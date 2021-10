MacBook Pro 2021 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [27.10.2021]

Po pięciu latach od wprowadzenia na rynek MacBooka Pro z paskiem Touch Bar, Apple wprowadziło na rynek kolejną generację swojego flagowego laptopa. Co wiemy o MacBooka Pro 2021?

Spis treści

Apple znane jest z wprowadzania na rynek jednego modelu komputera, który przez kolejne lata otrzymuje nowe podzespoły i pomniejsze aktualizacje. W taki sposób przez 9 lat aktualizowano iMac'a, a MacBook Air w identycznej obudowie sprzedawany był przez aż 8 lat.

MacBook Pro 2021 Źródło: apple.com

Obecna generacja MacBooka Pro została wprowadzona na rynek w 2016 roku. Mowa oczywiście o designie. Przez ostatnie pięć lat firma Apple wielokrotnie aktualizowała MacBooka Pro dodając do niego nowe podzespoły, wymieniając klawiaturę i zmieniając ekran.

W zeszłym roku 13 calowy MacBook Pro otrzymał procesor Apple M1 oraz porty USB Typu C z Thunderbolt 4, a w 2019 roku na rynku pojawił się 16 calowy MacBook Pro z klawiaturą Magic Keyboard.

Obecnie sprzedawane MacBooki Pro to świetne komputery, które nadal wyglądają bardzo dobrze i są piekielnie wydajne, ale w niektórych miejscach widać już ich wiek.

MacBook Pro 13 i iPad Pro 12,9

Od miesięcy spekuluje się o zupełnie nowej generacji MacBooka Pro. Początkowo sądziliśmy, że komputery MacBook Pro z ekranami Mini-LED zadebiutują w zeszłym roku. Niestety w związku z sytuacją na świecie Apple jedynie odświeżyło MacBooka Pro z 13 calowym ekranem dodając do niego procesor Apple M1.

W tym roku na rynku pojawić ma się zupełnie nowy MacBook Pro. Co wiemy o nadchodzących komputerach klasy premium od Apple?

MacBook Pro 16

MacBook Pro 2021 - Data premiery

Spodziewamy się, że nowa generacja MacBooka Pro pojawią się jesienią 2021 roku - około 12 miesięcy po ostatnim odświeżeniu 13 calowego modelu. Najnowsze plotki sugerują, że odświeżony MacBook Pro może pojawić się na rynku nieco wcześniej - w wakacje.

Znany analityk Ming Chi-Kuo przewidywał, ze 14 calowy MacBook Pro z ekranem Mini-LED pojawi się na rynku w grudniu 2020 roku. Później zmienił swoją prognozę - aktualnie twierdzi, że premiera odbędzie się jesienią. opóźnienia mają związek z ekranami Mini-LED. W związku z trwającą pandemią COVID-19, Apple boryka się z problemami z dostawami.

Również raport Nikkei z marca 2021 roku przewiduje, że nowy MacBook Pro pojawi się na rynku jesienią tego roku.

Z drugiej strony portal Digitimes przekazał w maju, że Apple przezwyciężyło już problemy produkcyjne i zamierza zaprezentować MacBooka Pro jeszcze przed premierą iPhone'a 13.

Istnieje cień szansy, że nowa generacja MacBooka Pro pojawi się na konferencji WWDC w czerwcu 2021 roku. Z pewnością odniesienia do nadchodzących modeli znajdą się w testowych wersjach nowego systemu z rodziny macOS (zapoznaj się z naszą recenzją macOS Big Sur).

MacBook Pro 2021 - Pierwszy od pięciu lat redesign

MacBook Pro 2021 otrzyma zupełnie nową obudowę. Nie będzie to jednak konstrukcja podobna do nadchodzącego MacBooka Air 2021. Apple wie, że MacBook Pro to komputer dla profesjonalistów i ludzi na stanowiskach kierowniczych. Obudowa MacBooka Pro będzie stonowana i bardziej elegancka od młodzieżowego Aira.

Najważniejsze zmiany, które zobaczymy w MacBooku Pro 2021 to:

wzornictwo przypominające iPhone'a 12 z płaskimi krawędziami

brak paska dotykowego Touch Bar

powrót magnetycznego złącza do ładowania MagSafe

większa ilość portów - pojawi się pełnowymiarowe HDMI oraz czytnik kart pamięci

Dziwić może brak paska Touch Bar. W sieci znajdziemy informacje sugerujące, że rozwiązanie to nie przyjęło się na rynku. Osobiście bardzo cenię pasek dotykowy Touch Bar i będzie mi brakowało tego elementu.

Touch Bar

Mniejszy model otrzyma większy ekran. Przekątna wzrośnie z 13,3 do 14 cali.

Oba komputery dostaną zupełnie nowy system chłodzenia zaprojektowany specjalnie z myślą o procesorach Apple Silicon. Rozwiązanie to ma zapewnić wyższą wydajność oraz cichszą pracę.

Elementy charakterystyczne nowego układu chłodzenia to:

zwiększony radiator

nowy układ płyty głównej w celu lepszego odprowadzania ciepła

przeprojektowany heatpipe

Dzięki nowemu systemowi chłodzenia, MacBook Pro 16 otrzyma większa baterię o pojemności 100 Wh.

Pomimo obecności nowego ekranu, MacBook Pro nie otrzyma wsparcia dla obsługi z wykorzystaniem dotyku. Apple jest stanowcze w tej sprawie - komputery Mac nie będą wyposażane w ekrany dotykowe.

MacBook Pro 2021 - Cena

Obecnie na rynku znajdziemy następujące konfiguracje MacBooka Pro (BTO - Build to Order - komputery gotowe do zakupu u Apple i autoryzowanych sprzedawców):

M1 MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD - 6499 zł

M1 MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD - 7699 zł

Intel Core i5 (10 generacji) MacBook Pro 13, 4-rdzeniowy CPU, Intel Iris Plus Graphics, 16 GB RAM, 512 GB SSD - 9899 zł

Intel Core i5 (10 generacji) MacBook Pro 13, 4-rdzeniowy CPU, Intel Iris Plus Graphics, 16 GB RAM, 1 TB SSD - 10899 zł

Intel Core i7 (9 generacji) MacBook Pro 13, 6-rdzeniowy CPU, AMD Radeon Pro 5300M, 16 GB RAM, 512 GB SSD - 11999 zł

Intel Core i9 (9 generacji) MacBook Pro 13, 8-rdzeniowy CPU, AMD Radeon Pro 5500M, 16 GB RAM, 1 TB SSD - 13999 zł

Bazowe modele z procesorem Apple M1 możemy rozbudować do 16 GB RAMu. Mniejszy model z procesorem Intel obsługuje do 32 GB pamięci operacyjnej, a 16 calowy MacBooka Pro wyposażymy w nawet 64 GB RAMu. Dokupić możemy również większe dyski SSD, a w przypadku 16 calowego modelu wydajniejszy układ graficzny.

W praktyce na promocjach bazową konfigurację z procesorem M1 kupimy nawet za nieco ponad 5000 zł.

Nowy model prawdopodobnie zachowa ceny aktualnego MacBooka Pro. Oczywiście zaraz po premierze nie powinniśmy liczyć na obniżki cen. Niestety prawdopodobnie bazowa konfiguracja nadal dostanie 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD.

MacBook Pro 2021 - Ekran

Wszystkie nowe produkty Apple z dopiskiem Pro w nazwie oferować będą ekrany Mini-LED. Technologia ta po raz pierwszy trafiła do iPada Pro z 2021 roku.

Wyświetlacz MacBooka Pro 13

Wyświetlacz typu Mini-LED to technologia łącząca zalety paneli IPS LCD oraz OLED.

Oto najważniejsze zalety wyświetlaczy Mini-LED:

Głębsze i ciemniejsze czernie

Jaśniejsze, bogatsze kolory

Lepszy kontrast

Brak problemów z wypalaniem się ekranów OLED

Bardziej efektywne zużycie energii

Możliwość produkcji cieńszych ekranów

Ekran Mini-LED w MacBooku Pro zaoferuje przekątną 14 lub 16 cali w zależności od wybranej konfiguracji.

MacBook Pro nie otrzyma już dodatkowego wyświetlacza OLED - paska Touch Bar. Element ten ma przejść do historii.

MacBook Pro 2021 - Procesor

Nowa generacja MacBooka Pro zostanie wyposażona tylko i wyłącznie w układy Apple Silicon. Z oferty znikną modele wyposażone w procesor Intel. Co ciekawe obecnie do konfiguracji z chipem x86 musimy dopłacić sporo pieniędzy.

Apple M2

Mniejszy, 14 calowy MacBook Pro otrzyma procesor Apple M1 lub jego lekko podkręconą wersje. Droższy, 16 calowy MacBook Pro powinien dostać zupełnie nowy, wydajniejszy układ, który potencjalnie może trafić również do nowego, większego iMaca.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, Apple przygotowuje dla nowego MacBooka Pro przeprojektowany układ Apple Silicon z 10-rdzeniowym procesorem (2 rdzenie wysokiej wydajności oraz 8 rdzeni energooszczędnych) oraz 16 lub 32 rdzeniową grafiką. Całość obsłuży do 64 GB pamięci operacyjnej (Apple M1 działa maksymalnie z 16 GB RAMu).

MacBook Pro 2021 - Układ graficzny

Mniejsze - 14 calowe modele MacBooka Pro z pewnością otrzymają zintegrowany z procesorem układ graficzny. Możliwe, że będzie to nowa karta graficzna z 16 rdzeniami (Apple M1 posiada w MacBooku Pro 8 rdzeni graficznych).

Inaczej ma się sprawa w większych, 16-calowych odmianach. Tam Apple prawdopodobnie zaoferuje zupełnie nowy, 32 rdzeniowy układ graficzny z dedykowaną pamięcią operacyjną. Wątpliwe jest, aby Apple próbowało połączyć swój autorski procesor Apple M z układem graficznym AMD Radeon. Prawdopodobnie MacBook Pro 16 otrzyma autorską kartę graficzną zaprojektowaną przez Apple.

MacBook Pro 2021 - Pamięć operacyjna

Aktualnie sprzedawane MacBooki Pro posiadają w podstawie 8 GB RAMu (wersje z procesorem Apple M1) lub 16 GB RAMu (w wersjach z procesorami Intela).

Warto zaznaczyć, że procesory Apple Silicon korzystają ze zunifikowanej pamięci operacyjnej (UMA), a Apple twierdzi, że zarządzenie RAMem jest dużo lepiej zoptymalizowane. Może to oznaczać, że bazowy MacBook Pro z 14 calowym ekranem nadal w podstawie otrzyma "zaledwie" 8 GB pamięci operacyjnej.

Większy model z pewnością dostanie 16 GB pamięci operacyjnej w podstawie.

MacBooka Pro 2021 skonfigurujemy maksymalnie z 64 GB pamięci operacyjnej.

