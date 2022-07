MacBook Pro M1 vs. MacBook Pro M2 - aż 2500 zł więcej za takie zmiany?

Na WWDC 2022 Apple zaprezentowało dwa nowe laptopy. Jednym z nich był bardzo wyczekiwany MacBook Air z M2 i zupełnie nowym designem, a drugim... 13-calowy MacBook Pro z M2. Co ten drugi zmienia w stosunku do poprzedniego modelu?

Przed WWDC 2022 13-calowy MacBook Pro był przez wiele osób spisywany na straty. Ze względu na wejście na rynek innych modeli panowało przekonanie, że są to już ostatnie dni tego modelu. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że Apple znów nas zaskoczyło i postanowiło uaktualnić swój najmniejszy Pro-laptop. Sprawdzamy więc, czym różni się nowa trzynastka od poprzedniej wersji - oraz którą z nich warto kupić!

MacBook Pro M1 vs. MacBook Pro M2 - wygląd i ekran



Porównywanie MacBooka Pro M1 i M2 z zewnątrz nie jest nawet ćwiczeniem z serii "znajdź 5 różnic" - tutaj nie znajdziemy ani jednej. Dostajemy dokładnie tę samą obudowę, która w żadnym elemencie nie różni się rozmiarami. Nad klawiaturą Magic Keyboard nadal znajduje się kontrowersyjny Touch Bar, oba MacBooki Pro są też dostępne w tych samych kolorach: gwiezdna szarość i srebrny. Różnicy nie ma dosłownie żadnej.



Podobnie wygląda sytuacja z ekranem - jest to dokładnie ten sam panel LCD o przekątnej 13,3" i jasności 500 nitów. Mamy tutaj też True Tone, rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli oraz obsługę szerokiej gamy kolorystycznej P3. Jak pokazuje powyższy diagram - nie ma tutaj żadnej różnicy.

MacBook Pro M1 vs. MacBook Pro M2 - specyfikacja techniczna

Trochę więcej różnic znajdziemy, gdy zajrzymy pod maskę tych bliźniaczych laptopów. Podstawowa różnica zawiera się właśnie w ich nazwie - starszy wariant pracuje pod kontrolą M1, nowszy - M2. Oznacza to, że w wersji z 2022 roku dostajemy nie tylko nowy SoC, ale też funkcje, które odblokowuje w napędzanych przez niego laptopach.

Zacznijmy jednak od samego układu. M1 oferuje 8 rdzeni CPU oraz 8 rdzeni GPU, które możemy połączyć z 8/16 GB zunifikowanej pamięci RAM, a także 256 GB, 512 GB, 1TB lub 2TB pamięci wewnętrznej.

M2 z kolei jest mocniejszy: dostaniemy tutaj 8 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU. Ponadto ich wydajność jest większa, co skutkuje około 30% większą prędkością procesora i 40% polepszeniem mocy układu graficznego, a także 50% lepszą wydajność w zadaniach związanych z uczeniem maszynowym. Mamy też do dyspozycji więcej RAMu w najmocniejszej konfiguracji - do wyboru jest 8, 16 lub 24 GB. Pamięć wewnętrzna pozostaje bez zmian.

Warto jednak wspomnieć o ciekawej konsekwencji zmian w konfiguracji pamięci wewnętrznej nowego MacBooka Pro M2. W przeciwieństwie do swojego poprzednika z M1, wersja 256 GB korzysta z SSD z jedną kością pamięci Flash, a nie z dwoma kośćmi. Taka zmiana, wymuszona zapewne podwyżkami cen kości pamięci, spowodowała, że wersja z M2 w testach syntetycznych ma aż do 50% wolniejszą pamięć wewnętrzną od poprzednika!

Oczywiście ta zmiana nie powinna być zauważalna dla przecietnego użytkownika, ale dla konsumentów "Pro" - dla których teoretycznie ten laptop jest przeznaczony - może to być problematyczne.



Dodatkowo M2 ma zintegrowany silnik multimedialny, którego brakuje w MacBooku Pro z M1. Oznacza to, że kodowanie i dekodowanie plików w formatach takich jak HEVC lub ProRes będzie zdecydowanie szybsze - jest to funkcja bardzo pożądana przez osoby zajmujące się edycją wideo.

