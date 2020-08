MacBook - największy wygrany pandemii koronawirusa

Najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń. Potężna aktualizacja MacBooka Air i pandemia COVD-19 spowodowały, że sprzedaż komputerów przenośnych Apple poszybowała w górę.

Najnowsze informacje pochodzące z chińskich łańcuchów dostaw wskazują na znaczny wzrost sprzedaży MacBook'a Air oraz bazowych, 13 calowych konfiguracji MacBook'a Pro. Wszystko dzięki pandemii COVID-19, która na wiele miesięcy zamknęła pracowników w domach.

MacBook Air w wersji z 2017 roku

Dane pozyskane z łańcucha dostaw wskazują, że dzięki MacBookowi Air oraz bazowym konfiguracjom mniejszego MacBooka Pro sprzedaż komputerów przenośnych z logo nadgryzione jabłka na obudowie wzrosła aż o 20% w porównaniu z identycznym okresem czasu w 2019 roku.

Wzrosty Apple może zawdzięczać pracownikom zdalnym oraz firmom, które były zmuszone w krótkim odstępie czasu zapewnić swoim pracownikom mobilne komputery do pracy z domu. Cały trend został wywołany przez wirus COVID-19.

Raport portalu DigiTimes wskazuje, że tajwańscy producenci podzespołów będą utrzymywać takie same tempo produkcji, jak dotychczas jeszcze do końca trzeciego kwartału 2020 roku. Oznacza to, że sprzedaż komputerów przenośnych od Apple może stale wzrastać jeszcze przez 3-4 miesiące.

Dodatkowo producenci w dalszym ciągu produkują masę podzespołów do obecnie sprzedawanych modeli iPhone 11. Może to potwierdzać, że premiera iPhone 12 została odroczona do października, a modele Pro z 5G trafią do sklepów jeszcze później.

Sprawdź, co wiemy o iPhone 12.

Zobacz, gdzie najtaniej kupisz MacBooka Air.

Źródło: appleinsider.com