MacBook Pro 2021 - Porty

Ilość portów różnic się będzie w zależności od wybranego modelu.

Bazowe konfiguracje z 14 calowym ekranem otrzymają dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Dodatkowo pojawić się ma złącze magnetyczne MagSafe do ładowania. Pomimo dedykowanego złącza, komputer nadal naładujemy z wykorzystaniem portów USB Typu C. Oznacza to, że nie będziemy musieli posiadać dedykowanego zasilacza.

Złącza w MacBooku Pro 13

Nie zabraknie gniazda słuchawkowego Jack. Powróci za to pełnowymiarowe złącze HDMI, które zniknęło z MacBooka Pro w 2016 roku oraz czytnik kart pamięci.

Droższe konfiguracje 14 calowego MacBooka Pro oraz 16 calowy MacBook Pro zaoferuję dodatkowo dwa porty USB Typu C/Thunderbolt 4.

MacBook Pro 2021 - Kamera i mikrofony

W sieci mówi się również o nowych peryferiach. Chodzi głównie o kamerkę do wideorozmów oraz mikrofony. Elementy te zostały zaktualizowane w nowym iMacu i prawdopodobnie trafią do kolejnej generacji MacBooka Pro. Mowa o kamerce FaceTime 1080p oraz systemie mikrofonów stereo.

FaceTime HD

Rozwiązania te ułatwią udział w wideokonferencjach.

AKTUALIZACJA 21.05.2021

MacBook Pro 2021 - Nowe zdjęcia 14-calowego modelu w sieci

Do sieci trafiły nowe wizualizacje MacBooka Pro. Dodatkowo plotki sugerują o przyśpieszonej premierze, która ma się odbyć już w przyszłym miesiącu.

Wizualizacja MacBooka Pro 2021

Najnowsze informacje dotyczą mniejszego - 14 calowego modelu.

Jon Prosser próbował nieco ostudzić nas przed premierą przypominają, że na konferencji programistycznej WWDC Apple zazwyczaj nie prezentuje nowych urządzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że od tej reguły było już kilka wyjątków.

Luke Miani we współpracy z grafikiem Ian Zelbo przygotowali najnowsze rendery nadchodzącego MacBooka Pro 2021. Z filmiku Luka na YouTube dowiadujemy się, że na rynku najpierw może pojawić się mniejszy - 14 calowy MacBook Pro. Aktualizacja większego modelu powinna pojawić się w późniejszym okresie czasu.

MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 cali otrzyma nowy design, który znamy już z iPhone'a 12 oraz iPada Pro. Laptop otrzyma bardziej płaską konstrukcję z zaokrąglonymi krawędziami. Komputer stanie się cieńszy, a ramki okalające matrycę będą znacznie mniejsze.

Wizualizacje potwierdzają, że MacBook Pro nie otrzyma już paska dotykowego Touch Bar. Klawiatura przypominać będzie tą zastosowaną w najnowszej generacji iMaca. Dodatkowo znajdziemy nowe złącze do ładowania MagSafe, dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4, gniazdo słuchawkowe Jack oraz port HDMI wraz z czytnikiem kart pamięci.

Z wideo dowiadujemy się, że Apple poprawiło czasy pracy na baterii. Zupełnie nowy MacBook Pro 14 ma działać nawet przez 23 godziny.

Luke Miani wierzy, że odświeżony MacBook Pro 14 zostanie zaprezentowany podczas czerwcowego wydarzenia WWDC 2021.

AKTUALIZACJA 26.05.2021

MacBook Pro 2021 - Kolejne rendery w sieci

Do sieci trafiły kolejne rendery prezentujące MacBooka Pro 2021. Tym razem mowa o większym, 16 calowym wariancie. Jesteście ciekawy jak wygląda nadchodzący komputer dla profesjonalistów od Apple?

Wizualizacja MacBooka Pro 16

Wizualizacje bazują na poprzednich plotkach. Oznacza to, że MacBook Pro 16 otrzymał pełnowymiarowy port HDMI. Co ciekawe czytnik kart pamięci, który umieszczono obok wygląda na nieco zbyt duży. Prawdopodobnie to problem skali, który powstał podczas tworzenia wizualizacji. MacBook Pro 2021 ma otrzymać czytnik kart pamięci microSD - ten na zdjęciu jest za duży na karty microSD, a jednocześnie za mały, aby pomieścić pełnowymiarową kartę SD.

Komputer wygląda podobnie do aktualnej generacji MacBooka Pro z 2019 roku. Poza nowymi portami widzimy praktycznie identyczny kadłubek. Szkoda, że zabrakło zdjęcia w środku - znajdziemy tam nową klawiaturę bez paska dotykowego Touch Bar.

AKTUALIZACJA 01.06.2021

MacBook Pro 2021 z ekranem Mini LED w trzecim kwartale 2021 roku

Zgodnie z najnowszym raportem portalu Digitimes Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek nowych MacBooków Pro z ekranami Mini LED. Komputery z wyświetlaczami o przekątnej 14 i 16 cali mają zostać wprowadzone do sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku.

MacBook Pro 16

Technologia Mini LED zadebiutowała w sprzęcie Apple po raz pierwszy w iPadzie Pro 12,9 z 2021 roku.

Data premiery w trzecim kwartale jest zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami. Co prawda Jon Prosser przekazał, że nowy MacBook Pro 2021 pojawi się na przyszłotygodniowej konferencji WWDC 2021. Jest to jednak mało prawdopodobne.

MacBook Pro 2021 poza nowym ekranem Mini LED otrzyma wydajniejszy procesor Apple M1X/M2, a także całkowicie przeprojektowaną obudowę.

Spodziewamy się bardziej smukłej konstrukcji z płaskimi bokami. Tego typu design został wprowadzony w iPadzie Pro 2018 oraz iMacu 24".

Wyświetlacz Mini LED zaoferuje wyższy kontrast i jasność od standardowych paneli LCD Retina, które obecne są w aktualnej generacji MacBooka Pro.

AKTUALIZACJA 16.06.2021

MacBook Pro otrzyma mniejszą baterię

Do chińskiego urzędu zgłoszone zostały dokumenty dotyczące akumulatorów do nadchodzących modeli MacBooka Pro. Niestety wynika z nich, że nowe komputery przenośne od Apple otrzymają baterie o mniejszej pojemności.

Bateria w aktualnej generacji MacBooka Pro

Sunwoda Electronics, dostawca części do laptopów Apple zgłosił w chińskim urzędzie produkcję najnowszych baterii, których parametry są zbliżone do montowanych w obecnej linii MacBook'ów Pro.

Model A2527 zaoferuje akumulator o pojemności 8693 mAh oraz mocy 11,45 V. W obecnych szesnastocalowych MacBookach Pro zastosowano ogniwo o pojemności 8790 mAh i mocy 11,56 V.

Mniejszy MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 cali otrzyma ogniowo o pojemności 6068 mAh i mocy 13,05 V. Model ten dostanie większą baterię od swojego poprzednika. Ma to związek ze zmiana przekątnej matrycy.

Pojemność baterii w nowej linii szesnastocalowych MacBook'ów ma być nieco mniejsza niż w obecnie dostępnych modelach. Głównym powodem montażu mniejszej baterii jest zapewne nadchodzący redesign, który znacząco wpłynie na miejsce dostępne wewnątrz obudowy. Nie powinno to jednak ograniczyć czasów pracy urządzenia, ponieważ przyszłe MacBooki posiadać będą wydajniejszy i bardziej energooszczędny procesor Apple Silicon.

Więcej o pojemności akumulatorów MacBooka Pro znajdziesz tutaj.

Jeden z MacBooków Pro może zadebiutować w sierpniu 2021 roku

MacBook Pro 13

Najnowsze plotki sugerują, że jeden z nowych MacBooków zaprojektowanych specjalnie z myślą o chipie Apple Silicon zostanie zaprezentowany w wakacje.

Według jednego z przecieków w najbliższym okresie czasu niedobór podzespołów przestanie być istotnym problemem, a Apple na początku sierpnia zaprezentuje nowy model laptopa. Premiera ma odbyć się w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 roku.

LeaksApplePro przekazał, że premiera MacBooka Pro została ustalona na 31 tydzień 2021 roku. W tym okresie czasu Apple ma zaprezentować mniejszego, 14 calowego MacBooka Pro.

Więcej informacji o dacie premiery MacBooka Pro 14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

MacBook Pro - premiera dopiero jesienią 2021 roku

Najnowsze informacje sugerują, że nie powinniśmy oczekiwać szybkiej premiery nowych modeli MacBooka Pro z ekranami o przekątnej 14 oraz 16 cali. Z postów na Twitterze możemy dowiedzieć się, że nowy MacBook Pro z procesorem Apple M1X i zmodyfikowaną obudową zadebiutuje na rynku dopiero w czwartym kwartale 2021 roku.

Również najnowszy raport DigiTimes sugeruje, ze premiera odbędzie się na przełomie października i listopada 2021 roku - dokładnie rok po premierze aktualnego modelu z procesorem Apple M1.

Użytkownik @dylandkt, który kilkukrotnie przekazywał potwierdzone informacje sugeruje, że obok MacBooka Pro zobaczymy także Maca mini. W środku znajdzie się układ Apple M1X, który będzie udoskonaloną wersja Apple M1. Producent zniesie ograniczenie 16 GB pamięci operacyjnej oraz podniesie nieco wydajność.

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November. — Dylan (@dylandkt) June 17, 2021

Układy Apple Silicon drugiej generacji pojawia się dopiero w 2022 roku.

AKTUALIZACJA 28.06.2021

MacBook Pro - premiera z pewnością w 2021 roku

Raport Bloomberga z maja 2021 roku sugerował, że premiera nowego MacBooka Pro odbędzie się w wakacje. Od tego czasu minął miesiąc, a my wiemy, że nowy MacBook Pro nie zadebiutuje tak szybko.

Mark Gurman przekazał dziś swoje najnowsze przewidywania. W newsletterze Power On padło, że MacBook Pro zadebiutuje w bliżej niekreślonym czasie w 2021 roku.

Gurman podkreślił, że odświeżony model ponownie otrzyma HDMI oraz czytnik kart pamięci. Oczekujemy również powrotu magnetycznego złącza do ładowania MagSafe.

Z newslettera dowiedzieliśmy się, że najbliższe (wakacyjne) tygodnie nie będą obfitowały w premiery sprzętowe, ale jeszcze w tym roku możemy spodziewać się premiery MacBooka Pro.

Aktualnie powinniśmy spodziewać się premiery MacBooka Pro najwcześniej w okolicach połowy września 2021 roku, ale mało prawdopodobne jest, aby Apple zaprezentowało nowe laptopy razem ze smartfonami z rodziny iPhone 13.

