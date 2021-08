MacBook Pro 2021 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [11.08.2021]

Po pięciu latach od wprowadzenia na rynek MacBooka Pro z paskiem Touch Bar, Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji swojego flagowego laptopa. Co wiemy o nadchodzących MacBooka Pro na 2021 rok?

Apple znane jest z wprowadzania na rynek jednego modelu komputera, który przez kolejne lata otrzymuje nowe podzespoły i pomniejsze aktualizacje. W taki sposób przez 9 lat aktualizowano iMac'a, a MacBook Air w identycznej obudowie sprzedawany był przez aż 8 lat.

MacBook Air i MacBook Pro 2020

Obecna generacja MacBooka Pro została wprowadzona na rynek w 2016 roku. Mowa oczywiście o designie. Przez ostatnie pięć lat firma Apple wielokrotnie aktualizowała MacBooka Pro dodając do niego nowe podzespoły, wymieniając klawiaturę i zmieniając ekran.

W zeszłym roku 13 calowy MacBook Pro otrzymał procesor Apple M1 oraz porty USB Typu C z Thunderbolt 4, a w 2019 roku na rynku pojawił się 16 calowy MacBook Pro z klawiaturą Magic Keyboard.

Obecnie sprzedawane MacBooki Pro to świetne komputery, które nadal wyglądają bardzo dobrze i są piekielnie wydajne, ale w niektórych miejscach widać już ich wiek.

MacBook Pro 13 i iPad Pro 12,9

Od miesięcy spekuluje się o zupełnie nowej generacji MacBooka Pro. Początkowo sądziliśmy, że komputery MacBook Pro z ekranami Mini-LED zadebiutują w zeszłym roku. Niestety w związku z sytuacją na świecie Apple jedynie odświeżyło MacBooka Pro z 13 calowym ekranem dodając do niego procesor Apple M1.

W tym roku na rynku pojawić ma się zupełnie nowy MacBook Pro. Co wiemy o nadchodzących komputerach klasy premium od Apple?

MacBook Pro 16

MacBook Pro 2021 - Data premiery

Spodziewamy się, że nowa generacja MacBooka Pro pojawią się jesienią 2021 roku - około 12 miesięcy po ostatnim odświeżeniu 13 calowego modelu. Najnowsze plotki sugerują, że odświeżony MacBook Pro może pojawić się na rynku nieco wcześniej - w wakacje.

Znany analityk Ming Chi-Kuo przewidywał, ze 14 calowy MacBook Pro z ekranem Mini-LED pojawi się na rynku w grudniu 2020 roku. Później zmienił swoją prognozę - aktualnie twierdzi, że premiera odbędzie się jesienią. opóźnienia mają związek z ekranami Mini-LED. W związku z trwającą pandemią COVID-19, Apple boryka się z problemami z dostawami.

Również raport Nikkei z marca 2021 roku przewiduje, że nowy MacBook Pro pojawi się na rynku jesienią tego roku.

Z drugiej strony portal Digitimes przekazał w maju, że Apple przezwyciężyło już problemy produkcyjne i zamierza zaprezentować MacBooka Pro jeszcze przed premierą iPhone'a 13.

Istnieje cień szansy, że nowa generacja MacBooka Pro pojawi się na konferencji WWDC w czerwcu 2021 roku. Z pewnością odniesienia do nadchodzących modeli znajdą się w testowych wersjach nowego systemu z rodziny macOS (zapoznaj się z naszą recenzją macOS Big Sur).

MacBook Pro 2021 - Pierwszy od pięciu lat redesign

MacBook Pro 2021 otrzyma zupełnie nową obudowę. Nie będzie to jednak konstrukcja podobna do nadchodzącego MacBooka Air 2021. Apple wie, że MacBook Pro to komputer dla profesjonalistów i ludzi na stanowiskach kierowniczych. Obudowa MacBooka Pro będzie stonowana i bardziej elegancka od młodzieżowego Aira.

Najważniejsze zmiany, które zobaczymy w MacBooku Pro 2021 to:

wzornictwo przypominające iPhone'a 12 z płaskimi krawędziami

brak paska dotykowego Touch Bar

powrót magnetycznego złącza do ładowania MagSafe

większa ilość portów - pojawi się pełnowymiarowe HDMI oraz czytnik kart pamięci

Dziwić może brak paska Touch Bar. W sieci znajdziemy informacje sugerujące, że rozwiązanie to nie przyjęło się na rynku. Osobiście bardzo cenię pasek dotykowy Touch Bar i będzie mi brakowało tego elementu.

Touch Bar

Mniejszy model otrzyma większy ekran. Przekątna wzrośnie z 13,3 do 14 cali.

Oba komputery dostaną zupełnie nowy system chłodzenia zaprojektowany specjalnie z myślą o procesorach Apple Silicon. Rozwiązanie to ma zapewnić wyższą wydajność oraz cichszą pracę.

