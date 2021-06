MacBook Pro 2021 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [16.06.2021]

Po pięciu latach od wprowadzenia na rynek MacBooka Pro z paskiem Touch Bar, Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji swojego flagowego laptopa. Co wiemy o nadchodzących MacBooka Pro na 2021 rok?

Apple znane jest z wprowadzania na rynek jednego modelu komputera, który przez kolejne lata otrzymuje nowe podzespoły i pomniejsze aktualizacje. W taki sposób przez 9 lat aktualizowano iMac'a, a MacBook Air w identycznej obudowie sprzedawany był przez aż 8 lat.

MacBook Air i MacBook Pro 2020

Obecna generacja MacBooka Pro została wprowadzona na rynek w 2016 roku. Mowa oczywiście o designie. Przez ostatnie pięć lat firma Apple wielokrotnie aktualizowała MacBooka Pro dodając do niego nowe podzespoły, wymieniając klawiaturę i zmieniając ekran.

W zeszłym roku 13 calowy MacBook Pro otrzymał procesor Apple M1 oraz porty USB Typu C z Thunderbolt 4, a w 2019 roku na rynku pojawił się 16 calowy MacBook Pro z klawiaturą Magic Keyboard.

Obecnie sprzedawane MacBooki Pro to świetne komputery, które nadal wyglądają bardzo dobrze i są piekielnie wydajne, ale w niektórych miejscach widać już ich wiek.

MacBook Pro 13 i iPad Pro 12,9

Od miesięcy spekuluje się o zupełnie nowej generacji MacBooka Pro. Początkowo sądziliśmy, że komputery MacBook Pro z ekranami Mini-LED zadebiutują w zeszłym roku. Niestety w związku z sytuacją na świecie Apple jedynie odświeżyło MacBooka Pro z 13 calowym ekranem dodając do niego procesor Apple M1.

W tym roku na rynku pojawić ma się zupełnie nowy MacBook Pro. Co wiemy o nadchodzących komputerach klasy premium od Apple?

MacBook Pro 16

MacBook Pro 2021 - Data premiery

Spodziewamy się, że nowa generacja MacBooka Pro pojawią się jesienią 2021 roku - około 12 miesięcy po ostatnim odświeżeniu 13 calowego modelu. Najnowsze plotki sugerują, że odświeżony MacBook Pro może pojawić się na rynku nieco wcześniej - w wakacje.

Znany analityk Ming Chi-Kuo przewidywał, ze 14 calowy MacBook Pro z ekranem Mini-LED pojawi się na rynku w grudniu 2020 roku. Później zmienił swoją prognozę - aktualnie twierdzi, że premiera odbędzie się jesienią. opóźnienia mają związek z ekranami Mini-LED. W związku z trwającą pandemią COVID-19, Apple boryka się z problemami z dostawami.

Również raport Nikkei z marca 2021 roku przewiduje, że nowy MacBook Pro pojawi się na rynku jesienią tego roku.

Z drugiej strony portal Digitimes przekazał w maju, że Apple przezwyciężyło już problemy produkcyjne i zamierza zaprezentować MacBooka Pro jeszcze przed premierą iPhone'a 13.

Istnieje cień szansy, że nowa generacja MacBooka Pro pojawi się na konferencji WWDC w czerwcu 2021 roku. Z pewnością odniesienia do nadchodzących modeli znajdą się w testowych wersjach nowego systemu z rodziny macOS (zapoznaj się z naszą recenzją macOS Big Sur).

MacBook Pro 2021 - Pierwszy od pięciu lat redesign

MacBook Pro 2021 otrzyma zupełnie nową obudowę. Nie będzie to jednak konstrukcja podobna do nadchodzącego MacBooka Air 2021. Apple wie, że MacBook Pro to komputer dla profesjonalistów i ludzi na stanowiskach kierowniczych. Obudowa MacBooka Pro będzie stonowana i bardziej elegancka od młodzieżowego Aira.