Jest jeszcze kilka dodatkó. W MacBooku Pro M2 dostaniemy nowe gniazdo AUX o wysokiej impedancji, które napędzi o wiele bardziej wymagające słuchawki od starszego brata. Odblokowujemy też możliwość korzystania z audio przestrzennego przy pomocy AirPodsów - jest to funkcja dostępna tylko dla M2.

MacBook Pro M1 vs. MacBook Pro M2 - cena

Aktualnie bezpośrednio od Apple kupimy jedynie 13-calowego MacBooka Pro z M2. W najtańszej konfiguracji (8 GB RAM + 256 GB pamięci) kosztuje on 7499 zł, ale jego cena może osiągnąć nawet do 14699 zł za najwyższy model 24+2048 GB.

Z kolei MacBook Pro z M1 nadal możemy kupić u autoryzowanych sprzedawców Apple. Cena najniższego modelu zaczyna się od około 5000 zł, jednak możemy go znaleźć nawet taniej - często wystawiany jest na promocję. Oczywiście, jako że ten laptop jest już na rynku jakiś czas, możemy też pokusić się o zakup używanego wariantu - najtańsze egzemplarze na Allegro zgarniemy już poniżej 4000 zł.

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1 - podsumowanie, który laptop kupić

Podsumujmy więc. Oto WSZYSTKIE różnice pomiędzy nowszą a starszą generacją 13-calowego MacBooka Pro:

M2 jest około 30% szybszy od M1 , oferuje też więcej rdzeni układu graficznego - wzrost z 8 do 10.

, oferuje też więcej rdzeni układu graficznego - wzrost z 8 do 10. M1 obsługuje maksymalnie 16 GB pamięci RAM , w nowym MacBooku Pro zaś możemy mieć 24 GB

, w nowym MacBooku Pro zaś możemy mieć M2 obsługuje silnik multimedialny , dzięki któremu zyskujemy sprzętową akcelerację H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW - zarówno kodowanie jak i dekodowanie będzie zdecydowanie szybsze

, dzięki któremu zyskujemy sprzętową akcelerację H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW - zarówno kodowanie jak i dekodowanie będzie zdecydowanie szybsze W nowym MacBooku Pro M2 dostajemy złącze słuchawkowe o wysokiej impedancji

MacBook Pro M2 obsługuje dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy za pomocą słuchawek AirPods

za pomocą słuchawek AirPods W zestawie z MacBookiem Pro M2 dostajemy ładowarkę 67 W, a z M1 - 61 W

Jak widać, jest ich bardzo mało. Czy w takim razie oznacza to, że wszyscy powinni wybrać starszą maszynę? Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta.



Kiedy wybrać MacBooka Pro M1:

Szukasz tańszego laptopa do podstawowych zadań z MacOS

do podstawowych zadań z MacOS Głównie masz zamiar wykonywać proste czynności : pisać teksty, obrabiać filmy w FullHD, zajmować się zdjęciami lub po prostu surfować po internecie

: pisać teksty, obrabiać filmy w FullHD, zajmować się zdjęciami lub po prostu surfować po internecie Nie słuchasz muzyki przez słuchawki, Twoje słuchawki nie mają wysokiej oporności lub masz swój własny wzmacniacz słuchawkowy

Kiedy kupić MacBooka Pro M2:

Masz zamiar edytować wymagające filmy w 4K lub pracować z uczeniem maszynowym/sztuczną inteligencją

lub pracować z uczeniem maszynowym/sztuczną inteligencją Zadania, które wykonujesz, wymagają więcej niż 16 GB RAMu

Zależy Ci na aktywnym chłodzeniu w małym formacie

w małym formacie Masz wymagające słuchawki ale nie chcesz kupować oddzielnego wzmacniacza do nich

Jak widać, MacBook Pro z M1 będzie lepszym wyborem dla zdecydowanej większości użytkowników - szczególnie ze względu na fakt, że jest teraz dość często dostępny na przecenach. Jednak MacBook Pro M2 również znajdzie swoich nabywców - szczególnie wśród osób, które potrzebują czipu M2, ale nie chcą mieć ekranu z notchem, jaki oferuje MacBook Air.