MacBook Pro M2 vs MacBook Air M2. Pierwszego zamówisz już dziś!

Niespodziewania, podczas konferencji WWDC 2022 Apple zaprezentowało dwa laptopy z nowym procesorem M2! Sprawdzamy, który z nich będzie lepszym wyborem!

Większość z nas spodziewała się premiery nowego MacBooka Air na konferencji WWDC 2022. Jednak Apple zaskoczyło wsystkich odświeżając również 13-calowego MacBooka Pro - jest to komputer, którego design zobaczyliśmy pierwszy raz w 2016 roku! Czy są jakieś kwestie, które przemawiają za zakupem tego laptopa? Sprawdzamy, czy lepiej postawić na nowy design, czy sprawdzone rozwiązania!

AKTUALIZACJA 17.06.2022

Już dziś Apple rozpoczęło przyjmowanie zamówień na nowego MacBooka Pro! Jeśli więc zdecydujemy się na zakup tego modelu, złożone dzisiaj zamówienie powinno do nas dotrzeć w dniu oficjalnej premiery - 24 czerwca.

Jednak czy warto kupować 13-calowego MacBooka Pro z M2? Wiele osób nie jest zachwycona tym modelem, ale ja muszę przyznać, że jest dla mnie o wiele bardziej przekonujący niż MacBook Air - głównie ze względu na ekran o tradycyjnych kształtach, bez notcha. Aktywne chłodzenie to też duży plus - od przejścia na Apple Silicon, MacBooki już nie są tak głośne, jak odrzutowce, a dzięki wiatrakowi wyciśniemy z nowego procesora zdecytdowanie więcej, niż w pasywnie chłodzonym Airze.

MacBook Air M2 vs. MacBook Pro M2 - wygląd

Wygląd to zapewne największa różnica między dwoma najnowszymi przedstawicielami laptopów Apple. Nowy MacBook Air nawiązuje swoim designem do zaprezentowanych w zeszłym roku 14- i 16-calowego Pro. Jest bardzo cienki i płaski, ma wąską ramkę wokół ekranu, na górze której znajduje się notch z kamerą. W najszerszym miejscu laptop ma zaledwie 11,3 mm i waży 1,24 kg.

MacBook Pro z kolei, mimo nowości wewnątrz, w ogóle nie różni się od swoich poprzedników, a jego design pamięta jeszcze 2016 rok. Ramki wokół ekranu są dość spore, szczególnie na górze, a jego podstawa delikatnie się zwęża przy krawędziach, nadając mu bardziej smukłego wyglądu. Mimo lat na karku laptop ten nadal może się podobać, jednak zdecydowanie nie wygląda już "świeżo". Ma on około 15,6 mm szerokości i waży 1,4 kg.

MacBook Air M2 vs. MacBook Pro M2 - ekran

MacBook Pro dysponuje wyświetlaczem 13,3 cala o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i jasności 500 nitów. Air ma nieznacznie większy wyświetlacz - 13,6 cala i rozdzielczość 2560 x 1664 px, a jego jasność jest taka sama, jak u konkurenta. Głównym wyróżnikiem będzie tutaj sam design wyświetlacza. W Pro mamy szersze ramki, ale ekranu nie zakłóca notch. Odwrotnie jest w nowym MacBooku Air - ramki, szczególnie górna, są zdecydowanie cieńsze, jednak na górze ekranu pojawiło się wycięcie na kamerę.

MacBook Air M2 vs. MacBook Pro M2 - specyfikacja techniczna

Porównanie specyfikacji technicznej MacBooka Air i MacBooka Pro jest bardzo ciekawe - w końcu za ich działanie odpowiada dokładnie ten sam procesor. Jednakże laptopy dzieli kilka istotnych szczegółów, które mogą wpłynąć na to, który z nich wybierzemy do codziennej pracy.

Jedną w ważniejszych różnic między laptopami jest ich układ chłodzenia. Air posiada chłodzenie pasywne - oznacza to, że bezie on zupełnie cichy, jednak jego procesor może nie być w stanie pracować na pełnych obrotach przez dłuższe okresy czasu. Z kolei Pro oferuje aktywne chłodzenie z jednym wentylatorem. Ma ono zapewnić stałą, najwyższą moc przez długi czas i nie pozwolić na przegrzewanie się układu.

Drugą znaczącą różnicą jest także dostępny procesor. Co prawda oba komputery mają ten sam układ M2, jednak najtańszy MacBook Air kupimy z okrojoną wersją czipu, która oferuje tylko 8, zamiast 10, rdzeni GPU. Z kolei MacBook Pro w każdej konfiguracji dostaje pełną wersję najnowszego SoC.

Warto także wspomnieć o baterii. MacBook Pro otrzymał nieznacznie większe ogniwo od swojego lżejszego brata. Oznacza to, że jego wytrzymałość będzie trochę lepsza - podczas gdy Air ma wytrzymać do 18 godzin bez ładowania, Pro powinien osiągnąć nawet 20 godzin.

Elementem wyróżniajacym te dwa komputery jest też klawiatura - a raczej to, co ponad nią. 13-calowy MacBook Pro jest ostatnim komputerem Apple z Touch Barem, czyli dotykowym panelem umieszczonym w miejscu klawiszy funkcyjnych. Jeśli jesteśmy fanem tej funkcji, może to być ostatnia szansa na nowy komputer z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi!

MacBook Air M2 vs. MacBook Pro M2 - cena

Kwestia ceny nowych MacBooków również jest bardzo interesująca. Najtańszy Air M2 kupimy za 6999 zł, z kolei najtańszy MacBook Pro M2 kosztuje 7499 zł. Jednakże w tych cenach Air otrzymuje okrojony procesor z 8-rdzeniowym GPU, a M2 w MacBooku Pro ma pełnoprawny, 10-rdzeniowy wariant. Jeśli dokupimy do MacBooka Air pełen wariant M2, zostawiając resztę na tym samym poziomie (8 GB RAM 256 GB pamięci), kosztuje on 7599 zł. Okazuje się więc, że tak samo wyposażony Air jest droższy od MacBooka Pro o tej samej specyfikacji!

Jest to chyba pierwszy raz w historii Apple, gdzie wersja Pro jest tańsza od wersji Air. Sytuacja jest o tyle niespotykana, że Pro powinien być dodatkowo szybszy dzięki swojemu aktywnemu chłodzeniu. Sytuacja powtarza się na każdym szczeblu - jeśli wyposażymy MacBook Air w M2 z 10-rdzeniowym GPU, w każdej konfiguracji jest on o 100 zł droższy od porównywalnego MacBooka Pro!

MacBook Air M2 vs. MacBook Pro M2 - który laptop kupić

Po raz pierwszy stoimy przed naprawdę ciekawym dylematem - czy kupić (generalnie) droższy Air, czy też tańszy i wydajniejszy Pro? Odpowiedź może się wydawać oczywista - przecież Pro jest nie tylko tańszy, ale też szybszy, jak można go nie wybrać? Jednak wydajność to tylko jedna ze zmiennych, które powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze laptopa.

Air ma zdecydowanie ładniejszy i nowocześniejszy wygląd, ma też klawiaturę z prawdziwymi klawiszami funkcyjnymi, jest lżejszy i smuklejszy. Pro z kolei dłużej działa na baterii i nie posiada notcha, który może być irytujący dla oka, do tego dochodzą wspomniane benefity w kwestiach wydajności. Wybór jest naprawdę ciężki i zależy od tego, czego my osobiście potrzebujemy od laptopa. Na pewno każdy z tych komputerów będzie świetną opcją dla każdego!