Najważniejsze zmiany, które zobaczymy w MacBooku Pro 2021 to:

wzornictwo przypominające iPhone'a 12 z płaskimi krawędziami

brak paska dotykowego Touch Bar

powrót magnetycznego złącza do ładowania MagSafe

większa ilość portów - pojawi się pełnowymiarowe HDMI oraz czytnik kart pamięci

Dziwić może brak paska Touch Bar. W sieci znajdziemy informacje sugerujące, że rozwiązanie to nie przyjęło się na rynku. Osobiście bardzo cenię pasek dotykowy Touch Bar i będzie mi brakowało tego elementu.

Touch Bar

Mniejszy model otrzyma większy ekran. Przekątna wzrośnie z 13,3 do 14 cali.

Oba komputery dostaną zupełnie nowy system chłodzenia zaprojektowany specjalnie z myślą o procesorach Apple Silicon. Rozwiązanie to ma zapewnić wyższą wydajność oraz cichszą pracę.

Elementy charakterystyczne nowego układu chłodzenia to:

zwiększony radiator

nowy układ płyty głównej w celu lepszego odprowadzania ciepła

przeprojektowany heatpipe

Dzięki nowemu systemowi chłodzenia, MacBook Pro 16 otrzyma większa baterię o pojemności 100 Wh.

Pomimo obecności nowego ekranu, MacBook Pro nie otrzyma wsparcia dla obsługi z wykorzystaniem dotyku. Apple jest stanowcze w tej sprawie - komputery Mac nie będą wyposażane w ekrany dotykowe.

MacBook Pro 2021 - Cena

Obecnie na rynku znajdziemy następujące konfiguracje MacBooka Pro (BTO - Build to Order - komputery gotowe do zakupu u Apple i autoryzowanych sprzedawców):

M1 MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD - 6499 zł

M1 MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD - 7699 zł

Intel Core i5 (10 generacji) MacBook Pro 13, 4-rdzeniowy CPU, Intel Iris Plus Graphics, 16 GB RAM, 512 GB SSD - 9899 zł

Intel Core i5 (10 generacji) MacBook Pro 13, 4-rdzeniowy CPU, Intel Iris Plus Graphics, 16 GB RAM, 1 TB SSD - 10899 zł

Intel Core i7 (9 generacji) MacBook Pro 13, 6-rdzeniowy CPU, AMD Radeon Pro 5300M, 16 GB RAM, 512 GB SSD - 11999 zł

Intel Core i9 (9 generacji) MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, AMD Radeon Pro 5500M, 16 GB RAM, 1 TB SSD - 13999 zł

Bazowe modele z procesorem Apple M1 możemy rozbudować do 16 GB RAMu. Mniejszy model z procesorem Intel obsługuje do 32 GB pamięci operacyjnej, a 16 calowy MacBooka Pro wyposażymy w nawet 64 GB RAMu. Dokupić możemy również większe dyski SSD, a w przypadku 16 calowego modelu wydajniejszy układ graficzny.

W praktyce na promocjach bazową konfigurację z procesorem M1 kupimy nawet za nieco ponad 5000 zł.

Nowy model prawdopodobnie zachowa ceny aktualnego MacBooka Pro. Oczywiście zaraz po premierze nie powinniśmy liczyć na obniżki cen. Niestety prawdopodobnie bazowa konfiguracja nadal dostanie 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD.

MacBook Pro 2021 - Ekran

Wszystkie nowe produkty Apple z dopiskiem Pro w nazwie oferować będą ekrany Mini-LED. Technologia ta po raz pierwszy trafiła do iPada Pro z 2021 roku.

Wyświetlacz MacBooka Pro 13

Wyświetlacz typu Mini-LED to technologia łącząca zalety paneli IPS LCD oraz OLED.