Elementy charakterystyczne nowego układu chłodzenia to:

zwiększony radiator

nowy układ płyty głównej w celu lepszego odprowadzania ciepła

przeprojektowany heatpipe

Dzięki nowemu systemowi chłodzenia, MacBook Pro 16 otrzyma większa baterię o pojemności 100 Wh.

Pomimo obecności nowego ekranu, MacBook Pro nie otrzyma wsparcia dla obsługi z wykorzystaniem dotyku. Apple jest stanowcze w tej sprawie - komputery Mac nie będą wyposażane w ekrany dotykowe.

MacBook Pro 2021 - Cena

Obecnie na rynku znajdziemy następujące konfiguracje MacBooka Pro (BTO - Build to Order - komputery gotowe do zakupu u Apple i autoryzowanych sprzedawców):

M1 MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD - 6499 zł

M1 MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD - 7699 zł

Intel Core i5 (10 generacji) MacBook Pro 13, 4-rdzeniowy CPU, Intel Iris Plus Graphics, 16 GB RAM, 512 GB SSD - 9899 zł

Intel Core i5 (10 generacji) MacBook Pro 13, 4-rdzeniowy CPU, Intel Iris Plus Graphics, 16 GB RAM, 1 TB SSD - 10899 zł

Intel Core i7 (9 generacji) MacBook Pro 13, 6-rdzeniowy CPU, AMD Radeon Pro 5300M, 16 GB RAM, 512 GB SSD - 11999 zł

Intel Core i9 (9 generacji) MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, AMD Radeon Pro 5500M, 16 GB RAM, 1 TB SSD - 13999 zł

Bazowe modele z procesorem Apple M1 możemy rozbudować do 16 GB RAMu. Mniejszy model z procesorem Intel obsługuje do 32 GB pamięci operacyjnej, a 16 calowy MacBooka Pro wyposażymy w nawet 64 GB RAMu. Dokupić możemy również większe dyski SSD, a w przypadku 16 calowego modelu wydajniejszy układ graficzny.

W praktyce na promocjach bazową konfigurację z procesorem M1 kupimy nawet za nieco ponad 5000 zł.

Nowy model prawdopodobnie zachowa ceny aktualnego MacBooka Pro. Oczywiście zaraz po premierze nie powinniśmy liczyć na obniżki cen. Niestety prawdopodobnie bazowa konfiguracja nadal dostanie 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD.

MacBook Pro 2021 - Ekran

Wszystkie nowe produkty Apple z dopiskiem Pro w nazwie oferować będą ekrany Mini-LED. Technologia ta po raz pierwszy trafiła do iPada Pro z 2021 roku.

Wyświetlacz MacBooka Pro 13

Wyświetlacz typu Mini-LED to technologia łącząca zalety paneli IPS LCD oraz OLED.

Oto najważniejsze zalety wyświetlaczy Mini-LED:

Głębsze i ciemniejsze czernie

Jaśniejsze, bogatsze kolory

Lepszy kontrast

Brak problemów z wypalaniem się ekranów OLED

Bardziej efektywne zużycie energii

Możliwość produkcji cieńszych ekranów

Ekran Mini-LED w MacBooku Pro zaoferuje przekątną 14 lub 16 cali w zależności od wybranej konfiguracji.

MacBook Pro nie otrzyma już dodatkowego wyświetlacza OLED - paska Touch Bar. Element ten ma przejść do historii.

MacBook Pro 2021 - Procesor

Nowa generacja MacBooka Pro zostanie wyposażona tylko i wyłącznie w układy Apple Silicon. Z oferty znikną modele wyposażone w procesor Intel. Co ciekawe obecnie do konfiguracji z chipem x86 musimy dopłacić sporo pieniędzy.

Apple M2

Mniejszy, 14 calowy MacBook Pro otrzyma procesor Apple M1 lub jego lekko podkręconą wersje. Droższy, 16 calowy MacBook Pro powinien dostać zupełnie nowy, wydajniejszy układ, który potencjalnie może trafić również do nowego, większego iMaca.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, Apple przygotowuje dla nowego MacBooka Pro przeprojektowany układ Apple Silicon z 10-rdzeniowym procesorem (2 rdzenie wysokiej wydajności oraz 8 rdzeni energooszczędnych) oraz 16 lub 32 rdzeniową grafiką. Całość obsłuży do 64 GB pamięci operacyjnej (Apple M1 działa maksymalnie z 16 GB RAMu).

MacBook Pro 2021 - Układ graficzny

Mniejsze - 14 calowe modele MacBooka Pro z pewnością otrzymają zintegrowany z procesorem układ graficzny. Możliwe, że będzie to nowa karta graficzna z 16 rdzeniami (Apple M1 posiada w MacBooku Pro 8 rdzeni graficznych).

Inaczej ma się sprawa w większych, 16-calowych odmianach. Tam Apple prawdopodobnie zaoferuje zupełnie nowy, 32 rdzeniowy układ graficzny z dedykowaną pamięcią operacyjną. Wątpliwe jest, aby Apple próbowało połączyć swój autorski procesor Apple M z układem graficznym AMD Radeon. Prawdopodobnie MacBook Pro 16 otrzyma autorską kartę graficzną zaprojektowaną przez Apple.

