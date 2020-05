MacBook z elastycznym zawiasem? To całkiem możliwe

Apple pracuje nad nowym laptopem. Ma on zaoferować nowy, elastyczny zawias podobny do tego z Surface Book'a.

Do sieci trafiły właśnie nowe patenty firmy Apple. Pokazują one, jak mogą wyglądać kolejne generacje MacBook'a Pro oraz MacBook'a Air. Niewykluczone, że Apple odświeży wygląd swoich laptopów podczas premiery nowego MacBook'a z procesorem ARM. W 2015 roku to właśnie ten model jako pierwszy zadebiutował na rynku z nowym designem oraz porami USB Typu C.

Od dłuższego czasu w sieci plotkuje się, że kolejna aktualizacja designu komputerów przenośnych od Apple będzie znacząca. Na rynku pojawi się nowy model MacBook'a z elastycznymi zawiasami. Mowa o planetarnym zespole zawiasów, który w przyszłości mógłby zastąpić klasyczny mechanizm w MacBook'u Pro oraz innych laptopach od Apple. Podobne rozwiązanie jest obecnie stosowane w najdroższych laptopach Lenovo Yoga oraz Surface Book'u 2.

Patent o numerze 10 642 318 opisuje "Osobiste urządzenie komputerowe składające się z jednoczęściowego korpusu o bezzawiaasowym wyglądzie ogólnym, w skład którego wchodzi wygięta część, która może mieć gładko zakrzywiony kształt. Jednoczęściowa obudowa składa się z pierwszej części zdolnej do przenoszenia wyświetlacza odpowiedniego do prezentacji treści wizualnych oraz drugiej części zdolnej do przenoszenia urządzenia wejściowego odpowiedniego do przyjmowania działań wejściowych".

Najnowsze zawiasy opisywane posiada będą możliwość skokowej regulacji kąta pochylenia. Patent informuje również, że mogą one być stosowane w innych urządzeniach przenośnych takich, jak smartfony czy tablety.

Główną ideą patentu jest umożliwienie stworzenia jednoczęściowego korpusu laptopa z wyginaną częścią będącą jednocześnie zawiasem oraz dodatkowym miejscem na elektronikę. Rozwiązanie to pozwoli na dalszą minimalizację rozmiarów komputerów przenośnych. Niestety idea budowy komputera składającego się z jednej części, która w określonym miejscu się wygina spowoduje, że komputery przenośne od Apple będą jeszcze trudniejsze w naprawie, niż dziś.

Nie spodziewamy się, aby laptop z nowymi zawiasami trafił na półki sklepowe w najbliższym czasie.