Dużo bardziej realna jest premiera w okolicach października lub na początku listopada. Informacje te przekazał Dylandkt w zeszłym tygodniu. W maju potwierdził on nowy design oraz powrót większej ilości portów.

AKTUALIZACJA 01.07.2021

Kolejne źródło potwierdza przewidywaną datę premiery

Zgodnie z najnowszym raportem Economic Daily News z Tajwanu premiera nowego MacBooka Pro odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku.

MacBook Pro Źródło: macworld.co.uk

Według źródła podwykonawcy firmy Apple pracują obecnie nad zwiększeniem mocy produkcyjnych, aby przygotować się na zwiększony popyt komputerów przenośnych MacBook oraz słuchawek AirPods w drugiej połowie 2021 roku. Informacje te sugerują, że nowe produkty zadebiutują po wakacjach 2021 roku.

Oczekuje się, że liczba urządzeń wysyłanych do sklepów zwiększy się od trzeciego kwartału 2021 roku.

Chińska firma Shin Zu Shing, która jest dostawcą łożysk do komputerów MacBook, etui ładujących słuchawki AirPods oraz pokrowca słuchawek AirPods Max przekazuje, że współpracuje z Apple nad dostawą łożysk do niezaprezentowanych jeszcze produktów. Podwykonawca jest w trakcie zatrudniania dodatkowych pracodawców, aby sprostać popytowi i zwiększyć swoje zdolności produkcyjne.

Raport nie przekazuje dokładnie o jakich urządzeniach mowa, ale bardzo łatwo wywnioskować, że chodzi o MacBooka Pro oraz słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji.

MacBook Pro kolejnej generacji miał zostać pierwotnie zaprezentowany w pierwszej połowie 2021 roku, ale premierę odroczono w związku z niedoborami podzespołów oraz problemami technicznymi.

Aktualnie większość źródeł potwierdza, że premiera odbędzie się w październiku lub listopadzie 2021 roku.

Analitycy oczekują, że nowe modele MacBooka zwiększą sprzedaż do 23 milionów sztuk rocznie, co oznacza wzrost o 15%.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

MacBook Pro - premiera zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami; MacBook Air odroczony

@dylandkt za pośrednictwem Twittera przekazał nowe informacje na temat nadchodzących komputerów przenośnych od Apple.

Okazuje się, że MacBook Pro oraz MacBook Air otrzymają inne układy. Dodatkowo tańszy laptop od Apple zadebiutuje później - w pierwszej połowie 2021 roku.

Nadchodzące MacBooki Pro oraz Mac mini otrzymają procesor Apple M1X. Co ciekawe układ ten ma być wydajniejszy od nadchodzącego Apple M2.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air). — Dylan (@dylandkt) July 5, 2021

Chip Apple M1X składać się będzie z 10 rdzeni - ośmiu wysokowydajnych oraz dwóch energooszczędnych.

MacBook Pro zadebiutuje w czwartym kwartale 2021 roku - około 12 miesięcy po premierze aktualnej generacji z układem Apple M1.

AKTUALIZACJA 08.07.2021

MacBook Pro 2021 - Touchbar przechodzi na emeryturę

Kolejne źródła potwierdzają, że nadchodzące modele MacBooka Pro nie otrzymają paska dotykowego Touch Bar. Cienki wyświetlacz OLED umieszczony w klawiaturze zamiast przycisków funkcyjnych przejdzie na emeryturę po pięciu latach. Rozwiązanie to po raz pierwszy pojawiło się w 2016 roku. Po trzech latach Apple nieco zmodyfikowało Touch Bar wydzielając z niego klasyczny przycisk ESC oraz oddzielny włącznik z czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Pasek dotykowy Touch Bar w Macbooku Pro z 2019 roku Źródło: Apple.com

Touch Bar ma wielu zwolenników i tyle samo przeciwników. DSCC (Display Supply Chain Consultants) informuje, że miejsce Touchbara zajmą klasyczne przyciski funkcyjne, które znamy z MacBooka Air oraz starszych modeli MacBooka Pro.

Wcześniej Ming Chi-Kuo - znany analityk informował, że Apple przestanie stosować pasek dotykowy Touch Bar. Powrót do klasycznych przycisków funkcyjnych oznacza również optymalizację kosztów produkcji.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

MacBook Pro - produkcja ruszy w trzecim kwartale 2021 roku

Ming Chi-Kuo przekazał najświeższe informacje dotyczące kolejnej generacji komputerów z rodziny MacBook Pro. Okazuje się, że przeprojektowane laptopy MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 oraz 16 cali trafią do masowej produkcji w trzecim kwartale 2021 roku. Informacja została po raz pierwszy przekazana przez portal MacRumors.

W raportach, które uzyskaliśmy wcześniej trzeci kwartał widniał czasami jako data premiery nowych komputerów. Możliwe jednak, że ze względu na premierę iPhone'a 13 i niedobór chipów komputery z rodziny MacBook Pro trafią do sprzedaży nieco później.

Kuo przekazał, że masowa produkcja MacBooka Pro rozpocznie się w trzecim kwartale 2021 roku, który trwa od początku lipca i zakończy się pod koniec sierpnia. Przedział czasowy sugeruje, że premiera urządzenia odbędzie się w czwartym kwartale. Prawdopodobnie nowe komputery pojawią się na półkach sklepowych na przełomie października i listopada 2021 roku - równo rok po debiucie pierwszego MacBooka Pro z procesorem Apple M1.

W najnowszym raporcie brakuje dodatkowych informacji na temat specyfikacji technicznej MacBooka Pro.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

MacBook Pro - nowa kamera FaceTime HD o rozdzielczości Full HD

Nadchodzące modele MacBooka Pro z przeprojektowaną obudową otrzymają zmodyfikowaną kamerkę do wideo rozmów. Zamiast przestarzałego już sensora o rozdzielczości 720p i dyskusyjnej jakości otrzymamy matrycę znaną z iMaca z procesorem Apple M1. Oznacza to, że rozdzielczość wzrośnie do Full HD - 1920 x 1080 pikseli.

MacBook Air z kamerką FaceTime 720p Źródło: Apple.com

W najnowszym poście na Twitterze udostępnionym przez DylanDKT dowiadujemy się, że MacBooki Pro z ekranem o przekątnej 14 oraz 16 cali otrzymają zupełnie nową kamerkę internetową, która zostanie zapożyczona z 24 calowego iMaca.

Oznacza to, że otrzymamy lepszą jakość oraz funkcję śledzenia użytkownika. Pojawi się również obiektyw o szerszym kącie. Całość współpracować będzie z procesorem Apple M1X, który pozwala na wykorzystanie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych do polepszenia jakości obrazu.

MacBook Pro 2021 - na pokładzie czytnik kart pamięci SD w standardzie UHS-II

Nie od dziś wiemy, że MacBook Pro 2021 ponownie otrzyma czytnik kart pamięci w formacie SD. Z opcji tej z pewnością ucieszą się konsumenci zajmujący się fotografią.

Dziś dowiedzieliśmy się, że MacBook Pro 2021 otrzyma wysokiej klasy czytnik kart pamięci w standardzie UHS-II.

Nowy czytnik kart pamięci zaoferuje trzykrotnie wyższą wydajność od standardowych czytników.

Luke Miani - popularny Youtuber zajmujący się głównie sprzętem firmy Apple donosi, że MacBooki Pro z procesorami Apple M1X otrzymają superszybki czytnik kart pamięci.

Maksymalna przepustowość wynosić będzie 312 MB/s. To znacznie więcej niż w klasycznych czytnikach kart pamięci, które pozwalają na przesyłanie danych z prędkością około 100 MB/s.

AKTUALIZACJA 13.07.2021

MacBook Pro z ograniczoną ilością pamięci operacyjnej!

Układ Apple M1, który w 2020 roku trafił do 13 calowego modelu MacBooka Pro jest w stanie obsłużyć zaledwie do 16 GB pamięci operacyjnej. Między innymi z tego właśnie powodu firma Apple nadal utrzymuje w ofercie 13 calowe modele MacBooka Pro z układami Intela. MacBook Pro 16 dostępny jest jedynie z procesorami Core 9 generacji.

MacBook Pro 13 z procesorem Intela obsługuje do 32 GB pamięci operacyjnej. Większego MacBooka Pro 16 skonfigurujemy nawet z 64 GB RAMu.

MacBook Pro 16 z procesorem Intela i 64 GB pamięci operacyjnej

Najnowsze plotki sugerują, że nadchodzące modele MacBooka Pro dostępne będą z ograniczoną ilością pamięci operacyjnej, co w przypadku większego modelu może być krokiem wstecz względem modeli z procesorami Intela.

AppleTrack donosi, że nowe modele będą mogły być skonfigurowane maksymalnie z 32 GB pamięci operacyjnej, co przeczy wcześniejszym doniesieniom Marka Gurmana. Twierdził on, że układ Apple M1X obsłuży do 64 GB RAMu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w procesorach Apple Silicon mówimy o pamięci zunifikowanej. Procesory Apple lepiej radzą sobie z optymalizacją zużycia i zarządzeniem pamięcią operacyjną, ale dla profesjonalistów może być to mało przekonywujące tłumaczenie.

Kolejni podwykonawcy potwierdzają matrycę Mini-LED w MacBooku Pro kolejnej generacji

Apple aktualnie przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji MacBooka Pro kolejnej generacji. Wiemy już, że masowa produkcja ruszy w trzecim kwartale 2021 roku, a premiera spodziewana jest na czwarty kwartał tego roku.

Gigant z Cupertino aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami z dostawami dodało właśnie nowego poddostawcę. Firma Luxshare produkować będzie wyświetlacze Mini-LED dla komputerów MacBook Pro z ekranami o przekątnej 14 oraz 16 cali.

AKTUALIZACJA 19.07.2021

Nowe MacBooki Pro prawdopodobnie w trzecim kwartale 2021 roku

Można się spodziewać, że Apple wyda przeprojektowane modele 14-calowego oraz 16-calowego Macbooka Pro gdzieś pomiędzy wrześniem a listopadem tego roku. Taką informację podaje Mark Gurman, dziennikarz należący do redakcji serwisu Bloomberg. W najnowszym wydaniu swojego biuletynu, Power On, pisze, że nowe Macbooki Pro wejdą do produkcji w trzecim kwartale 2021 roku. Gurman zauważa także, że Apple pierwotnie planowało wydać nowe MacBooki Pro na początku tego roku, ale ciągłe komplikacje wokół produkcji wyświetlaczy mini-LED opóźniły uruchomienie nowym laptopów.

Oczekuje się, że nowe MacBooki Pro będą cieszyły się dużym popytem dzięki kilku istotnym funkcjom i zmianom. Oprócz nowego wzornictwa z płaskimi krawędziami i większą liczbą portów, Apple planuje umieścić w nowych laptopach wyświetlacze mini-LED, takie same jak te używane w wysokiej klasy 12,9-calowym iPadzie Pro, ogłoszonym w kwietniu tego roku. Nowe MacBooki Pro będą też napędzane szybszymi procesorami Apple.

