja o nadchodzącej premierze.

Aktualizacja 26.07.2022

Na szczęście problemy logistyczne, z jakimi zmaga się Apple od jakiegoś czasu, nie wpłynęły aż tak negatywnie na czas dostawy najnowszych MacBooków Air z M2. Co prawda aktualnie, zamawiając ten model, będziemy musieli poczekać na niego 2-3 tygodnie, ale jest to zdecydowanie mniej, niż zakładały pierwsze czarne scenariusze. Na początku wiele osób wspominało, że czas oczekiwania może wynieść nawet do 10 tygodni. Ciekawe, czy jest to spowodowane poprawą logistyki Apple, czy też mniejszym niż zakładane zainteresowaniem Airem M2?

W tej sytuacji nadal wygranym może być stary, dobry MacBook Air M1. Co prawda jego cena też znacząco wzrosła, ale nadal jest to bardzo sprawny laptop, odpowiedni dla większości użytkowników. Czy czas oczekiwania i pokaźna cena, a także problemy z przegrzewaniem sprawiły, że klienci wrócili do starszego designu?

Aktualizacja 15.07.2022

W końcu możemy kupić nowego MacBooka Air z półek sklepowych - przedsprzedaż została zakończona. Niestety, tak jak przewidywaliśmy, już teraz możemy natknąć się na opóźnienia w dostawach najnowszych laptopów Apple. Zamówień przedpremierowych musiało być sporo, gdyż kupione dziś prosto od Apple komputery (o ile nie znajdziemy ich od ręki w sklepach stacjonarnych), dotrą do nas dopiero po 3-4 tygodniach.

Ten czas oczekiwania jest taki sam dla każdej konfiguracji, co może dziwić - zazwyczaj podstawowe laptopy były dostępne zdecydowanie szybciej niż własne specyfikacje użytkowników. Trzeba jednak powiedzieć, że 3-4 tygodnie oczekiwania to nie taki zły wynik - przynajmniej w porównaniu do innych gorących premier Apple, gdzie zdarzałysię momenty, że klienci czekali nawet kilka miesięcy na dostarczenie ich zamówienia.

Już 8 lipca o 14.00 nowy Air będzie dostępny w przedsprzedaży, a tydzień później - 15 lipca - trafi na półki sklepowe oraz do pierwszych nabywców. Jednak, jak pisałem w tym artykule, w związku z problemami logistycznymi firmy, laptopów w magazynach może nie być wiele, co sprawi, że wysyłka może się wydłużać.

Jeśli jesteśmy zainteresowani nową wersją Aira i potrzebujemy go "na teraz", złożenia zamówienia tuż po rozpoczęciu zbierania zamówień przedpremierowych może mieć sens - dzięki temu zapewnimy sobie sprawną dostawę. Oczywiście wersja z M1 cały czas będzie dostępna w sklepach partnerskich jak i w oficjalnym sklepie Apple, nie musimy się więc spieszyć z zakupem starszej wersji.

Fot. Apple

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1 - wygląd

Nowy MacBook Air z M2 to duża zmiana w wyglądzie najtańszego laptopa firmy. Po raz pierwszy w historii Air odszedł od klasycznego, zwężającego się kształtu na rzecz płaskiej (ale wciąż bardzo cienkiej) linii. Z kolei Air z M1 nadal trzyma się starej, sprawdzonej formuły. Nowy model ma 1,13 cm na całej długości, a poprzednik w najgrubszym punkcie miał 1,61 cm. Ponadto nowy model jest nieznacznie lżejszy - waży 1,24 kg.

Fot. Apple

Różnica między MacBookami Air jest też widoczna w kolorach. Nowy laptop dodaje do standardowej gamy jeszcze jeden odcień - Midnight. Jest to wybór idealny dla fanów ciemnych laptopów, więc na pewno spodoba się wielu osobom.

