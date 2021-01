MacBook Pro 13 do serwisu - rusza nowy program naprawczy ekranów

Apple rozszerza swój program naprawczy dla starszych modeli MacBooka Pro 13. Wszystko przez problem jakościowy ekranów dostarczanych przez jednego z poddostawców.

Apple nie ma ostatnimi laty szczęścia do produkcji w pełni niezawodnych konstrukcji. Przez cztery lata firma borykała się z problemami z klawiaturą motylkową, którą finalnie zastąpiono znacznie lepszą klawiaturą Magic Keyboard. Program naprawczy dla komputerów z klawiaturą motylkową trwa przez cztery lata od daty zakupu.

MacBook Pro 13 Źródło: techadvisor.co.uk

Dodatkowo w międzyczasie występowały problemy z dyskami SSD w bazowych modelach MacBooka Pro oraz wyświetlaczami.

Apple zaktualizowało właśnie jeden z programów naprawczych. Dotyczy on pierwszej generacji MacBooka Pro z portami USB Typu C. Laptopy wprowadzone do sprzedaży w 2016 roku borykają się z problemami z podświetleniem matrycy, które czasami ma problemy z równomiernym podświetleniem panelu.

MacBook Pro 13 z uszkodzoną matrycą Źródło: apple.com

Najstarsze modele objęte programem naprawczym niedługo skończą cztery lata. Apple z tej okazji postanowiło wprowadzić nowy program naprawczy, które przez kolejny rok pozwala za darmo wymienić pokrywę wyświetlacza w autoryzowanych serwisach Apple.

Po raz pierwszy program naprawczy został udostępniony w maju 2019 roku. Dotyczy on komputerów, które wyświetlają jasne i ciemne plamy w dolnej części ekranu. Problem wynika z zastosowania kruchych przewodów elastycznych wykonanych z materiału, które z czasem ulegają zużyciu. W skrajnych przypadkach możliwa jest nawet całkowita utrata podświetlenia.

Firma Apple informuje, że problem dotyczy niewielkiego ułamka urządzeń, które zostały wyprodukowane od października 2016 roku do lutego 2018 roku.

Więcej informacji o programie oraz instrukcje postępowania znajdziesz tutaj.