MacBook Pro 2021 - Pamięć operacyjna

Aktualnie sprzedawane MacBooki Pro posiadają w podstawie 8 GB RAMu (wersje z procesorem Apple M1) lub 16 GB RAMu (w wersjach z procesorami Intela).

Warto zaznaczyć, że procesory Apple Silicon korzystają ze zunifikowanej pamięci operacyjnej (UMA), a Apple twierdzi, że zarządzenie RAMem jest dużo lepiej zoptymalizowane. Może to oznaczać, że bazowy MacBook Pro z 14 calowym ekranem nadal w podstawie otrzyma "zaledwie" 8 GB pamięci operacyjnej.

Większy model z pewnością dostanie 16 GB pamięci operacyjnej w podstawie.

MacBooka Pro 2021 skonfigurujemy maksymalnie z 64 GB pamięci operacyjnej.

MacBook Pro 2021 - Porty

Ilość portów różnic się będzie w zależności od wybranego modelu.

Bazowe konfiguracje z 14 calowym ekranem otrzymają dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Dodatkowo pojawić się ma złącze magnetyczne MagSafe do ładowania. Pomimo dedykowanego złącza, komputer nadal naładujemy z wykorzystaniem portów USB Typu C. Oznacza to, że nie będziemy musieli posiadać dedykowanego zasilacza.

Złącza w MacBooku Pro 13

Nie zabraknie gniazda słuchawkowego Jack. Powróci za to pełnowymiarowe złącze HDMI, które zniknęło z MacBooka Pro w 2016 roku oraz czytnik kart pamięci.

Droższe konfiguracje 14 calowego MacBooka Pro oraz 16 calowy MacBook Pro zaoferuję dodatkowo dwa porty USB Typu C/Thunderbolt 4.

MacBook Pro 2021 - Kamera i mikrofony

W sieci mówi się również o nowych peryferiach. Chodzi głównie o kamerkę do wideorozmów oraz mikrofony. Elementy te zostały zaktualizowane w nowym iMacu i prawdopodobnie trafią do kolejnej generacji MacBooka Pro. Mowa o kamerce FaceTime 1080p oraz systemie mikrofonów stereo.

FaceTime HD

Rozwiązania te ułatwią udział w wideokonferencjach.

AKTUALIZACJA 21.05.2021

MacBook Pro 2021 - Nowe zdjęcia 14-calowego modelu w sieci

Do sieci trafiły nowe wizualizacje MacBooka Pro. Dodatkowo plotki sugerują o przyśpieszonej premierze, która ma się odbyć już w przyszłym miesiącu.

Wizualizacja MacBooka Pro 2021

Najnowsze informacje dotyczą mniejszego - 14 calowego modelu.

Jon Prosser próbował nieco ostudzić nas przed premierą przypominają, że na konferencji programistycznej WWDC Apple zazwyczaj nie prezentuje nowych urządzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że od tej reguły było już kilka wyjątków.

Luke Miani we współpracy z grafikiem Ian Zelbo przygotowali najnowsze rendery nadchodzącego MacBooka Pro 2021. Z filmiku Luka na YouTube dowiadujemy się, że na rynku najpierw może pojawić się mniejszy - 14 calowy MacBook Pro. Aktualizacja większego modelu powinna pojawić się w późniejszym okresie czasu.

MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 cali otrzyma nowy design, który znamy już z iPhone'a 12 oraz iPada Pro. Laptop otrzyma bardziej płaską konstrukcję z zaokrąglonymi krawędziami. Komputer stanie się cieńszy, a ramki okalające matrycę będą znacznie mniejsze.

Wizualizacje potwierdzają, że MacBook Pro nie otrzyma już paska dotykowego Touch Bar. Klawiatura przypominać będzie tą zastosowaną w najnowszej generacji iMaca. Dodatkowo znajdziemy nowe złącze do ładowania MagSafe, dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4, gniazdo słuchawkowe Jack oraz port HDMI wraz z czytnikiem kart pamięci.

Z wideo dowiadujemy się, że Apple poprawiło czasy pracy na baterii. Zupełnie nowy MacBook Pro 14 ma działać nawet przez 23 godziny.

Luke Miani wierzy, że odświeżony MacBook Pro 14 zostanie zaprezentowany podczas czerwcowego wydarzenia WWDC 2021.

AKTUALIZACJA 26.05.2021

MacBook Pro 2021 - Kolejne rendery w sieci

Do sieci trafiły kolejne rendery prezentujące MacBooka Pro 2021. Tym razem mowa o większym, 16 calowym wariancie. Jesteście ciekawy jak wygląda nadchodzący komputer dla profesjonalistów od Apple?