AKTUALIZACJA 28.07.2021

MacBook Pro z Face ID?

Mark Gurman z Bloomberga w najnowszej edycji newslettera Power On przekazał informacje dotyczące przyszłości komputerów z rodziny Mac. Dziennikarz powiedział, że jego zdaniem w ciągu kilku najbliższych lat komputery Apple otrzymają nowy system uwierzytelniania biometrycznego. Mowa oczywiście o skanowaniu twarzy w 3D - Face ID. Rozwiązanie to znamy już doskonale z nowszych modeli iPhone'a.

Kamerka w MacBooku Źródło: Apple.com

Gurman wierzy, że w przyszłości Apple wyśle Touch ID na emeryturę. Według dziennikarza Face ID trafi również do urządzeń, które obecnie sprzedawane są z czytnikiem linii papilarnych. Mowa o tanim iPhone SE, tabletach iPad Air/mini, komputerach przenośnych MacBook Air, MacBook Pro oraz 24-calowym iMacu.

Możliwe, że Face ID trafi również do większego iMaca. Implementacja tego rozwiązania jest mało prawdopodobna w komputerach stacjonarnych Mac mini oraz Mac Pro - sprzedawane są one bez wyświetlaczy i kamerek internetowych.

Dziennikarz Bloomberga uważa, że Face ID miało trafić do 24-calowego iMaca, który został zaprezentowany w pierwszej połowie tego roku, ale ostatecznie Apple zdecydowało się na Touch ID.

Jeżeli powyższe plotki się potwierdzą możemy oczekiwać, że kolejne generacje MacBooka Pro zamiast Touch ID otrzymają ulepszoną kamerkę TrueDepth z Face ID.

AKTUALIZACJA 03.08.2021

MacBook Pro 2021 po certyfikacji - znamy numery modeli

Apple w trzecim kwartale 2021 roku wprowadzi do produkcji kolejną generację MacBooków Pro z procesorami Apple M1X. Aby komputery mogły trafić na linię produkcyjną muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty, a firma Apple musi im nadać odpowiednie numery modeli.

Wnętrze MacBook Pro Źródło: macworld.co.uk

Z najnowszych certyfikatów wynika, że firma Apple wprowadzi na rynek dwa modele MacBooka Pro o następujących numerach modeli:

A2442

A2485

Organ certyfikacyjny, z którego pochodzą dane nie wspomina wprost o jakie komputery chodzą, ale wszystko wskazuje na nadchodzące MacBooki Pro z nowymi procesorami Apple Silicon drugiej generacji.

Procesor Apple M1X zaoferuje 10 rdzeni. Apple ma oferować wersje z 16 i 32 rdzeniami graficznymi. Możliwe, że wydajniejszy układ trafi jedynie do 16 calowego MacBooka Pro.

Niezaprezentowane produkty najczęściej pojawiają się w EWG na kilka tygodni przed wprowadzeniem do sprzedaży. Najnowsze informacje sugerują, że firma Apple podąża zgodnie z planem, a nowe MacBooki Pro pojawią się jesienią tego roku.

AKTUALIZACJA 09.08.2021

MacBook Pro 2021 trafił do masowej produkcji

Najnowsze raporty donoszą, że poddostawcy rozpoczęli masową produkcję MacBooka Pro kolejnej generacji. Modele z matrycami o przekątnej 14 oraz 16 cali trafiły już na linie produkcyjne. Według raportu DigiTimes celem Apple jest osiągnięcie produkcji na poziomie 800 tysięcy egzemplarzy miesięcznie do końca listopada 2021 roku.

Fabryka sprzętu Apple Źródło: apple.com

Kolejna generacja MacBooka Pro pojawi się po pięciu latach od debiutu aktualnie sprzedawanych laptopów. Komputery na przestrzeni ostatnich miesięcy były przedmiotem mnóstwa plotek i przecieków.

Z najnowszych danych, które trafiły do sieci uzyskaliśmy potwierdzenie naszych przypuszczeń. Nowe MacBooki Pro zadebiutują w dwóch rozmiarach - z 14 oraz 16 calowymi wyświetlaczami miniLED. Sam komputer otrzyma nowocześniejszą obudowę z większą ilością portów oraz wydajniejsze procesory z rodziny Apple Silicon.

Od dnia 9 sierpnia 2021 roku podwykonawcy firmy Apple produkują laptopy MacBook Pro kolejnej generacji. Urządzenia trafią do sprzedaży przed końcem 2021 roku.

Dzisiejsze doniesienia w połączeniu z zeszłotygodniowym wyciekiem numerów modeli sugerują, że prace nad komputerami MacBook Pro 2021 zostały ukończone. Teraz pozostaje nam jedynie czekać, aż Apple wyprodukuje odpowiednią ilość egzemplarzy i zdecyduje się na oficjalną premierę urządzeń.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

MacBook Pro 2021 z miniLED, MacBook Pro 2022 z OLED

Najnowsze informacje sugerują, że tegoroczne modele MacBooka Pro, które trafiły już do produkcji będą przejściową generacją. Z najnowszych przecieków wynika, że Apple w 2022 roku zdecyduje się na sporą aktualizację wyświetlaczy montowanych w topowych MacBookach.

Konkurencja posiada już w swojej ofercie laptopy z ekranami OLED Źródło: pcworld.com

Tegoroczne modele MacBooka Pro z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali po raz pierwszy otrzymają ekrany miniLED. Do tej pory Apple zastosowało tego typu panel w 12,9 calowym modelu iPada z 2021 roku. Okazuje się jednak, że wyświetlacze miniLED nie zabawią zbyt długo w laptopach od Apple.

Zgodnie z najnowszym raportem The Elec firma Apple zamierza wykorzystać panele OLED w MacBookach Pro już w przyszłym roku. Za dostawy wyświetlaczy OLED do laptopów Apple odpowiedzialna ma być firma Samsung.

Jeżeli powyższe plotki potwierdzą się, powinniśmy przygotować się na obecność trzech rodzajów wyświetlaczy w sprzęcie Apple. Mowa o panelach LCD, miniLED oraz OLED. Prawdopodobnie Apple zamierza rozdzielić wybrane technologie produkcji ekranów do danych urządzeń. Najtańsze telefony i tablety korzystać będą z wyświetlaczy IPS LCD. Topowe modele iPhone'a, zegarki Apple Watch oraz tablety iPad Pro dostaną ekrany OLED, które w przyszłości trafią również do MacBooka Pro.

Ekran miniLED zostanie zastosowany w MacBooku Air oraz prawdopodobnie kolejnej generacji iPada Air. Możliwe jest jego wykorzystanie w kolejnej generacji iPada mini.

AKTUALIZACJA 16.08.2021

MacBook Pro 2021 na drugą rocznicę wprowadzenia na rynek MacBooka Pro 16

Mark Gurman przekazał nowe przewidywania dotyczące nadchodzącej generacji MacBooka Pro. Dziennikarz Bloomberga przypomniał, że obecna generacja MacBooka pozostaje w sprzedaży przez blisko dwa lata. Gurmann zaznaczył, że pomimo niemalże identycznego wyglądu modele z klawiaturą Magic Keyboard stanowią oddzielną generację MacBooka Pro.

Po raz pierwszy klawiatura Magic Keyboard pojawiła się w MacBooku Pro z 2019 roku. Nowa generacja MacBooka Pro nie zadebiutuje na wrześniowej konferencji, która w całości zostanie poświęcona smartfonom z rodziny iPhone 13, tabletom iPad oraz zegarkom Apple Watch Series 7.

MacBook Pro 16 z 2019 roku Źródło: macworld.com

Gurman donosi, że MacBook Pro 2021 pojawi się w sprzedaży w drugą rocznicę wprowadzenia na rynek 16 calowego MacBooka Pro. Oznacza to, że premiera odbędzie się w okolicach 13 listopada 2021 roku (właśnie wtedy do sprzedaży trafił 16 calowy MacBook Pro z Magic Keyboard).

Dziennikarz potwierdził również obecność wyświetlaczy Mini-LED w MacBookach Pro z 2021 roku.

AKTUALIZACJA 18.08.2021

Kolejne źródła przedstawiają sugerowaną datę premiery MacBooka Pro

Kolejne źródła przekazują swoje prognozy dotyczące premiery MacBooka Pro 2021. W przypadku komputerów przenośnych nieco ciężej przewidzieć dokładną datę wprowadzenia na rynek, ponieważ Apple nie trzyma się sztywnego harmonogramu. W przypadku iPhone'a premiera zawsze (z małymi wyjątkami) odbywa się we wrześniu. Komputery MacBook debiutują w różnym okresie czasu. Widzieliśmy modele z początku, środka oraz końca roku.

Klawiatura Magic Keyboard w MacBooku Pro 16 Źródło: macworld.com

Wiemy już, że nowe MacBooki Pro z pewnością pojawią się pod koniec 2021 roku.

Pierwsze komputery z procesorami Apple Silicon zadebiutowały 10 listopada ubiegłego roku. Rok wcześniej - pod koniec 2019 roku zadebiutował również zupełnie nowy MacBook Pro z 16 calowym ekranem i klawiaturą Magic Keyboard. Schemat ten pokazuje, że Apple ostatnimi czasy wprowadzało ważne nowości do komputerów przenośnych pod koniec roku. W międzyczasie doczekaliśmy się pomniejszych aktualizacji, które zaplanowano na początek roku (nowe MacBooki Air z procesorami 10 generacji i klawiaturą Magic Keyboard).

Mark Gurman z Bloomberga spodziewa się, że MacBooki Pro 2021 zadebiutują w listopadzie 2021 roku. Dodatkowo Apple słynie z organizowania konferencji prasowych we wtorek. Pozwala to sądzić, że komputery MacBook Pro 2021 z procesorami Apple M1X zostaną zaprezentował 9 listopada 2021 roku.

AKTUALIZACJA 25.08.2021

Nowe modele MacBooka Pro będą zauważalnie droższe!

Niestety nie mamy najlepszych wiadomości. Z najnowszych przecieków wynika, że komputery z rodziny MacBook Pro kolejnej generacji będą zauważalnie droższe od aktualnie sprzedawanego MacBooka Pro z procesorem Apple M1. Informacje o cenach zostały przekazane przez użytkownika Dylandkt, który wcześniej zasnął z autentycznych przecieków. Na pocieszenie można dodać, że 14 i 16 calowy model oferować będą identyczną wydajność.

Z najnowszego postu na Twitterze wynika, że nowe modele charakteryzować się będą procesorem Apple M1X, który zaoferuje identyczną wydajność niezależnie od wielkości matrycy.

