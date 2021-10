MacBook Pro 2021 - polskie ceny i specyfikacje techniczne

Apple zaprezentowało nowe MacBooki Pro. Wiesz już ile kosztują? Jeżeli nie to lepiej usiądź przed otwarciem tego materiału.

Spis treści

Apple zaprezentowało najnowsze komputery MacBook Pro. Po pięciu latach zdecydowano się na kompletny redesign i przeprojektowanie obudowy. W środku znajdziemy jedynie procesory Apple Silicon i wydajniejsze podzespoły. Jeżeli interesuje Cię opis nowości, które pojawiły się w aktualnej generacji zapoznaj się z naszym materiałem zbiorczym. Dziś przyjrzymy się dokładnym cenom oraz specyfikacjom technicznym komputerów Apple MacBook Pro.

MacBook Pro 2021 Źródło; apple.com

Było drogo. Jest jeszcze drożej!

Komputery od Apple nigdy nie były tanie. MacBook Air w podstawowej konfiguracji to wydatek aż 5199 zł. Bazowy MacBook Pro z pozoru nie jest dużo droższy - kosztuje 6699 zł. Mowa jednak o zeszłorocznym modelu, który nie został odświeżony na konferencji Unlashed.

Zobacz również:

Ceny MacBooka Pro zaczynaja się od 6699 zł. Mowa jednak o modelu z 2020 roku.

Chcąc kupić podstawową konfigurację najnowszego MacBooka Pro musimy przygotować aż 10799 zł! Za cenę używanego auta otrzymamy procesor Apple M1 Pro, 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD. Warto podkreślić, że komputer ten ma słabszy - 8-rdzeniowy procesor i 14-rdzeniowy układ graficzny. Podstawowy model dostarczany jest z 67 W zasilaczem USB Typu C i dostępny będzie dopiero za 3-4 tygodnie.

Najtańszy model z 16-calowym wyświetlaczem kosztuje 13299 zł. W tej cenie również dostaniemy procesor Apple M1 Pro, 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD. Czas oczekiwania to od 2 do 3 tygodni.

Wiemy, że MacBook Pro jest szalenie drogi. Ile kosztuje optymalna specyfikacja?

Apple mocno chwali się procesorem Apple M1 Max, który jest znacznie wydajniejszy od M1 Pro. Aby go kupić należy dopłacić do bazowego modelu aż 2500 zł.

Oznacza to, że cena rośnie do 13299 zł. Niestety nie kupimy komputera z procesorem Apple M1 Max i 16 GB pamięci operacyjnej.

Najtańszy MacBook Pro z układem Apple M1 Max kosztuje aż 15299 zł! Nadal mówimy jednak o konfiguracji, która ma 24-rdzeniowy układ graficzny. Do topowego modelu trzeba dorzucić dodatkowy 1000 zł. Cena wzrasta do 16299 zł, a nadal nie rozbudowaliśmy pamięci operacyjnej do 64 GB RAMu ani dysku SSD do 1 TB nośnika.

Optymalnie skonfigurowany MacBook Pro 14

Jeszcze gorzej jest w modelu z 16-calowym ekranem. Bazowo kosztuje on 13299 zł.

Bazowa wersja MacBooka Pro 16

Cena wyjściowa wzrasta o 1000 zł aby otrzymać słabszą wersję Apple M1 Max lub 2000 zł aby rozbudować komputer do topowego układu. Obie opcje wymuszają rozbudowę do 32 GB RAMu - to wydatek 2000 zł. Oznacza to, że komputer jest co najmniej 1000 zł droższy od mniejszego modelu z ekranem o przekątnej 14 cali.