Wizualizacja MacBooka Pro 16

Wizualizacje bazują na poprzednich plotkach. Oznacza to, że MacBook Pro 16 otrzymał pełnowymiarowy port HDMI. Co ciekawe czytnik kart pamięci, który umieszczono obok wygląda na nieco zbyt duży. Prawdopodobnie to problem skali, który powstał podczas tworzenia wizualizacji. MacBook Pro 2021 ma otrzymać czytnik kart pamięci microSD - ten na zdjęciu jest za duży na karty microSD, a jednocześnie za mały, aby pomieścić pełnowymiarową kartę SD.

Komputer wygląda podobnie do aktualnej generacji MacBooka Pro z 2019 roku. Poza nowymi portami widzimy praktycznie identyczny kadłubek. Szkoda, że zabrakło zdjęcia w środku - znajdziemy tam nową klawiaturę bez paska dotykowego Touch Bar.

AKTUALIZACJA 01.06.2021

MacBook Pro 2021 z ekranem Mini LED w trzecim kwartale 2021 roku

Zgodnie z najnowszym raportem portalu Digitimes Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek nowych MacBooków Pro z ekranami Mini LED. Komputery z wyświetlaczami o przekątnej 14 i 16 cali mają zostać wprowadzone do sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku.

MacBook Pro 16

Technologia Mini LED zadebiutowała w sprzęcie Apple po raz pierwszy w iPadzie Pro 12,9 z 2021 roku.

Data premiery w trzecim kwartale jest zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami. Co prawda Jon Prosser przekazał, że nowy MacBook Pro 2021 pojawi się na przyszłotygodniowej konferencji WWDC 2021. Jest to jednak mało prawdopodobne.

MacBook Pro 2021 poza nowym ekranem Mini LED otrzyma wydajniejszy procesor Apple M1X/M2, a także całkowicie przeprojektowaną obudowę.

Spodziewamy się bardziej smukłej konstrukcji z płaskimi bokami. Tego typu design został wprowadzony w iPadzie Pro 2018 oraz iMacu 24".

Wyświetlacz Mini LED zaoferuje wyższy kontrast i jasność od standardowych paneli LCD Retina, które obecne są w aktualnej generacji MacBooka Pro.

AKTUALIZACJA 16.06.2021

MacBook Pro otrzyma mniejszą baterię

Do chińskiego urzędu zgłoszone zostały dokumenty dotyczące akumulatorów do nadchodzących modeli MacBooka Pro. Niestety wynika z nich, że nowe komputery przenośne od Apple otrzymają baterie o mniejszej pojemności.

Bateria w aktualnej generacji MacBooka Pro

Sunwoda Electronics, dostawca części do laptopów Apple zgłosił w chińskim urzędzie produkcję najnowszych baterii, których parametry są zbliżone do montowanych w obecnej linii MacBook'ów Pro.

Model A2527 zaoferuje akumulator o pojemności 8693 mAh oraz mocy 11,45 V. W obecnych szesnastocalowych MacBookach Pro zastosowano ogniwo o pojemności 8790 mAh i mocy 11,56 V.

Mniejszy MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 cali otrzyma ogniowo o pojemności 6068 mAh i mocy 13,05 V. Model ten dostanie większą baterię od swojego poprzednika. Ma to związek ze zmiana przekątnej matrycy.

Pojemność baterii w nowej linii szesnastocalowych MacBook'ów ma być nieco mniejsza niż w obecnie dostępnych modelach. Głównym powodem montażu mniejszej baterii jest zapewne nadchodzący redesign, który znacząco wpłynie na miejsce dostępne wewnątrz obudowy. Nie powinno to jednak ograniczyć czasów pracy urządzenia, ponieważ przyszłe MacBooki posiadać będą wydajniejszy i bardziej energooszczędny procesor Apple Silicon.

Więcej o pojemności akumulatorów MacBooka Pro znajdziesz tutaj.

Jeden z MacBooków Pro może zadebiutować w sierpniu 2021 roku

MacBook Pro 13

Najnowsze plotki sugerują, że jeden z nowych MacBooków zaprojektowanych specjalnie z myślą o chipie Apple Silicon zostanie zaprezentowany w wakacje.

Według jednego z przecieków w najbliższym okresie czasu niedobór podzespołów przestanie być istotnym problemem, a Apple na początku sierpnia zaprezentuje nowy model laptopa. Premiera ma odbyć się w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 roku.

LeaksApplePro przekazał, że premiera MacBooka Pro została ustalona na 31 tydzień 2021 roku. W tym okresie czasu Apple ma zaprezentować mniejszego, 14 calowego MacBooka Pro.

Więcej informacji o dacie premiery MacBooka Pro 14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

MacBook Pro - premiera dopiero jesienią 2021 roku

Najnowsze informacje sugerują, że nie powinniśmy oczekiwać szybkiej premiery nowych modeli MacBooka Pro z ekranami o przekątnej 14 oraz 16 cali. Z postów na Twitterze możemy dowiedzieć się, że nowy MacBook Pro z procesorem Apple M1X i zmodyfikowaną obudową zadebiutuje na rynku dopiero w czwartym kwartale 2021 roku.