Trzeba jednak przyznać, że oba MacBooki Air wyglądają bardzo dobrze. Poprzednia generacja nie straszy wyglądem (jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego, przedpotopowego wręcz designu). Dlatego jeśli zależy nam tylko na tym, aby nasz komputer ładnie się prezentował - oba modele mają duże zalety. Decyzję więc możemy podjąć tylko na podstawie tego, czy chcemy mieć notch, czy nie (no i oczywiscie tego, czy nasz portfel wytrzyma podwyżkę ceny)

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1 - ekran

Na pierwszy rzut oka nowy Macbook Air zdecydowanie różni się od swojego poprzednika. W starszym modelu zobaczymy standardowy ekran 13,3 cala z cieńszymi ramkami po bokach i większymi na dole i górze. Z kolei nowy MacBook Air ma cienkie ramki z każdej strony, jednak dodaje do tego notch na górze ekranu, w którym umieszczona została kamera.

Fot. Apple

Sam ekran również jest ulepszony w nowym modelu. Jest on o 0,3 cala większy - ma przekątną 13,6''. Ponadto może pochwalić się rozdzielczością 2560 x 1664 piksele, a także jasnością na poziomie 500 nitów - to o 100 więcej od poprzedniego modelu.

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1 - specyfikacja techniczna

Nowy MacBook Air jest pierwszym przedstawicielem laptopów Apple z procesorem M2. Jest to układ, który oferuje (według Apple) o 18% lepszą wydajność procesora oraz aż o 35% lepszą wydajność układu graficznego. Dostaniemy również inne udogodnienia, jak bardziej rozwinięty Neural Engine i zintegrowany dekoder multimediów.

Fot. Apple

Aktualnie MacBooka Air M1 kupimy z SoC 8-rdzeniowym GPU i 7-rdzeniowym GPU. Z kolei nowy Air M2 dostępny jest w dwóch konfiguracjach - podstawowej z 8-rdzeniowym CPU i 8-rdzeniowym GPU oraz mocniejszej z 8-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU. Ponadto, starszy laptop możemy wyposażyć w 8/16 GB RAMu i do 2 TB pamięci wewnętrznej. Nowszy model możemy z kolei wyposażyć w 8/16/24 GB RAM i taką samą ilość pamięci masowej, co poprzednika.

Warto też wspomnieć, że nowy model w końcu dostał nową kamerę Face Time o rozdzielczości FullHD. Z kolei bateria w obu laptopach pozostałą bez zmian - w obu przypadkach oferuje ona 18 godzin działania bez podłączania do kontaktu.

W starszym Modelu znajdziemy 2 porty USB 4 oraz gniazdo AUX. Nowy MacBook Air uzupełnia ten wybór o złącze ładowania MagSafe, a jego port AUX ma możliwość obsługiwania słuchawek o wysokiej oporności. Nowy Air może więc byćświetnym wyborem dla domowych producentów muzyki lub entuzjastów dobrych dźwięków. Dzięki temu portowi, obsługa słuchawek z wyższą impedancją nie wymaga dodatkowego wzmacniacza słuchawkowego - wystarczy sam laptop.

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1 - cena

Do gustu wielu klientów może nie przypaść cena nowego laptopa Apple. MacBook Air M2 kupimy za 6999 zł za najtańszą wersję wyposażenia. Druga konfiguracja proponowana przez Apple, już z 10-rdzeniowym układem graficznym, kosztuje aż 8799 zł. Jednak za w pełni wyposażony egzemplarz możemy zapłacić aż 14799 zł!

Fot. Apple

W porównaniu do swojego następcy Air M1 wydaje się propozycją wręcz budżetową. Na stronie Apple jego ceny zaczynają się od 5799 zł, jednak w wielu sklepach znajdziemy go za o wiele mniej - kosztuje on nawet poniżej 4500 zł.

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1 - który laptop kupić

Odpowiedź na pytanie, który MacBook Air kupić, jest dość trudna. Jeżeli potrzebny nam jest tylko laptop do podstawowych zadań, jak pisanie maili czy przeglądanie internetu, Air z M1 nadal będzie najlepszym wyborem - jest on wystarczająco sprawny, aby spokojnie przez wiele lat dobrze spełniać te funkcje. Jednak jeśli chcemy mieć laptop, na którym w razie konieczności będziemy mogli edytować film w 4K, czy zrobić inne, bardziej intensywne rzeczy (jak renderowanie sceny lub trudniejsze zadania obliczeniowe) - a może po prostu zależy nad ma nowym designie i lepszej kamerce - MacBook Air z M2 na pewno będzie świetnym wyborem!