Oto najważniejsze zalety wyświetlaczy Mini-LED:

Głębsze i ciemniejsze czernie

Jaśniejsze, bogatsze kolory

Lepszy kontrast

Brak problemów z wypalaniem się ekranów OLED

Bardziej efektywne zużycie energii

Możliwość produkcji cieńszych ekranów

Ekran Mini-LED w MacBooku Pro zaoferuje przekątną 14 lub 16 cali w zależności od wybranej konfiguracji.

MacBook Pro nie otrzyma już dodatkowego wyświetlacza OLED - paska Touch Bar. Element ten ma przejść do historii.

MacBook Pro 2021 - Procesor

Nowa generacja MacBooka Pro zostanie wyposażona tylko i wyłącznie w układy Apple Silicon. Z oferty znikną modele wyposażone w procesor Intel. Co ciekawe obecnie do konfiguracji z chipem x86 musimy dopłacić sporo pieniędzy.

Apple M2

Mniejszy, 14 calowy MacBook Pro otrzyma procesor Apple M1 lub jego lekko podkręconą wersje. Droższy, 16 calowy MacBook Pro powinien dostać zupełnie nowy, wydajniejszy układ, który potencjalnie może trafić również do nowego, większego iMaca.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, Apple przygotowuje dla nowego MacBooka Pro przeprojektowany układ Apple Silicon z 10-rdzeniowym procesorem (2 rdzenie wysokiej wydajności oraz 8 rdzeni energooszczędnych) oraz 16 lub 32 rdzeniową grafiką. Całość obsłuży do 64 GB pamięci operacyjnej (Apple M1 działa maksymalnie z 16 GB RAMu).

MacBook Pro 2021 - Układ graficzny

Mniejsze - 14 calowe modele MacBooka Pro z pewnością otrzymają zintegrowany z procesorem układ graficzny. Możliwe, że będzie to nowa karta graficzna z 16 rdzeniami (Apple M1 posiada w MacBooku Pro 8 rdzeni graficznych).

Inaczej ma się sprawa w większych, 16-calowych odmianach. Tam Apple prawdopodobnie zaoferuje zupełnie nowy, 32 rdzeniowy układ graficzny z dedykowaną pamięcią operacyjną. Wątpliwe jest, aby Apple próbowało połączyć swój autorski procesor Apple M z układem graficznym AMD Radeon. Prawdopodobnie MacBook Pro 16 otrzyma autorską kartę graficzną zaprojektowaną przez Apple.

MacBook Pro 2021 - Pamięć operacyjna

Aktualnie sprzedawane MacBooki Pro posiadają w podstawie 8 GB RAMu (wersje z procesorem Apple M1) lub 16 GB RAMu (w wersjach z procesorami Intela).

Warto zaznaczyć, że procesory Apple Silicon korzystają ze zunifikowanej pamięci operacyjnej (UMA), a Apple twierdzi, że zarządzenie RAMem jest dużo lepiej zoptymalizowane. Może to oznaczać, że bazowy MacBook Pro z 14 calowym ekranem nadal w podstawie otrzyma "zaledwie" 8 GB pamięci operacyjnej.

Większy model z pewnością dostanie 16 GB pamięci operacyjnej w podstawie.

MacBooka Pro 2021 skonfigurujemy maksymalnie z 64 GB pamięci operacyjnej.

MacBook Pro 2021 - Porty

Ilość portów różnic się będzie w zależności od wybranego modelu.

Bazowe konfiguracje z 14 calowym ekranem otrzymają dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Dodatkowo pojawić się ma złącze magnetyczne MagSafe do ładowania. Pomimo dedykowanego złącza, komputer nadal naładujemy z wykorzystaniem portów USB Typu C. Oznacza to, że nie będziemy musieli posiadać dedykowanego zasilacza.

Złącza w MacBooku Pro 13

Nie zabraknie gniazda słuchawkowego Jack. Powróci za to pełnowymiarowe złącze HDMI, które zniknęło z MacBooka Pro w 2016 roku oraz czytnik kart pamięci.