Również najnowszy raport DigiTimes sugeruje, ze premiera odbędzie się na przełomie października i listopada 2021 roku - dokładnie rok po premierze aktualnego modelu z procesorem Apple M1.

Użytkownik @dylandkt, który kilkukrotnie przekazywał potwierdzone informacje sugeruje, że obok MacBooka Pro zobaczymy także Maca mini. W środku znajdzie się układ Apple M1X, który będzie udoskonaloną wersja Apple M1. Producent zniesie ograniczenie 16 GB pamięci operacyjnej oraz podniesie nieco wydajność.

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November. — Dylan (@dylandkt) June 17, 2021

Układy Apple Silicon drugiej generacji pojawia się dopiero w 2022 roku.

AKTUALIZACJA 28.06.2021

MacBook Pro - premiera z pewnością w 2021 roku

Raport Bloomberga z maja 2021 roku sugerował, że premiera nowego MacBooka Pro odbędzie się w wakacje. Od tego czasu minął miesiąc, a my wiemy, że nowy MacBook Pro nie zadebiutuje tak szybko.

Mark Gurman przekazał dziś swoje najnowsze przewidywania. W newsletterze Power On padło, że MacBook Pro zadebiutuje w bliżej niekreślonym czasie w 2021 roku.

Gurman podkreślił, że odświeżony model ponownie otrzyma HDMI oraz czytnik kart pamięci. Oczekujemy również powrotu magnetycznego złącza do ładowania MagSafe.

Z newslettera dowiedzieliśmy się, że najbliższe (wakacyjne) tygodnie nie będą obfitowały w premiery sprzętowe, ale jeszcze w tym roku możemy spodziewać się premiery MacBooka Pro.

Aktualnie powinniśmy spodziewać się premiery MacBooka Pro najwcześniej w okolicach połowy września 2021 roku, ale mało prawdopodobne jest, aby Apple zaprezentowało nowe laptopy razem ze smartfonami z rodziny iPhone 13.

Dużo bardziej realna jest premiera w okolicach października lub na początku listopada. Informacje te przekazał Dylandkt w zeszłym tygodniu. W maju potwierdził on nowy design oraz powrót większej ilości portów.

AKTUALIZACJA 01.07.2021

Kolejne źródło potwierdza przewidywaną datę premiery

Zgodnie z najnowszym raportem Economic Daily News z Tajwanu premiera nowego MacBooka Pro odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku.

MacBook Pro Źródło: macworld.co.uk

Według źródła podwykonawcy firmy Apple pracują obecnie nad zwiększeniem mocy produkcyjnych, aby przygotować się na zwiększony popyt komputerów przenośnych MacBook oraz słuchawek AirPods w drugiej połowie 2021 roku. Informacje te sugerują, że nowe produkty zadebiutują po wakacjach 2021 roku.

Oczekuje się, że liczba urządzeń wysyłanych do sklepów zwiększy się od trzeciego kwartału 2021 roku.

Chińska firma Shin Zu Shing, która jest dostawcą łożysk do komputerów MacBook, etui ładujących słuchawki AirPods oraz pokrowca słuchawek AirPods Max przekazuje, że współpracuje z Apple nad dostawą łożysk do niezaprezentowanych jeszcze produktów. Podwykonawca jest w trakcie zatrudniania dodatkowych pracodawców, aby sprostać popytowi i zwiększyć swoje zdolności produkcyjne.

Raport nie przekazuje dokładnie o jakich urządzeniach mowa, ale bardzo łatwo wywnioskować, że chodzi o MacBooka Pro oraz słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji.

MacBook Pro kolejnej generacji miał zostać pierwotnie zaprezentowany w pierwszej połowie 2021 roku, ale premierę odroczono w związku z niedoborami podzespołów oraz problemami technicznymi.

Aktualnie większość źródeł potwierdza, że premiera odbędzie się w październiku lub listopadzie 2021 roku.

Analitycy oczekują, że nowe modele MacBooka zwiększą sprzedaż do 23 milionów sztuk rocznie, co oznacza wzrost o 15%.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

MacBook Pro - premiera zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami; MacBook Air odroczony

@dylandkt za pośrednictwem Twittera przekazał nowe informacje na temat nadchodzących komputerów przenośnych od Apple.

Okazuje się, że MacBook Pro oraz MacBook Air otrzymają inne układy. Dodatkowo tańszy laptop od Apple zadebiutuje później - w pierwszej połowie 2021 roku.

Nadchodzące MacBooki Pro oraz Mac mini otrzymają procesor Apple M1X. Co ciekawe układ ten ma być wydajniejszy od nadchodzącego Apple M2.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air). — Dylan (@dylandkt) July 5, 2021

Chip Apple M1X składać się będzie z 10 rdzeni - ośmiu wysokowydajnych oraz dwóch energooszczędnych.

MacBook Pro zadebiutuje w czwartym kwartale 2021 roku - około 12 miesięcy po premierze aktualnej generacji z układem Apple M1.

