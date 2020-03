MacBook Air ponownie staje się opłacalnym wyborem

Apple zaktualizowało MacBook'a Air. Znowu warto kupić najbardziej znanego laptopa na świecie.

Apple przywraca do życia MacBook'a Air. Zdecydowano się na potężne ulepszenia, które nie są widoczne gołym okiem.

Od dłuższego czasu mówiło się, że Apple musi zaktualizować MacBook'a Air. Co prawda w 2018 roku doczekaliśmy się nowego modelu, ale nie do końca spełniał on oczekiwania klientów. MacBook Air oferował co prawda ekran Retina oraz nowe porty wejścia/wyjścia, ale nadal posiadał słaby procesor oraz co gorsze okropną klawiaturę motylkową będącą źródłem masy problemów.

Zaprezentowany wczoraj MacBook Air na rok modelowy 2020 wygląda identycznie, jak model z 2019 i 2018 roku, ale w rzeczywistości to zupełnie inna konstrukcja, którą warto się zainteresować.

Apple w końcu poszło po rozum do głowy i pierwszy raz od lat zwiększa pojemność dysków przy jednoczesnym zmniejszeniu ceny. Dodatkowo MacBook Air zyskuje czterordzeniowe procesory, ale bazowa konfiguracja nadal posiada dwurdzeniowy układ Intel Core i3. W tej wersji MacBook Air jest spadkobiercą MacBook'a z wyświetlaczem Retina.

Kluczem do sukcesu nowego MacBook'a Air jest jednak nowa klawiatura Magic Keyboard, którą znamy już z 16 calowego MacBook'a Pro. Na pierwszy rzut oka wygląda ona, jak klawiatura motylkowa, ale w środku znajdziemy zupełnie nowe mechanizmy nożycowe, które uprzyjemniają pisanie. To świetna wiadomość dla wszystkich konsumentów. Różnica pomiędzy klawiaturą motylkową, a Magic Keyboard jest ogromna.

Przy okazji wymiany klawiatury zaktualizowano także gładzik, które stał się większy o 20 procent w stosunku do modelu z 2019 roku. Nadal możemy skorzystać z układu Apple T2 oraz czytnika linii papilarnych Touch ID.

MacBook Air 2020 w bazowej konfiguracji sprzętowej został wyceniony na 4999 zł. W tej cenie dostaniemy dwurdzeniowy układ Intel Core i3 o taktowaniu 1,1 GHz, 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR4X 3733 MHz oraz 256 GB dysk SSD. Polecamy doposażyć bazową konfigurację o czterordzeniowy procesor Intel Core i5, który został wyceniony na rozsądne 500 zł.

Sprawdź, ile kosztuje najnowszy MacBook Air