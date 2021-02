MacBooki z lat 2016-2017 do serwisu! Chodzi o wadliwe akumulatory.

Posiadacze MacBooków Pro z lat 2016-2017 powinni zainteresować się bezpłatną wymianą baterii. Wydłuży ona czas pracy oraz zapobiegnie ewentualnej awarii.

Apple wprowadziło wczoraj nową aktualizację systemu operacyjnego macOS Big Sur 11.2.1. Oprogramowanie to ma za zadanie naprawić problem z ładowaniem niektórych MacBooków Pro z lat 2016-2017. Okazuje się jednak, że usterka związana jest z typem zastosowanych akumulatorów.

MacBook Pro 13 z końca 2016 roku z czterema portam USB Typu C i paskiem Touch Bar

Firma Apple uruchomiła nowy program naprawczy dla komputerów MacBook Pro z lat 2016-2017.

Producent przekazał, że niewielka liczba komputerów posiada wadliwe akumulatory, które nie chcą się naładować. Po podłączeniu do oficjalnego zasilacza poziom naładowania stale wynosi 1%. Po wystąpieniu tego problemu Preferencje systemowe w systemie operacyjny macOS Big Sur informują, że bateria wymaga serwisu.

Apple informuje, że użytkownicy, którzy doświadczyli problem z akumulatorem mogą skontaktować się z Apple w celu darmowej wymiany akumulatora. Apple wydało również aktualizację systemu operacyjnego macOS Big Sur 11.2.1, która ma minimalizować ryzyko wystąpienia wyżej wymienionego problemu.

Poniżej znajdziesz listę komputerów, które polegają bezpłatnej wymianie akumulatora:

MacBook Pro (13-­calowy, 2016 r., dwa porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-calowy, 2017 r., dwa porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-­calowy, 2016 r., cztery porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13­-calowy, 2017 r., cztery porty Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15-calowy, 2016 r.)

MacBook Pro (15-calowy, 2017 r.)

Jeżeli posiadasz jeden z wyżej wymienionych komputerów i borykasz się z problemami z akumulatorem mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Za darmo otrzymasz zupełnie nową baterię, która posłuży na kolejne kilka lat pracy. Jedyne, co trzeba zrobić to udać się do jednego z autoryzowanych serwisów. Pamiętaj - przed oddaniem komputera wykonaj pełną kopię zapasową Time Machine.

Źródło: apple.com