Just so that everyone understands, I am referring to the 16 and 14 inch pros both having the same M1X. — Dylan (@dylandkt) August 24, 2021

Obecnie Apple posiada w swojej ofercie wyraźne rozgraniczenie pomiędzy mniejszymi i większymi MacBookami Pro. Model z 16 calowym ekranem oferuje wydajniejsze procesory i dedykowane układy graficzne.

Mniejszy, 14-calowy model MacBooka Pro ma być niestety zauważalnie droższy od aktualnie sprzedawanej konfiguracji. Aktualnie za MacBooka Pro trzeba zapłacić 1299 dolarów.

Dylandkt przekazał portalowi MacRumors swoje przewidywania dotyczące ceny. Mniejszy model będzie cenowo zbliżony do 16-calowego MacBooka Pro. Wszystko ze względu na zauważalnie większą wydajność.

Aktualnie droższe modele MacBooka Pro 13 z procesorami Intel startują z poziomu 1799 dolarów. Tyle może kosztować nowy MacBook Pro z 14-calowym wyświetlaczem.

Oznacza to, że w Polsce nowy MacBook Pro może kosztować co najmniej 9899 zł. Możliwe, że Apple pozostawi w ofercie starszy model z procesorem Apple M1 jako tańszą alternatywę.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

MacBook Pro może być opóźniony w związku z niedoborem podzespołów

Najnowszy raport sugeruje, że globalny niedobór półprzewodników może uderzyć w firmę Apple. Być może gigant z Cupertino będzie zmuszony odsunąć w czasie premierę nowej generacji komputerów MacBook Pro.

Wiemy już, że na rynku pojawią się komputery z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali. Mówi się, że Apple już od dawna boryka się z problemami produkcyjnymi. Część źródeł donosi, że pierwotna premiera komputerów miała odbyć się w czerwcu na konferencji WWDC 2021.

Ostatnia premiera komputerów Apple z listopada 2020 roku Źródło; Macworld.com

Digitimes Asia donosi, że Apple ponownie mierzy się z brakiem oczekiwanej ilości podzespołów. Portal powołując się na nieokreślone źródła branżowe donosi, że w obliczu aktualnej sytuacji Apple może zostać zmuszone do przełożenia premiery MacBooka Pro.

Raport trzeba jednak brać z lekkim przymrużeniem oka. Znajdziemy w nim bowiem informacje, że premiera może odbyć się w październiku lub listopadzie, a nie tak jak zwykle we wrześniu. Problem w tym, że Apple nigdy nie wprowadziło na rynek nowego MacBooka Pro we wrześniu. Miesiąc ten zarezerwowany jest na premierę nowej generacji iPhone'a, zegarków Apple Watch oraz bazowych tabletów iPad.

Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego MacBooka Pro w 2006 roku firma Apple najcześciej prezentowała nowe modele w październiku. Stało się to cztery razy. Trzykrotnie MacBook Pro zadebiutował w czerwcu, raz w styczniu i raz w listopadzie.

Wcześniej portal DigiTimes donosił, że Apple planuje na wrzesień dwie duże konferencje prasowe, co jest mało realistycznym scenariuszem.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Apple przygotowuje się do konferencji California streaming, która odbędzie się już we wtorek - 14 września 2021 roku. Niestety wydarzenie to zostanie w całości poświęcone smartfonom iPhone 13, zegarkom Apple Watch Series 7 oraz dodatkowym akcesoriom. Niestety nie powinniśmy spodziewać się, że Apple chociażby zająknie się na temat nowych MacBooków Pro. Raczej nie dowiemy się również żadnych informacji na temat wprowadzenia na rynek finalnej wersji macOS Monterey.

Według informacji przekazanych przez portal Bloomberg, Apple wprowadzi na rynek nowe modele MacBooka Pro w przeciągu kilku tygodni.

Komputery MacBook Pro zasilane procesorem http:// zadebiutują późną jesienią.

Gurman uważa, że po ostatnich opóźnieniach związanych z brakiem półprzewodników, Apple wprowadzi na rynek nowe komputery przenośne w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

MacBooki Pro kolejnej generacji zadebiutują na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w październiku lub listopadzie tego roku.

AKTUALIZACJA 14.09.2021

Apple przypadkowo sugeruje datę premiery MacBooka Pro

Apple aktualnie koncentruje się na wydarzeniu California streaming, ale na oficjalnych stronach znajdziemy informacje mogące wskazywać na datę premiery nowych komputerów z rodziny MacBook Pro.

W 2020 roku Apple przedłużyło promocję Back to School do 12 października 2021 roku. Dzień po jej zakończeniu zdecydowano się na konferencję prasową z nowymi produktami.

W tym roku promocja Back to School kończy się w USA 27 września 2021 roku. Idąc tym tropem premiera powinna odbyć się 28 września, ale wiemy już, że Apple nie zorganizuje dwóch konferencji prasowych w tym samym miesiącu.

Patrząc jednak na identyczną promocję w Europie szybko okaże się, że oferta Back to School na starym kontynencie kończy się dopiero 11 października 2021 roku. Oznacza to, że premiera nowego MacBooka Pro może odbyć się we wtorek 12 października 2021. Apple zazwyczaj prezentuje nowe urządzenia we wtorek, więc data ta jest bardzo prawdopodobna.

Promocja Back to School Źródło: apple.com

Warto pamiętać, że nadal mówimy o przewidywaniach, które nie zostały w żaden sposób potwierdzone przez samą firmę Apple.

AKTUALIZACJA 16.09.2021

Samsung wyprodukuje 90 Hz ekrany OLED do MacBooka Pro?

Do sieci przedostały się niezwykle ciekawe informacje. Samsung oficjalnie przekazał, że rozpoczyna produkcję 90 Hz wyświetlaczy OLED dla komputerów przenośnych. Producent zapewnia, że zapewniają one lepszą jakość obrazu i mniejsze rozmycie od 120 Hz paneli wykonanych w technologii IPS LCD.

Aktualnie MacBook Pro oferuje 60 Hz wyświetlacz IPS LCD Źródło: apple.com

Koreański producent podał do wiadomości, że nowe matryce produkowane będą w dwóch rozmiarach - 14 oraz 16 cali. Wyświetlacze o identycznej przekątnej mają posiadać nowe komputery z rodziny MacBook Pro. W sieci znajdziemy kilka plotek sugerujących, że ekrany produkowane przez Samsung Display mogą trafić do komputerów MacBook Pro.

Oficjalnie Samsung nie wymienia firmy Apple jako swojego klienta. Z drugiej strony w zeszłym miesiącu portal The Elec sugerował, że Samsung Display przygotowuje specjalne wyświetlacze OLED dla komputerów Apple MacBook Pro. Ekrany miały trafić do modeli, które pojawią się na rynku w przyszłym roku.

Aktualnie wszystkie komputery przenośne firmy Apple posiadają klasyczne matryce IPS LCD z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Przejście na technologię OLED z 90 Hz odświeżaniem zauważalnie wpłynęło by na jakość wyświetlanych treści. Dodatkowo otrzymalibyśmy wyższą jasność, znacznie lepszy kontrast oraz płynniejsze wyświetlanie treści. Apple pozbyło by się także ulotów światła, które są typowe dla komputerów z matrycami LCD.

W sieci znajdziemy również sporo informacji o MacBooka Pro z ekranami mini-LED. Technologia ta oferuje wiele zalet matryc OLED przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji. Apple zdecydowało się już na implementację wyświetlaczy mini-LED w tabletach iPad Pro 2021.

Niewykluczone, że komputery MacBook Pro kolejnej generacji otrzymają różne wyświetlacze. Bazowe modele mogą mieć panel mini-LED, a topowe konfiguracje skorzystają z technologii OLED. Innym potencjalnym scenariuszem jest zastosowanie wyświetlaczy mini-LED w mniejszym, 14-calowym MacBooku Pro. Panel OLED trafiłby wtedy do większego modelu z ekranem o przekątnej 16 cali.

Aktualnie Samsung Display jest prawdopodobnie jedynym dostawcą wyświetlaczy do najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 13 Pro.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

MacBook Pro 2021 zadebiutuje później. Wszystko przez jeden podzespół

Nowe komputery MacBook Pro mogą podzielić losy zegarków Apple Watch Series 7. Oznacza to opóźnienie rynkowego debiutu. Najnowsze informacje z sieci donoszą o problemach produkcyjnych. Okazuje się, że w przypadku MacBooków problematyczny jest jeden, nieoczywisty podzespół.

@onlytruejosh przekazał za pośrednictwem Twittera, że nowe komputery MacBook Pro trafią do sprzedaży później ze względu na problemy z produkcją kamerek internetowych nowej generacji. Przypominamy, że laptopy dostaną sensor o poszerzonym polu widzenia oraz z funkcją Center Stage. Rozwiązanie to znamy już z iPada, iPada Pro oraz iMaca 24.

???? APPLE LEAK



My exclusive sources have revealed to me that the “M1X” MacBook Pros have been delayed due to a webcam manufacturing issue.



You will not believe how good the webcam is going to be. Will put anything else on the market to shame.



I’ve seen the results, so excited — Josh ???? (@onlytruejosh) September 18, 2021

Przy okazji Apple prawdopodobnie odroczy wprowadzenie do sprzedaży Maca mini z procesorem Apple M1X. Urządzenia te mają zadebiutować razem na drugiej jesiennej konferencji prasowej.

AKTUALIZACJA 24.09.2021

Ostatnia beta macOS Monterey ujawnia rozdzielczość wyświetlaczy nowych MacBooków Pro

Do sieci trafiły kolejne nowe informacje dotyczące nadchodzącej generacji MacBooków Pro. Ostatnia beta systemu operacyjnego macOS Monterey w swoim kodzie źródłowym zdradza informacje dotyczące rozdzielczości wyświetlaczy.

Aplikacja Informacje o systemie posiada kilka nowych wpisów, które należą do niezidentyfikowanych i niewprowadzonych jeszcze do sprzedaży komputerów. Przeciek ujawnia potencjalne rozdzielczości wyświetlaczy w 14 i 16-calowych komputerach z rodziny MacBook Pro.

Kod źródłowy zdradzający rozdzielczość wyświetlaczy w nowych MacBookach Pro Źródło: MacRumors.com

Steve Moser współpracujący z portalem MacRumors odkrył, że 14-calowy MacBook Pro prawdopodobnie zaoferuje matrycę o rozdzielczości 3024 x 1964 pikseli. Większy model będzie miał ekran o rozdzielczości 3456 x 2234 pikseli.

Wyżej wymienione rozdzielczości nie pasują do żadnego sprzedawanego aktualnie i historycznie sprzętu Apple. Pozwala to sądzić, że mowa o nadchodzących MacBooka Pro z procesorem Apple M1X.

Fakt ten potwierdza obecność dwóch rozdzielczości, których niewielka różnica pozwala sądzić, że należą do mniejszego i większego MacBooka Pro.