Droższe konfiguracje 14 calowego MacBooka Pro oraz 16 calowy MacBook Pro zaoferuję dodatkowo dwa porty USB Typu C/Thunderbolt 4.

MacBook Pro 2021 - Kamera i mikrofony

W sieci mówi się również o nowych peryferiach. Chodzi głównie o kamerkę do wideorozmów oraz mikrofony. Elementy te zostały zaktualizowane w nowym iMacu i prawdopodobnie trafią do kolejnej generacji MacBooka Pro. Mowa o kamerce FaceTime 1080p oraz systemie mikrofonów stereo.

FaceTime HD

Rozwiązania te ułatwią udział w wideokonferencjach.

AKTUALIZACJA 21.05.2021

MacBook Pro 2021 - Nowe zdjęcia 14-calowego modelu w sieci

Do sieci trafiły nowe wizualizacje MacBooka Pro. Dodatkowo plotki sugerują o przyśpieszonej premierze, która ma się odbyć już w przyszłym miesiącu.

Wizualizacja MacBooka Pro 2021

Najnowsze informacje dotyczą mniejszego - 14 calowego modelu.

Jon Prosser próbował nieco ostudzić nas przed premierą przypominają, że na konferencji programistycznej WWDC Apple zazwyczaj nie prezentuje nowych urządzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że od tej reguły było już kilka wyjątków.

Luke Miani we współpracy z grafikiem Ian Zelbo przygotowali najnowsze rendery nadchodzącego MacBooka Pro 2021. Z filmiku Luka na YouTube dowiadujemy się, że na rynku najpierw może pojawić się mniejszy - 14 calowy MacBook Pro. Aktualizacja większego modelu powinna pojawić się w późniejszym okresie czasu.

MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 cali otrzyma nowy design, który znamy już z iPhone'a 12 oraz iPada Pro. Laptop otrzyma bardziej płaską konstrukcję z zaokrąglonymi krawędziami. Komputer stanie się cieńszy, a ramki okalające matrycę będą znacznie mniejsze.

Wizualizacje potwierdzają, że MacBook Pro nie otrzyma już paska dotykowego Touch Bar. Klawiatura przypominać będzie tą zastosowaną w najnowszej generacji iMaca. Dodatkowo znajdziemy nowe złącze do ładowania MagSafe, dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4, gniazdo słuchawkowe Jack oraz port HDMI wraz z czytnikiem kart pamięci.

Z wideo dowiadujemy się, że Apple poprawiło czasy pracy na baterii. Zupełnie nowy MacBook Pro 14 ma działać nawet przez 23 godziny.

Luke Miani wierzy, że odświeżony MacBook Pro 14 zostanie zaprezentowany podczas czerwcowego wydarzenia WWDC 2021.

AKTUALIZACJA 26.05.2021

MacBook Pro 2021 - Kolejne rendery w sieci

Do sieci trafiły kolejne rendery prezentujące MacBooka Pro 2021. Tym razem mowa o większym, 16 calowym wariancie. Jesteście ciekawy jak wygląda nadchodzący komputer dla profesjonalistów od Apple?

Wizualizacja MacBooka Pro 16

Wizualizacje bazują na poprzednich plotkach. Oznacza to, że MacBook Pro 16 otrzymał pełnowymiarowy port HDMI. Co ciekawe czytnik kart pamięci, który umieszczono obok wygląda na nieco zbyt duży. Prawdopodobnie to problem skali, który powstał podczas tworzenia wizualizacji. MacBook Pro 2021 ma otrzymać czytnik kart pamięci microSD - ten na zdjęciu jest za duży na karty microSD, a jednocześnie za mały, aby pomieścić pełnowymiarową kartę SD.

