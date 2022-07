MacBook Air z procesorem M2 już niedługo będzie dostępny - jednak czy starczy go dla wszystkich?

Nowy MacBook Air to duża zmiana w portfolio Apple. Dostajemy nowy design, nowe podzespoły, ale też nową cenę. Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy będzie miała miejsce oficjalna premiera modelu a ja się zastanawiam, czy Apple jest przygotowane na ogromne zainteresowanie.

Nowe produkty Apple zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów. Jednakże największy boom sprzedażowy następuje zawsze wtedy, gdy nadchodzący produkt ma być czymś zupełnie nowym, zerwaniem z tradycją i wejściem w "nową erę" designu. Wystarczy przypomnieć sobie, jak popularny był iPhone X czy wcześniej iPhone 6 - to duże zmiany przyciągały klientów.

Fot. MacWorld

Już niedługo zobaczymy, jak dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie nowa odsłona MacBooka Air. Od czasu WWDC oczekiwaliśmy na dokładną datę premiery tego komputera - jedyną dostępną wcześniej informacją była wiadomość, że odbędzie się ona w lipcu. Dziś jednak Apple uchyliło rąbka tajemnicy.

Zobacz również:

For. Apple

Na oficjalnej stronie sklepu pojawiła się w końcu informacja o dostępności MacBooka Air z M2 na rynku. Już 8 lipca, dokładnie o 14.00, mają rozpocząć się preordery urządzenia. Oficjalna premiera wraz z wysyłką pierwszych egzemplarzy będzie z kolei miała miejsce równo tydzień później - 15 lipca.

Fot. Apple Fot. Apple Fot. Apple

Wspomnienie o dokładnej godzinie premiery nie jest tutaj mało ważnym detalem. Ostatnimi czasy firma z Cupertino zmaga się z poważnymi problemami logistycznymi, które sprawiają, że czas dostawy ich urządzeń (szczególnie laptopów) jest mocno wydłużony, o czym pisaliśmy tutaj.

Fot. Apple Fot. Apple Fot. Apple

To pewne, że na czas premiery Apple przygotuje większe ilości swoich najnowszych komputerów. Jednak patrząc na duże zainteresowanie, jakim cieszy się nowy Air z procesorem M2, nawet te zapasy mogą nie wystarczyć na długo.

Fot. Apple

Poza tym, stany magazynowe obejmują zazwyczaj jedynie zapasy podstawowych konfiguracji. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani innymi, własnymi modelami, może się okazać, że już od pierwszego dnia będziemy musieli całkiem sporo poczekać na nasz nowy laptop.

Fot. Apple

Oczywiście taki stan rzeczy również nie jest pewny - jeżeli popyt na nowe laptopy nie będzie aż tak duży, jak się tego spodziewa Apple, kupno MacBooka Air z nowym designem nie powinno być problemem. Jednak patrząc na słabe przyjęcie nowego MacBooka Pro - tłumaczone często oczekiwaniem na nadchodzącego Aira - taka hipoteza raczej się nie sprawdzi.

Fot. Apple

Wiemy więc jedno - jeśli jesteście zainteresowani zakupem nowego Aira już teraz, warto zrobić to jak najszybciej. Nawet za 6999 zł jest to bardzo interesujący komputer. Mamy też kilka porównań. Jeśli zastanawiacie się, czy lepszy dla Was będzie MacBook Air z M1, czy ten z M2, przeczytajcie to porównanie. Jeśli z kolei decydujecie się między MacBookiem Pro M2 a MacBookiem Air M2 - ten artykuł pomoże Wam wybrać.