Dla przypomnienia aktualnie sprzedawany MacBook Pro 16 z 2019 roku ma panel o rozdzielczości 3072 x 1920 pikseli. Mniejsze MacBooki Pro z 13-calowym panelem charakteryzują się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli. Oczywiście w każdym przypadku mówimy o panelach Retina.

Jeżeli plotki się potwierdzą, nowe komputery MacBooki Pro zaoferują wyświetlacze o większym zagęszczeniu. Zwiększy się ono z 226 ppi do około 250 ppi.

Komputery MacBook Pro 2021 domyślnie powinny otrzymać pulpit roboczy 2x Retina o rozdzielczości wyglądającej na 1512 x 982 pikseli w mniejszym modelu oraz 1728 x 1117 pikseli w większym laptopie.

Użytkownicy będą mogli swobodnie zwiększać i zmniejszać skalowanie z poziomu Preferencji systemowych macOS.

Apple może opóźnić debiut MacBooka Pro nowej generacji ze względu na problemy z innymi komputerami

Okazuje się, że system macOS posiada poważną lukę w zabezpieczeniach, która może chwilowo odsunąć pracowników Apple od projektowania MacBooka Pro kolejnej generacji. Okazuje się, że użytkownicy komputerów z systemem macOS mogą być narażeni na poważne niebezpieczeństwo.

Finder w macOS Big Sur

Schodzący niedługo ze sceny macOS Big Sur posiada poważną lukę, która z wykorzystaniem załącznika e-mail pozwala na przejęcie dostępu systemu.

Problem związany jest z Finderem - menedżerem plików systemu macOS. Hakerzy mogą wywołać dowolne polecenia z wykorzystaniem załącznika odebranego we wbudowanej aplikacji Mail. Co ważne wszystko dzieje się bez wiedzy i dodatkowego potwierdzenia ze strony użytkownika.

Apple prawdopodobnie pracuje nad wprowadzeniem poprawki, która rozwiązać problem. To nieplanowane działanie może wpłynąć na prace projektowe nad kolejną generacją MacBooka Pro.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

MacBook Pro dopiero w 2022 roku?

Do sieci trafiają kolejne niezbyt optymistyczne wiadomości dotyczące kolejnych komputerów przenośnych od Apple. W związku problemami produkcyjnymi gigant z Cupertino nie może uzyskać odpowiedniej ilości chipów, które są niezbędne do budowy MacBooków Pro następnej generacji.

Według Ming-Chi-Kuo aktualny czas oczekiwania na dostawę od daty złożenia promocji wynosi 52 tygodni.

Niezależnie od opóźnień firma Apple zamierza wprowadzić nowe komputery z rodziny MacBook Pro na przełomie października i listopada 2021 roku. Niestety problemy produkcyjne pozwalają zakładać, że dostępność komputerów będzie mocno ograniczona. Jednocześnie firma cały czas odracza premierę nowego MacBook Air, aby wyprodukować jak najwięcej egzemplarzy MacBooka Pro.

AKTUALIZACJA 30.09.2021

Brakuje ładowarek do 16-calowego MacBooka Pro

W oficjalnym sklepie Apple Store brakuje 96 W zasilaczy USB Typu C, które wykorzystywane są do zasilania 16-calowych MacBooków Pro z 2019 roku. Braki magazynowe mogą wskazywać na zbliżającą się premierę kolejnej generacji komputerów z rodziny MacBook Pro.

Problemy z dostępnością 96 W zasilacza w sklepie Apple

Sprawa jest poważna, a posiadacze aktualnej generacji MacBooka Pro z pewnością nie są zadowoleni. W chwili obecnej decydując się na zakup 96 W zasilacza USB Typu C bezpośrednio w Apple Store na dostawę zaczekamy od 2 do 3 miesięcy. Oznacza to, że zamówienie może zostać zrealizowane dopiero w okolicach świąt i nowego roku. Na szczęście autoryzowani sprzedawcy posiada na swoich magazynach produkt i gwarantują wysyłkę nawet w 24 godziny.

Apple nie podało oficjalnego powodu wystąpienia tak długich opóźnień. Jednocześnie firma ma w sprzedaży słabsze - 61 W oraz 30 W zasilacze USB Typu C. Są one wysyłane natychmiast. Możemy zakładać więc, że problem nie został wywołany globalnym niedoborem chipów.

Zasilacz USB Typu C o mocy 96 W pojawił się w sprzedaży w 2019 roku razem z nadal aktualną generacją MacBooka Pro. Model ten wykorzystywany jest jedynie w połączeniu z topowym modelem z 16-calowym ekranem.

MacBook Pro otrzyma tryb wysokiej wydajności

Fragmenty kodu źródłowego systemu operacyjnego macOS Monterey Beta wskazują na obecność nowego trybu wysokiej wydajności, który przeznaczony będzie dla komputerów przenośnych.

Pierwszy raz o trybie Pro Mode lub High Power Mode słyszeliśmy w styczniu 2020 roku. Rozwiązanie miało pozwalać wykorzystać pełną wydajność komputerów MacBook ignorując niektóre ograniczenia związane z oszczędzaniem energii.

MacBook Pro 13 aktualnej generacji podczas pracy z Adobe Bridge 2020 Źródło: apple.com

Kod źródłowy najnowszej wersji beta systemu operacyjnego macOS Monterey wskazuje, że Apple wciąż pracuje nad podobną funkcją. Finalnie może ona otrzymać nazwę High Power Mode.

Po raz pierwszy o trybie wysokiej wydajności mogliśmy dowiedzieć się nieco podczas przeglądania kodu źródłowego systemu macOS 10.15.3 Catalina. Fragmenty systemu opisywały opcję, która pozwala na szybsze uruchamianie i działanie aplikacji przy jednoczesnym ograniczeniu czasu pracy na baterii i głośniejszej pracy samego urządzenia.

Funkcja ta nie została nigdy udostępniona użytkownikom, a sam fragment kodu usunięty z systemu.

Portal 9to5Mac znalazł wpisy dotyczące High Power Mode w ósmej becie macOS Monterey. Rozwiązanie to ma umożliwić pełne wykorzystanie mocy obliczeniowej podczas zasilania bateryjnego lub z wykorzystaniem zasilacza. System nie będzie również ograniczał pracy systemu chłodzenia. Godząc się na niższą kulturę pracy, krótsze czasy pracy na baterii i bardziej nagrzaną obudowę otrzymamy nieco wyższą wydajność.

Tryb High Power Mode może być zarezerwowany jedynie dla nadchodzących komputerów MacBook Pro z procesorem Apple M1X.

AKTUALIZACJA 4.10.2021

MacBook Pro z procesorem Apple M1X na pewno w październiku!

Mark Gurman z Bloomberga podzielił się najnowszymi rewelacjami dotyczącymi nadchodzących komputerów MacBook Pro z procesorami Apple M1X. Według uznanego dziennikarza nowa generacja laptopów od Apple pojawi się na rynku w październiku tego roku.

MacBook Pro 16 2019 Źródło: techadvisor.co.uk

Z informacji przekazanych przez Gurmana wynika, że nowe komputery powinny zostać wprowadzone na rynek za kilka tygodni. Patrząc historycznie Apple wprowadzało nowe MacBooki w październiku, więc data premiery jest prawdopodobna.

Dziennikarz potwierdził także plotki dotyczące samego procesora. Układ Apple M1X będzie drugim chipem produkowanym przez Apple. Nowy model wprowadzi wydajniejszy układ graficzny oraz dodatkowe rdzenie procesora. Na rynku pojawią się dwa warianty - z 16 oraz 32 rdzeniowym układem graficznym. Oba modele otrzymają procesor składający się z 10 rdzeni. Oznacza to, że możemy liczyć na zauważalny wzrost wydajności.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Do internetu trafił prototyp MacBooka Pro z procesorem Apple M1X

Z Apple Park wydostały się informacje dotyczące MacBooka Pro następnej generacji. W internecie można znaleźć informacje o prototypowym modelu z procesorem Apple M1X.

@MajinBuOfficial opublikował na Twitterze zrzut ekranu. Widzimy na nim, że iPhone został wcześniej sparowany z MacBookiem Pro. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mowa o niewydanym modelu z procesorem Apple M1X.

Apparently the new MacBook Pro that will be released soon will be equipped with the M1X chip, this is demonstrated by this image of a DVT unit tested in Cupertino #Apple #AppleInternal #MacBookProM1X pic.twitter.com/jwRVXP4ezq — Majin Bu ???? (@MajinBuOfficial) October 6, 2021

Mowa o modelu z 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB nośnikiem SSD. Komputer otrzymał nazwę DVT-X88102C. DVT to skrót od Design Validation Testing. Oznacza to, że mowa o urządzeniu, które jest próbką inżynieryjną. Jest to prototyp, który nie wkroczył jeszcze w ostatnią fazę - PVT (Production Validation Testing - testowania produktu produkcyjnego).

Współrzędne lokalizacji wskazują, że parowanie odbyło się w siedzibie firmy Apple.

MacBook Pro nowej generacji powinien zaoferować 16 GB pamięci operacyjnej w podstawie niezależnie od wybranej konfiguracji.

AKTUALIZACJA 13.10.2021

Nowy MacBook Pro już 18 października 2021 roku!

Apple oficjalnie zapowiedziało premierę nowych komputerów z rodziny MacBook Pro. Zostaną one zaprezentowane na specjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się w poniedziałek - 18 października 2021 roku o godzinie 19:00. Klasycznie już producent nie przekazał żadnych szczegółowych informacji na temat wydarzenia. Do sieci trafił jedynie krótki materiał promocyjny, który zdradza, że na konferencji o nazwie Unleashed możemy spodziewać się nowych urządzeń z procesorami Apple Silicon.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Wydarzenie zostało oficjalnie zapowiedziane przez Grega Joswiaka - dyrektora marketingu w Apple.

W przeciwieństwie do premiery iPhone'a 13 i zegarków Apple Watch Series 7 tym razem event będzie miał miejsce w poniedziałek. Zostanie w całości poświęcony komputerom z nowymi procesorami Apple Silicon. Spodziewamy się również, że Apple zapowie finalną wersją macOS Monterey.

Potężny przeciek na kilka dni przed premierą - poznaliśmy specyfikację techniczną MacBooka Pro 2021

Chwilę po oficjalnej zapowiedzi kolejnej konferencji prasowej do sieci trafiły nowe informacje dotyczące MacBooka Pro 2021. Wśród nich możemy znaleźć dokładną specyfikację techniczną nadchodzących modeli.

