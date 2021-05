MacBook Pro 2021 - 64 GB RAM i 10 rdzeni już w wakacje!

Najnowsze informacje Bloomberga zapowiadają nowego, wydajniejszego MacBooka Pro, który zostawi konkurencje daleko w tyle.

O zupełnie nowym MacBooku Pro mówi się od miesięcy. Apple ma zaoferować nowe modele z ekranami Mini-LED o przekątnej 14 oraz 16 cali.

Aktualna generacja MacBooka Pro

Bloomberg poinformował właśnie o najnowszych informacjach dotyczących procesora oraz pamięci operacyjnej nadchodzących komputerów klasy premium.

Z krótkiej notki dowiadujemy się, że pod maską MacBooka Pro znajdzie się nowy procesor Apple Silicon. Nie mamy jego nazwy, ale wiemy, że liczba rdzeni wzrośnie z 8 do 10. Co ciekawe układ otrzyma architekturę big.LITTLE. Oznacza to, że w środku znajdą się dwa wydajne rdzeni oraz osiem energooszczędnych jednostek. Całość zostanie uzupełniona kartą graficzną. Co ważne Apple zaproponuje nam dwa warianty różniące się wydajnością. Bazowy MacBook Pro otrzyma 16-rdzeniową kartę graficzną. Za dopłatą dostępny będzie wariant z 32 rdzeniami. Obecnie układ Apple M1 posiada maksymalnie 8-rdzeniowy układ graficzny.

Wraz z premierą kolejnej generacji układu Apple Silicon zniknie sztuczne ograniczenie do 16 GB pamięci operacyjnej. MacBook Pro w opcji będzie mógł mieć nawet 64 GB RAMu.

Bloomberg donosi również o nowszym układzie Neural Engine, ale nas bardziej interesuje obecność portu HDMI, czytnika kart pamięci oraz magnetycznego złącza do ładowania MagSafe.

Nowe MacBooki zadebiutują latem tego roku.