AKTUALIZACJA 08.07.2021

MacBook Pro 2021 - Touchbar przechodzi na emeryturę

Kolejne źródła potwierdzają, że nadchodzące modele MacBooka Pro nie otrzymają paska dotykowego Touch Bar. Cienki wyświetlacz OLED umieszczony w klawiaturze zamiast przycisków funkcyjnych przejdzie na emeryturę po pięciu latach. Rozwiązanie to po raz pierwszy pojawiło się w 2016 roku. Po trzech latach Apple nieco zmodyfikowało Touch Bar wydzielając z niego klasyczny przycisk ESC oraz oddzielny włącznik z czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Pasek dotykowy Touch Bar w Macbooku Pro z 2019 roku Źródło: Apple.com

Touch Bar ma wielu zwolenników i tyle samo przeciwników. DSCC (Display Supply Chain Consultants) informuje, że miejsce Touchbara zajmą klasyczne przyciski funkcyjne, które znamy z MacBooka Air oraz starszych modeli MacBooka Pro.

Wcześniej Ming Chi-Kuo - znany analityk informował, że Apple przestanie stosować pasek dotykowy Touch Bar. Powrót do klasycznych przycisków funkcyjnych oznacza również optymalizację kosztów produkcji.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

MacBook Pro - produkcja ruszy w trzecim kwartale 2021 roku

Ming Chi-Kuo przekazał najświeższe informacje dotyczące kolejnej generacji komputerów z rodziny MacBook Pro. Okazuje się, że przeprojektowane laptopy MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 oraz 16 cali trafią do masowej produkcji w trzecim kwartale 2021 roku. Informacja została po raz pierwszy przekazana przez portal MacRumors.

W raportach, które uzyskaliśmy wcześniej trzeci kwartał widniał czasami jako data premiery nowych komputerów. Możliwe jednak, że ze względu na premierę iPhone'a 13 i niedobór chipów komputery z rodziny MacBook Pro trafią do sprzedaży nieco później.

Kuo przekazał, że masowa produkcja MacBooka Pro rozpocznie się w trzecim kwartale 2021 roku, który trwa od początku lipca i zakończy się pod koniec sierpnia. Przedział czasowy sugeruje, że premiera urządzenia odbędzie się w czwartym kwartale. Prawdopodobnie nowe komputery pojawią się na półkach sklepowych na przełomie października i listopada 2021 roku - równo rok po debiucie pierwszego MacBooka Pro z procesorem Apple M1.

W najnowszym raporcie brakuje dodatkowych informacji na temat specyfikacji technicznej MacBooka Pro.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

MacBook Pro - nowa kamera FaceTime HD o rozdzielczości Full HD

Nadchodzące modele MacBooka Pro z przeprojektowaną obudową otrzymają zmodyfikowaną kamerkę do wideo rozmów. Zamiast przestarzałego już sensora o rozdzielczości 720p i dyskusyjnej jakości otrzymamy matrycę znaną z iMaca z procesorem Apple M1. Oznacza to, że rozdzielczość wzrośnie do Full HD - 1920 x 1080 pikseli.

MacBook Air z kamerką FaceTime 720p Źródło: Apple.com

W najnowszym poście na Twitterze udostępnionym przez DylanDKT dowiadujemy się, że MacBooki Pro z ekranem o przekątnej 14 oraz 16 cali otrzymają zupełnie nową kamerkę internetową, która zostanie zapożyczona z 24 calowego iMaca.

Oznacza to, że otrzymamy lepszą jakość oraz funkcję śledzenia użytkownika. Pojawi się również obiektyw o szerszym kącie. Całość współpracować będzie z procesorem Apple M1X, który pozwala na wykorzystanie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych do polepszenia jakości obrazu.

MacBook Pro 2021 - na pokładzie czytnik kart pamięci SD w standardzie UHS-II

Nie od dziś wiemy, że MacBook Pro 2021 ponownie otrzyma czytnik kart pamięci w formacie SD. Z opcji tej z pewnością ucieszą się konsumenci zajmujący się fotografią.

Dziś dowiedzieliśmy się, że MacBook Pro 2021 otrzyma wysokiej klasy czytnik kart pamięci w standardzie UHS-II.

Nowy czytnik kart pamięci zaoferuje trzykrotnie wyższą wydajność od standardowych czytników.

Luke Miani - popularny Youtuber zajmujący się głównie sprzętem firmy Apple donosi, że MacBooki Pro z procesorami Apple M1X otrzymają superszybki czytnik kart pamięci.

Maksymalna przepustowość wynosić będzie 312 MB/s. To znacznie więcej niż w klasycznych czytnikach kart pamięci, które pozwalają na przesyłanie danych z prędkością około 100 MB/s.

AKTUALIZACJA 13.07.2021

MacBook Pro z ograniczoną ilością pamięci operacyjnej!

Układ Apple M1, który w 2020 roku trafił do 13 calowego modelu MacBooka Pro jest w stanie obsłużyć zaledwie do 16 GB pamięci operacyjnej. Między innymi z tego właśnie powodu firma Apple nadal utrzymuje w ofercie 13 calowe modele MacBooka Pro z układami Intela. MacBook Pro 16 dostępny jest jedynie z procesorami Core 9 generacji.