@dylandkt przekazał, że Apple zastosuje ekran Mini-LED, zmniejszy ramki oraz co ciekawe wyeliminuje logo Apple z obudowy. nowością ma być kamera internetowa o rozdzielczości 1080p ze wsparciem dla funkcji Center Stage. Bazowa konfiguracja otrzyma 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB nośnik SSD.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick — Dylan (@dylandkt) October 12, 2021

W zestawem znajdzie się przeprojektowany zasilacz a cena ma być porównywalna z aktualnie sprzedawanymi modelami.

Dylan dodaje, że Apple pozbędzie się paska dotykowego Touch Bar, ale przywróci port HDMI, czytnik kart pamięci w formacie SD oraz magnetyczne złącze do ładowania.

Ross Young dodaje, że panel Mini-LED może otrzymać wsparcie dla ProMotion - 120 Hz częstotliwości odświeżania, którą znamy z iPhone'a 13 i iPada Pro.

Plotki z Chin są nieco bardziej abstrakcyjne i zakładają ekran z wycięciem w ekranie. Wyświetlacz ma otrzymać wyższą rozdzielczość.

MacBook Pro 13 z 2020 roku pozostanie w sprzedaży po prezentacji nowych modeli

Do sieci trafiają kolejne informacje, które wskazują, że Apple nie wycofa ze sprzedaży zeszłorocznego modelu MacBooka Pro. Po raz kolejny w historii Apple sprzedawać będzie tańszego MacBooka Pro, który pozycjonowany będzie pomiędzy MacBookiem Air, a droższymi konfiguracjami MacBooka Pro. Wcześniej tego typu komputery sprzedawane były w 2016-2019 roku - mowa o MacBooku Pro bez Touch ID i Touch Bar.

MacBook Pro 13 2020 Źródło: apple.com

Nowa linia MacBooków Pro może składać się z następujących modeli:

13-calowy MacBook Pro z procesorem Apple M1 i paskiem Touch ID

14-calowy MacBook Pro z procesorem Apple M1X, większą ilością złączy, ekranem Mini-LED oraz MagSafe

16-calowy MacBook Pro z procesorem Apple M1X, większą ilością złączy, ekranem Mini-LED oraz MagSafe

Możliwe, że bazowy model otrzyma aktualizację w przyszłym roku razem z MacBookiem Air. Komputer powinien otrzymać wtedy procesor Apple M2, który będzie szybszy od Apple M1 ale jednocześnie wolniejszy od Apple M1X.

Najtańszy MacBook Pro powinien być zauważalnie tańszy od nowych modeli z ekranem Mini-LED i wydajniejszym procesorem.

AKTUALIZACJA 15.10.2021

Jak oglądać premierę MacBooka Pro?

Wiemy już, że nowe komputery MacBook Pro zadebiutują 18 października 2021 roku. Chcesz być na bieżąco i oglądać konferencje na żywo? Zobacz jak to zrobić.

Konferencja Unlashed po raz kolejny będzie wydarzeniem realizowanym w 100% zdalnie i transmitowanym do sieci z wykorzystaniem YouTube.

Nowe komputery MacBook Pro zostaną zaprezentowane w poniedziałek - 18 października 2021 roku o godzinie 10:00 czasu lokalnego w Kalifornii. W Polsce streaming rozpocznie się o godzinie 19:00.

Premiera MacBooków Pro transmitowana będzie również na YouTube z wykorzystaniem oficjalnego konta Apple.

Więcej informacji o transmisji live i możliwości jej oglądania znajdziesz w naszym poradniku.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Już dziś po godzinie 19:00 firma Apple oficjalnie zaprezentuje komputery z rodziny MacBook Pro. Czas na ostatnie plotki przed wprowadzeniem komputerów na rynek.

MacBook Pro otrzyma wycięcie w ekranie!

Jedną z ostatnich rewelacji, których dowiadujemy się przed premierą jest możliwość wykorzystania wyświetlaczy z wycięciem w ekranie. Nadchodzące modele komputerów przenośnych od Apple powinny otrzymać zupełnie nowe wyświetlacze z mniejszymi ramkami. Będą to panele mini-LED z obecnością technologii ProMotion (120 Hz odświeżanie obrazu).

Okazuje się, że całość może również otrzymać wycięcie w ekranie, które doskonale znamy z iPhone'a. W notchu znajdziemy kamerkę FaceTime 1080p z Center Stare, czujniki TrueTone oraz oświetlenia. Ostatnie plotki nie wskazują na obecność systemu skanowania twarzy Face ID.

Ekran otrzyma proporcje 16:10, które są typowe dla sprzętu od Apple. Z wcześniejszych przecieków dotyczących rozdzielczości wiemy, że notch otrzyma wysokość 74 pikseli. Apple prawdopodobnie przygotuje specjalnie tapety, które pozwolą na ukrycie wycięcia w ekranie. Zabieg ten zastosowano już między innymi przy premierze iPhone'a Xs w 2018 roku.

Ostatnie przecieki - co wiemy o MacBooku Pro?

Oto najważniejsze kluczowe zmiany, które trafią do MacBooka Pro następnej generacji:

Ekran z wycięciem

Kamerka FaceTime 1080p z Center Stage

Mniejsze ramki

Komputer będzie cięższy od poprzedniej generacji

Maksymalna konfiguracja zaoferuje 32 GB pamięci operacyjnej i 4 TB nośnik SSD

Apple zastosuje nowy system chłodzenia z dwoma niezależnymi wentylatorami

Brak paska dotykowego Touch Bar

Powrót MagSafe, portu HDMI oraz czytnika kart pamięci w standardzie SD

Brak napisu MacBook Pro na ramce matrycy (podobnie jak w modelach z lat 2012-2015)

Dowiedzieliśmy się również, że czip Apple M1X w zależności od konfiguracji posiadać będzie różne wymiary zewnętrzne.

Wielkość procesorów Apple Źródło: MacRumors.com

MacBook Pro otrzyma procesory M1 Pro oraz M1 Max

Na dzień przed premierą MacBooka Pro do sieci trafiły rzekome nazwy handlowe nadchodzących procesorów Apple Silicon. Okazuje się, że zamiast układów Apple M1X otrzymamy modele M1 Pro oraz M1 Max.

Informacja ta przekazana została przez Marka Gurmana w newsletterze Power On. Bazowy model otrzyma układ Apple M1 Pro. Alternatywnie możemy zdecydować się na zakup komputera z jeszcze wydajniejszym procesorem Apple M1 Max.

MacBook Pro z klasycznymi klawiszami funkcyjnymi o standardowej szerokości

Po pięciu latach Apple wycofuje się ze stosowania paska dotykowego Touch Bar w komputerach z rodziny MacBook Pro.

Zamiast niewielkiego ekranu OLED do komputerów MacBook Pro powrócą klasyczne przyciski funkcyjne. Najnowsza plotka sugeruje, ze będą to spore klawisze o wysokości i szerokości takiej samej jak inne przyciski na klawiaturze. Podobny układ znajdziemy między innymi w klawiaturze Magic Keyboard.

Według @duanrui1205 zachowanie takiej samej wielkości wszystkich klawiszy ma pozytywnie wpłynąć na liczbę błędów popełnianych podczas pisania.

It is said that after the Touch Bar is removed from the new MacBook Pro, the ESC F1~F12 row of buttons becomes the same width as other buttons, and is no longer a narrow one. — DuanRui (@duanrui1205) October 18, 2021

AKTUALIZACJA 18.10.2021

MacBook Pro 2021 oficjalnie - więcej portów, notch, nowe procesory i bardzo wysoka cena!

Apple oficjalnie zaprezentowało nowe komputery z rodziny MacBook Pro. Po pięciu latach zdecydowano się na zaprojektowanie zupełnie nowego kadłubka. Z tego powodu nowe komputery MacBook Pro oferują inny wygląd i funkcjonalności. Większość zmian zaliczamy na plus ale nie brakuje kilku kroków wstecz.

MacBook Pro 2021 Źródło: apple.com

Zacznijmy od tego, że MacBook Pro od teraz oferowany jest tylko z procesorami Apple Silicon. Pojawił się nowy wygląd, inna klawiatura bez Touch Bara, kamerka FaceTime 1080p, większa ilość portów oraz nowe głośniki.

MacBook Pro 16 - nowa klawiatura Źródło: apple.com

Do wyboru mamy dwa modele - z ekranem o przekątnej 14,2 oraz 16,2 cala. Oba komputery wyposażono w procesory Apple M1 Pro lub Apple M1 Max. Laptopy skonfigurujemy z 16 GB, 32 GB lub 64 GB pamięci operacyjnej. Nowością jest wydajniejszy procesor, który posiada teraz 10 rdzeni. Układ graficzny w zależności od procesora ma 16 lub 32 rdzenie graficzne i obsługuje od trzech do pięciu monitorów w tym samym czasie.

MacBook Pro z procesorem Apple M1 Max i pięcioma ekranami Źródło: apple.com

Każdy model posiada ekran Liquid Retina XDR z ProMotion i notchem. Jest to 120 Hz panel Mini LED. W jego wycięciu zastosowano kamerkę FaceTime HD 1080p, czujnik oświetlenia oraz True Tone.

W kwestii portów powróciło magnetyczne złącze MagSafe. Nie zabrakło trzech portów USB Typu C z Thunderbolt 4. Całość uzupełnia pełnowymiarowe HDMI, czytnik kart pamięci w formacie SD oraz złącze słuchawkowe Jack.

MagSafe 3 Źródło: apple.com

Podstawowy model z procesorem Apple M1 Pro jest o około 70% wydajniejszy od modeli z układem Apple M1. Konfiguracje z układem Apple M1 Max są dodatkowo około 2x szybsze od modeli z Apple M1 Pro.

Apple pozycjonuje MacBooka Pro jako mobilną stację roboczą do pracy z najbardziej wymagającymi aplikacjami. W środku znajdziemy nowy układ chłodzenia składający się z dwóch wentylatorów oraz trzech wlotów i dwóch wylotów powietrza.

Same komputery są nieco większe, grubsze i cięższe co również ma lepiej wpłynąć na rozpraszanie ciepła wewnątrz obudowy.

Nowa, grubsza obudowa Źródło: apple.com

Po otwarciu klapy matrycy zobaczymy nową klawiaturę Magic Keyboard, która niezależnie od konfiguracji kolorystycznej komputera jest czarna. Zabrakło w niej paska dotykowego Touch Bar. Jego miejsce zajęły klasyczne przyciski funkcyjne.

MacBook Pro 16 - nowa klawiatura Źródło: apple.com

Niestety nowe MacBooki Pro są niesamowicie drogie. Bazowy model z ekranem o przekątnej 14,2 cala, procesorem Apple M1 Pro, 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB nośnikiem SSD kosztuje aż 10799 zł. Topowa konfiguracja to wydatek ponad 30 tysięcy złotych!

AKTUALIZACJA 20.10.2021

Na jaw wychodzą pierwsze ograniczenia nowych MacBooków Pro!

