MacBook Pro 13" - nowa klawiatura, stare podzespoły

Apple pokazało właśnie nowy, 13-calowy MacBook Pro. Jest to ten sam model, co w ubiegłym roku, zmieniły się tylko dwie rzeczy.

Apple wyszło chyba z założenia, że nie ma sensu zmieniać tego, co doskonale działa, można to jednak nieco ulepszyć. Dlatego nowy MacBook Pro ma zmodyfikowaną klawiaturę, w której mechanizm nożycowy został przebudowany i skok wynosi w nim 1 mm. Pojawia się także fizyczny klawisz Escape. Nie jest to kompletna nowość - została ona wprowadzona w zeszłym roku do 16-calowego MacBooka Pro. Warto jednak dodać, że po pięciu latach Apple całkowicie przestawiło swoje notebooki z klawiatury motylkowej na nożycową. Pod obudową znajduje się 10. generacji procesor Intel Core i7, taktowany na 2,3 GHz, który w trybie Turbo osiąga 4,0 GHz. Procesor ma dawać wydajność lepszą o 80%. Urządzenie obsługuje do 32GB RAM pamięci LPDDR4X 3733MHz. Otrzymało dwukrotnie większy (w stosunku do poprzednika) dysk SSD - maksymalna pojemność to 4TB.

Najmocniejsza konfiguracja to 10899 zł. Wszystkie modele dostępne są już na stronie Apple. Najtańszy kosztuje 6499 zł, jednak w tym modelu procesor to 8. generacji Core i5.

Źródło: MacRumours