MacBook Pro 13 z procesorem Intela obsługuje do 32 GB pamięci operacyjnej. Większego MacBooka Pro 16 skonfigurujemy nawet z 64 GB RAMu.

MacBook Pro 16 z procesorem Intela i 64 GB pamięci operacyjnej

Najnowsze plotki sugerują, że nadchodzące modele MacBooka Pro dostępne będą z ograniczoną ilością pamięci operacyjnej, co w przypadku większego modelu może być krokiem wstecz względem modeli z procesorami Intela.

AppleTrack donosi, że nowe modele będą mogły być skonfigurowane maksymalnie z 32 GB pamięci operacyjnej, co przeczy wcześniejszym doniesieniom Marka Gurmana. Twierdził on, że układ Apple M1X obsłuży do 64 GB RAMu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w procesorach Apple Silicon mówimy o pamięci zunifikowanej. Procesory Apple lepiej radzą sobie z optymalizacją zużycia i zarządzeniem pamięcią operacyjną, ale dla profesjonalistów może być to mało przekonywujące tłumaczenie.

Kolejni podwykonawcy potwierdzają matrycę Mini-LED w MacBooku Pro kolejnej generacji

Apple aktualnie przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji MacBooka Pro kolejnej generacji. Wiemy już, że masowa produkcja ruszy w trzecim kwartale 2021 roku, a premiera spodziewana jest na czwarty kwartał tego roku.

Gigant z Cupertino aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami z dostawami dodało właśnie nowego poddostawcę. Firma Luxshare produkować będzie wyświetlacze Mini-LED dla komputerów MacBook Pro z ekranami o przekątnej 14 oraz 16 cali.

AKTUALIZACJA 19.07.2021

Nowe MacBooki Pro prawdopodobnie w trzecim kwartale 2021 roku

Można się spodziewać, że Apple wyda przeprojektowane modele 14-calowego oraz 16-calowego Macbooka Pro gdzieś pomiędzy wrześniem a listopadem tego roku. Taką informację podaje Mark Gurman, dziennikarz należący do redakcji serwisu Bloomberg. W najnowszym wydaniu swojego biuletynu, Power On, pisze, że nowe Macbooki Pro wejdą do produkcji w trzecim kwartale 2021 roku. Gurman zauważa także, że Apple pierwotnie planowało wydać nowe MacBooki Pro na początku tego roku, ale ciągłe komplikacje wokół produkcji wyświetlaczy mini-LED opóźniły uruchomienie nowym laptopów.

Oczekuje się, że nowe MacBooki Pro będą cieszyły się dużym popytem dzięki kilku istotnym funkcjom i zmianom. Oprócz nowego wzornictwa z płaskimi krawędziami i większą liczbą portów, Apple planuje umieścić w nowych laptopach wyświetlacze mini-LED, takie same jak te używane w wysokiej klasy 12,9-calowym iPadzie Pro, ogłoszonym w kwietniu tego roku. Nowe MacBooki Pro będą też napędzane szybszymi procesorami Apple.

AKTUALIZACJA 28.07.2021

MacBook Pro z Face ID?

Mark Gurman z Bloomberga w najnowszej edycji newslettera Power On przekazał informacje dotyczące przyszłości komputerów z rodziny Mac. Dziennikarz powiedział, że jego zdaniem w ciągu kilku najbliższych lat komputery Apple otrzymają nowy system uwierzytelniania biometrycznego. Mowa oczywiście o skanowaniu twarzy w 3D - Face ID. Rozwiązanie to znamy już doskonale z nowszych modeli iPhone'a.

Kamerka w MacBooku Źródło: Apple.com

Gurman wierzy, że w przyszłości Apple wyśle Touch ID na emeryturę. Według dziennikarza Face ID trafi również do urządzeń, które obecnie sprzedawane są z czytnikiem linii papilarnych. Mowa o tanim iPhone SE, tabletach iPad Air/mini, komputerach przenośnych MacBook Air, MacBook Pro oraz 24-calowym iMacu.

Możliwe, że Face ID trafi również do większego iMaca. Implementacja tego rozwiązania jest mało prawdopodobna w komputerach stacjonarnych Mac mini oraz Mac Pro - sprzedawane są one bez wyświetlaczy i kamerek internetowych.

Dziennikarz Bloomberga uważa, że Face ID miało trafić do 24-calowego iMaca, który został zaprezentowany w pierwszej połowie tego roku, ale ostatecznie Apple zdecydowało się na Touch ID.

Jeżeli powyższe plotki się potwierdzą możemy oczekiwać, że kolejne generacje MacBooka Pro zamiast Touch ID otrzymają ulepszoną kamerkę TrueDepth z Face ID.