Po dokładnym przejrzeniu cennika i konfiguratora komputerów MacBook Pro z 2021 roku szybko okazało się, że Apple na konferencji pochwaliło się jedynie najwydajniejszymi konfiguracjami. Bazowe procesory Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max oferują zauważalnie wolniejsze układy graficzne wyposażone w mniejszą liczbę rdzeni. Dodatkowo bazowy MacBook Pro posiada 8-rdzeniowy procesor, a Apple na konferencji chwaliło się jedynie 10-rdzeniowym układem Apple M1 Pro. Oczywiście komputery są wydajniejsze od odpowiedników z chipem Apple M1, ale pewien niesmak pozostaje.

Dodatkowe konfiguracje procesorów Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max Źródło: apple.com

Dopłata do topowego procesora Apple M1 Pro wynosi aż 1500 zł. Aby otrzymać układ Apple M1 Max, którym Apple chwaliło się na konferencji należy najpierw zaktualizować komputer do Apple M1 Pro w topowej konfiguracji, co kosztuje 1500 zł. Następnie możemy zamówić Apple M1 Max za kolejne 2000 zł, a to nie koniec wydatków. Topowy procesor Apple współpracuje jedynie z 32 GB lub 64 GB pamięci operacyjnej, a MacBook Pro w podstawie oferują 16 GB RAMu. Oznacza to, że musimy wyłożyć dodatkowe 2000 zł. Za cenę aktualizacji, które kosztują 5500 zł możemy kupić nowego MacBooka Air w doposażonej konfiguracji z 16 GB pamięci operacyjnej lub bazowego MacBooka Pro 13 z 2020 roku.

Rozbudowa MacBooka Pro do topowego procesora kosztuje tyle co cały MacBook Air z 16 GB RAMu

Dokładne przejrzenie specyfikacji technicznej najnowszych komputerów przenośnych od Apple ujawniło jeszcze jeden problem. Laptopy wyposażono w pełnowymiarowe HDMI, co należy pochwalić, ale niestety Apple sięgnęło po standard HDMI 2.0 zamiast nowszego HDMI 2.1.

Oznacza to, że z wykorzystaniem portu HDMI możemy wyświetlać obraz o rozdzielczości 4K z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Do podpięcia monitorów o wysokiej rozdzielczości i podwyższonej częstotliwości odświeżania musimy wykorzystać jeden z trzech portów Thunderbolt 4.

Porty nowego MacBooka Pro Źródło: apple.com

MacBook Pro 16 pierwszym komputerem z obsługą USB Typu C Extended Power Range

Apple na konferencji pochwaliło się wprowadzeniem na rynek 140 W zasilacza. Otrzymamy go decydując się na zakup 16-calowego MacBooka Pro wyposażonego w najwydajniejszy układ Apple M1 Max z 10-rdzeniowym i 32-rdzeniową kartą graficzną.

MagSafe 3 Źródło: apple.com

Teraz dowiedzieliśmy się, że tak skonfigurowany MacBook Pro 16 jest pierwszym urządzeniem spełniającym założenia specyfikacji USB Typu C w wersji 2.1. Pozwala ona na zwiększenie mocy ładowania z wykorzystaniem USB Typu C do 240 W.

Oznacza to, że nowego MacBooka Pro 16 będziemy w stanie szybko naładować nie tylko z wykorzystaniem MagSafe, ale także portów USB Typu C/Thunderbolt. Będzie to możliwe po wprowadzeniu do sprzedaży nowych kabli USB Typu C do USB Typu C oraz zasilaczy o podwyższonej mocy.

Aktualnie MacBooka Pro 16 naładujemy z wykorzystaniem 140 W zasilacza USB Typu C z magnetyczną końcówką MagSafe trzeciej generacji.

USB Implementers Forum zakłada, że USB Typu C jest w stanie skorzystać z prądu 48 V z natężeniem 5 A. Pozwala to na ładowanie z maksymalną mocą 240 W. Dzięki temu rozwiązaniu przyszłe mobilne stacje robocze oraz komputery gamingowe mogły będą korzystać z uniwersalnych zasilaczy USB Typu C.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Tryb wysokiej wydajności tylko w wybranych MacBookach Pro!

Do sieci trafiają nowe informacje dotyczące MacBooków Pro. Urządzenia nie pojawiły się jeszcze na półkach sklepowych, ale właśnie skończyło się embargo na publikowanie informacji o nich.

Niestety nie mamy najlepszych wiadomości dla konsumentów, którzy zamówili maksymalnie wyposażone konfiguracje mniejszego, 14-calowego MacBooka Pro. Okazuje się bowiem, że model ten nie posiada trybu wysokiej wydajności. Rozwiązanie to zostało zarezerwowane jedynie dla większego MacBooka Pro z mocniejszym zasilaczem.

MacBook Pro 16 Źródło: apple.com

Co to oznacza? Chwilowa wydajność Apple M1 Max w obu komputerach jest identyczna, ale na dłuższą metę szybszy będzie MacBook Pro 16, który nie będzie zwalniał podczas wykonywania obciążających zadań przez długie godziny.

Ekran ma jasność 1600 nitów tylko w sporadycznych sytuacjach

MacBook Pro posiada nowy ekran Mini LED Liquid Retina XDR. Apple chwali się jasnością maksymalną na poziomie 1600 nitów. Niestety gigant z Cupertino wprowadził pewne ograniczenie, które znamy z wyświetlacza Pro Display XDR. Jasność maksymalna podczas normalnej pracy z materiałami SDR wynosi maksymalnie 500 nitów.

Szczytową jasność maksymalną na poziomie 1600 nitów uzyskamy dopiero podczas oglądania materiałów nagranych w HDR. Mowa głównie o filmach i serialach.

Czytnik kart pamięci o przepustowości "jedynie" 250 MB/s

Nowy MacBook Pro ponownie posiada klasyczny czytnik kart pamięci w formacie SD. Apple podało właśnie jego dokładną specyfikację techniczną. Pozwala on na przesyłanie danych z prędkością do 250 MB/s z wykorzystaniem standardu UHS-II SD. Starsze karty pamięci będą w stanie zgrywać dane z szybkością do 90 MB/s. Liczby te nie robią dziś na nikim wrażenia, ale mimo wszystko dobrze, że Apple ponownie dodało klasyczny czytnik do swoich komputerów.

MacBook Pro nadal bez obsługi zewnętrznych kart graficznych

Układy Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max podobnie jak Apple M1 nie posiadają obsługi zewnętrznych układów graficznych. Komputery z Apple Silicon oferują pełne wsparcie dla Thunderbolt 4, ale w macOS brakuje odpowiednich sterowników. Według Apple układy graficzne zintegrowane z procesorami są wystarczająco wydajne.

MacBook Pro posiada element z modeli poprzedniej generacji

Apple oficjalnie przyznało się, że jeden z podzespołów MacBooka Pro nowej generacji został wprost przejęty z poprzednich modeli. Mowa o gładziku Force Touch. Część jest identyczna jak w MacBooku Pro 16 z 2019 roku oraz MacBooku Pro 13.

Gładzik MacBooka Pro 13 Źródło: apple.com

Pierwsze zdjęcia MacBooka Pro 14 w sieci

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia MacBooka Pro 2021 z ekranem o przekątnej 14 cali. Znany Youtuber Luke Miani opublikował na Twitterze fotografię. Widać na niej nowego MacBooka Pro 14 obok zeszłorocznego modelu z 13-calowym wyświetlaczem i paskiem dotykowym Touch Bar.

OMG someone on r/MacBook pro got a pic of the 14” and the 13” side by side, holy cow it looks soooo good I can’t wait pic.twitter.com/1lftUo75B6 — Luke Miani (@LukeMiani) October 22, 2021

Komputer jest nieco wyższy i większy. W oczy rzuca się również wycięcie w ekranie. Jego grubość jest porównywalna do ramki górnej w starszym modelu.

Charakterystycznym elementem jest czarna klawiatura, która kontrastuje z szarą lub srebrną (w zależności od konfiguracji) obudową komputera.

Pierwszy unboxing MacBooka Pro usunięty z sieci!

Do sieci trafił również pierwszy unboxing MacBooka Pro 2021. Filmik został opublikowany na Reddicie. Niestety szybko został z niego usunięty. Prawdopodobnie ze względu na złamanie NDA.

Wideo użytkownika o nicku @Z3PPEL1N pokazywało zawartość zestawu sprzedażowego, wygląd pudełka oraz pierwsze uruchomienie najnowszego MacBooka Pro.

Osoby, które miały już przyjemność oglądania MacBooka Pro na żywo podkreślają, że komputery są znacznie grubosze od poprzedniej generacji, ale nie przeszkadza to w użytkowaniu. Dodatkowo masywniejsza konstrukcja dobrze podkreśla profesjonalne przeznaczenie najnowszych laptopów.

Zdjęcie z pierwszego unboxingu Źródło: Reddit u/Z3PPEL1N

AKTUALIZACJA 26.10.2021

MacBooki Pro 2021 trafiają do pierwszych odbiorców

We wtorek 26 października - 8 dni po prezentacji - pierwsze egzemplarze MacBooków Pro 2021 trafiły już do użytkowników. Konsumenci z całego świata zaczynają chwalić się w sieci nowymi komputerami.

Jako pierwsi komputery mogli odebrać konsumenci mieszkający w Nowej Zelandii i Australii.

Również w Polsce ruszyły już dostawy. Komputery MacBook Pro 2021 od dziś pojawia się także na wystawach sklepów Apple Premium Resseler. Klienci zainteresowani zakupem najnowszych komputerów będą mogli obejrzeć je na żywo.

Do sklepów trafiły też słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji, które zostały zaprezentowane razem z nowymi komputerami MacBook Pro w ubiegłym tygodniu.

AKTUALIZACJA 27.10.2021

Nowy MacBook Pro bez problemu pokonuje 27-calowego iMaca z Intel Core i9

Kolejne testy syntetyczne dowodzą, że nowy MacBook Pro wyposażony w układ Apple M1 Max jest niesamowicie wydajnym komputerem.

????



GB5 Metal Performance



M1 Max MBP 16” - 68,184



i9 5K iMac w/5700XT - 58,919



Also, the MacBook Pro was on battery. — Jonathan Morrison ????????‍♂️ (@tldtoday) October 25, 2021

Według Youtubera Jonathana Morrisona, najnowszy MacBook Pro z ekranem o przekątnej 16,2-cala oraz topowym układem M1 Max bez problemu pokonuje najdroższego iMaca 27 z 2020 roku. Co ważne robi to na zasilaniu bateryjnym, kiedy wydajność układu Apple M1 Max jest zauważalnie obniżona.

MacBook Pro w teście Geekbench 5 Metal jest o około 15% szybszy od aktualnie sprzedawanego iMaca 27 2020.

Nie chcesz czekać? Sprawdź, który model MacBooka warto aktualnie kupić.