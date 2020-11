MacBook Air z Apple M1 - to największy kluczyk samochodowy na świecie

Ludzka pomysłowość nie zna granic, co udowadnia Quinn Nelson - znany jako prowadzący z kanału Snazzy Labs na YouTube. Udowodnił on nam, że aplikacje z iPhone'a faktycznie świetnie działają na komputerach Mac z procesorami Apple M1 korzystającymi z architektury ARM.

Co prawda w chwili obecnej niewiele aplikacji z iOS trafiło do Mac App Store, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobrać plik IPA i zainstalować go bezpośrednio na komputerze.

Quinn Nelson postanowił pobrać aplikację mobilną do Tesli, która potrafi zamienić iPhone'a w cyfrowy kluczyk do samochodu.

I have the world's biggest car key and the world's stupidest use for an M1 Mac. pic.twitter.com/oSqvVZHh1p