AKTUALIZACJA 03.08.2021

MacBook Pro 2021 po certyfikacji - znamy numery modeli

Apple w trzecim kwartale 2021 roku wprowadzi do produkcji kolejną generację MacBooków Pro z procesorami Apple M1X. Aby komputery mogły trafić na linię produkcyjną muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty, a firma Apple musi im nadać odpowiednie numery modeli.

Wnętrze MacBook Pro Źródło: macworld.co.uk

Z najnowszych certyfikatów wynika, że firma Apple wprowadzi na rynek dwa modele MacBooka Pro o następujących numerach modeli:

A2442

A2485

Organ certyfikacyjny, z którego pochodzą dane nie wspomina wprost o jakie komputery chodzą, ale wszystko wskazuje na nadchodzące MacBooki Pro z nowymi procesorami Apple Silicon drugiej generacji.

Procesor Apple M1X zaoferuje 10 rdzeni. Apple ma oferować wersje z 16 i 32 rdzeniami graficznymi. Możliwe, że wydajniejszy układ trafi jedynie do 16 calowego MacBooka Pro.

Niezaprezentowane produkty najczęściej pojawiają się w EWG na kilka tygodni przed wprowadzeniem do sprzedaży. Najnowsze informacje sugerują, że firma Apple podąża zgodnie z planem, a nowe MacBooki Pro pojawią się jesienią tego roku.

AKTUALIZACJA 09.08.2021

MacBook Pro 2021 trafił do masowej produkcji

Najnowsze raporty donoszą, że poddostawcy rozpoczęli masową produkcję MacBooka Pro kolejnej generacji. Modele z matrycami o przekątnej 14 oraz 16 cali trafiły już na linie produkcyjne. Według raportu DigiTimes celem Apple jest osiągnięcie produkcji na poziomie 800 tysięcy egzemplarzy miesięcznie do końca listopada 2021 roku.

Fabryka sprzętu Apple Źródło: apple.com

Kolejna generacja MacBooka Pro pojawi się po pięciu latach od debiutu aktualnie sprzedawanych laptopów. Komputery na przestrzeni ostatnich miesięcy były przedmiotem mnóstwa plotek i przecieków.

Z najnowszych danych, które trafiły do sieci uzyskaliśmy potwierdzenie naszych przypuszczeń. Nowe MacBooki Pro zadebiutują w dwóch rozmiarach - z 14 oraz 16 calowymi wyświetlaczami miniLED. Sam komputer otrzyma nowocześniejszą obudowę z większą ilością portów oraz wydajniejsze procesory z rodziny Apple Silicon.

Od dnia 9 sierpnia 2021 roku podwykonawcy firmy Apple produkują laptopy MacBook Pro kolejnej generacji. Urządzenia trafią do sprzedaży przed końcem 2021 roku.

Dzisiejsze doniesienia w połączeniu z zeszłotygodniowym wyciekiem numerów modeli sugerują, że prace nad komputerami MacBook Pro 2021 zostały ukończone. Teraz pozostaje nam jedynie czekać, aż Apple wyprodukuje odpowiednią ilość egzemplarzy i zdecyduje się na oficjalną premierę urządzeń.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

MacBook Pro 2021 z miniLED, MacBook Pro 2022 z OLED

Najnowsze informacje sugerują, że tegoroczne modele MacBooka Pro, które trafiły już do produkcji będą przejściową generacją. Z najnowszych przecieków wynika, że Apple w 2022 roku zdecyduje się na sporą aktualizację wyświetlaczy montowanych w topowych MacBookach.

Konkurencja posiada już w swojej ofercie laptopy z ekranami OLED Źródło: pcworld.com

Tegoroczne modele MacBooka Pro z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali po raz pierwszy otrzymają ekrany miniLED. Do tej pory Apple zastosowało tego typu panel w 12,9 calowym modelu iPada z 2021 roku. Okazuje się jednak, że wyświetlacze miniLED nie zabawią zbyt długo w laptopach od Apple.

Zgodnie z najnowszym raportem The Elec firma Apple zamierza wykorzystać panele OLED w MacBookach Pro już w przyszłym roku. Za dostawy wyświetlaczy OLED do laptopów Apple odpowiedzialna ma być firma Samsung.

Jeżeli powyższe plotki potwierdzą się, powinniśmy przygotować się na obecność trzech rodzajów wyświetlaczy w sprzęcie Apple. Mowa o panelach LCD, miniLED oraz OLED. Prawdopodobnie Apple zamierza rozdzielić wybrane technologie produkcji ekranów do danych urządzeń. Najtańsze telefony i tablety korzystać będą z wyświetlaczy IPS LCD. Topowe modele iPhone'a, zegarki Apple Watch oraz tablety iPad Pro dostaną ekrany OLED, które w przyszłości trafią również do MacBooka Pro.

Ekran miniLED zostanie zastosowany w MacBooku Air oraz prawdopodobnie kolejnej generacji iPada Air. Możliwe jest jego wykorzystanie w kolejnej generacji iPada mini.

Nie chcesz czekać? Sprawdź, który model MacBooka warto aktualnie kupić.