Komputer wygląda podobnie do aktualnej generacji MacBooka Pro z 2019 roku. Poza nowymi portami widzimy praktycznie identyczny kadłubek. Szkoda, że zabrakło zdjęcia w środku - znajdziemy tam nową klawiaturę bez paska dotykowego Touch Bar.

AKTUALIZACJA 01.06.2021

MacBook Pro 2021 z ekranem Mini LED w trzecim kwartale 2021 roku

Zgodnie z najnowszym raportem portalu Digitimes Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek nowych MacBooków Pro z ekranami Mini LED. Komputery z wyświetlaczami o przekątnej 14 i 16 cali mają zostać wprowadzone do sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku.

MacBook Pro 16

Technologia Mini LED zadebiutowała w sprzęcie Apple po raz pierwszy w iPadzie Pro 12,9 z 2021 roku.

Data premiery w trzecim kwartale jest zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami. Co prawda Jon Prosser przekazał, że nowy MacBook Pro 2021 pojawi się na przyszłotygodniowej konferencji WWDC 2021. Jest to jednak mało prawdopodobne.

MacBook Pro 2021 poza nowym ekranem Mini LED otrzyma wydajniejszy procesor Apple M1X/M2, a także całkowicie przeprojektowaną obudowę.

Spodziewamy się bardziej smukłej konstrukcji z płaskimi bokami. Tego typu design został wprowadzony w iPadzie Pro 2018 oraz iMacu 24".

Wyświetlacz Mini LED zaoferuje wyższy kontrast i jasność od standardowych paneli LCD Retina, które obecne są w aktualnej generacji MacBooka Pro.

AKTUALIZACJA 16.06.2021

MacBook Pro otrzyma mniejszą baterię

Do chińskiego urzędu zgłoszone zostały dokumenty dotyczące akumulatorów do nadchodzących modeli MacBooka Pro. Niestety wynika z nich, że nowe komputery przenośne od Apple otrzymają baterie o mniejszej pojemności.

Bateria w aktualnej generacji MacBooka Pro

Sunwoda Electronics, dostawca części do laptopów Apple zgłosił w chińskim urzędzie produkcję najnowszych baterii, których parametry są zbliżone do montowanych w obecnej linii MacBook'ów Pro.

Model A2527 zaoferuje akumulator o pojemności 8693 mAh oraz mocy 11,45 V. W obecnych szesnastocalowych MacBookach Pro zastosowano ogniwo o pojemności 8790 mAh i mocy 11,56 V.

Mniejszy MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 cali otrzyma ogniowo o pojemności 6068 mAh i mocy 13,05 V. Model ten dostanie większą baterię od swojego poprzednika. Ma to związek ze zmiana przekątnej matrycy.

Pojemność baterii w nowej linii szesnastocalowych MacBook'ów ma być nieco mniejsza niż w obecnie dostępnych modelach. Głównym powodem montażu mniejszej baterii jest zapewne nadchodzący redesign, który znacząco wpłynie na miejsce dostępne wewnątrz obudowy. Nie powinno to jednak ograniczyć czasów pracy urządzenia, ponieważ przyszłe MacBooki posiadać będą wydajniejszy i bardziej energooszczędny procesor Apple Silicon.

Jeden z MacBooków Pro może zadebiutować w sierpniu 2021 roku

MacBook Pro 13

Najnowsze plotki sugerują, że jeden z nowych MacBooków zaprojektowanych specjalnie z myślą o chipie Apple Silicon zostanie zaprezentowany w wakacje.

Według jednego z przecieków w najbliższym okresie czasu niedobór podzespołów przestanie być istotnym problemem, a Apple na początku sierpnia zaprezentuje nowy model laptopa. Premiera ma odbyć się w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 roku.

LeaksApplePro przekazał, że premiera MacBooka Pro została ustalona na 31 tydzień 2021 roku. W tym okresie czasu Apple ma zaprezentować mniejszego, 14 calowego MacBooka Pro.

