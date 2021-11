MacOS Monterey psuje stare komputery! Co jest powodem?

macOS Monterey, wydany w zeszłym tygodniu jako najnowsza wersja systemu macOS, blokuje starsze komputery Mac, przez co nie można ich włączyć.

W zeszłym roku - wraz z premierą macOS Big Sur - pojawiły się podobne doniesienia o tym, że uaktualnienie powodowało blokowanie starszych modeli MacBooków Pro. Niecały rok później, przy okazji premiery macOS Monterey, podobne problemy wydają się mieć miejsce ponownie.

Co najmniej dziesięć osobnych postów (odnośniki do każdego z nich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) w Społeczności Wsparcia Apple zawiera skargi użytkowników, którzy twierdzą, że podczas próby zaktualizowania komputera Mac do systemu macOS Monterey, ekran komputera stał się całkowicie czarny i nie można go włączyć. Jeden z postów zawiera kilka komentarzy od użytkowników, którzy również zgłaszają podobne problemy. Podobne doniesienia pojawiają się również na Twitterze.

Thanks for reaching out! We’d love to help. If you are unable to power on your MacBook take a look at this article: https://t.co/1Ras4EtP7B



If your MacBook continues to have trouble, please meet with us in DM. https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) October 31, 2021

Thanks for bringing us in, as we’ll be sure to help! If the Mac is not connected to power, pleased do so. DM us after that. https://t.co/xF9PyAxd7U We will want to know the model and if it responds to power. https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) October 25, 2021

Hey there! We know how important it is for your MacBook to work correctly after an update. We want to help. Can you DM us with any troubleshooting steps you have done so far so we can look into this with you further?



Let us know! https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) October 26, 2021

@AppleSupport @Apple this is not the way a simple OS update should go on a Mac. On my 50th restart with some sort of incremental install of #Monterey and a dead iMac. Can’t even restore from TM because I can’t even get to the migration app. Crazy — Ken Lyons (@kenlyons) October 31, 2021

2019 #Apple #MacbookPro bricked again, second time in two years. Wow. Ports continue to stop working, not allowing charging, which bricks this. Can’t reset SMC because there’s no power going in. What else could help me determine I bought a lemon??? #applesupport @AppleSupport — Daniel Lin (@itsDannyLin) October 27, 2021

Don't update to Monterey until it's fully stable!!! My MBA (early 2015) will automatically turn off after 5min or sometimes even while it's booting. Now it's not usable... ????????@AppleSupport @Apple #Apple #MacBookAir #Monterey pic.twitter.com/H10DFi9uWT — Akhil NJ (@nj10_Akhil) October 30, 2021

MacOS Monterrey completely bricked my new work Macbook. The second you commit to updating, it freezes the machine and forces a hard reset. This has happened 3 times now. @AppleSupport — Brodie SZN (@wari0world) October 29, 2021

Новую макось ставили? Я вот поставил@belenko_me смари, за полчаса стала pic.twitter.com/0zw7nV49Ip — Chezee (@i_Chezee) October 31, 2021

Nawet jeden z naszych rodaków, Mieszko Ślusarczyk (@spitf1r3), napotkał podobny problem.

@AppleSupport my MacBook Pro 2108, 13" 4 Ports not turning on at all since yesterday's update. I've called yesterday, and again today, no other information than "an update is going to be released 'soon' that should resolve issues". How am I going to install that on a dead Mac? — Mieszko Ślusarczyk (@spitf1r3) October 27, 2021

Komentarz do postu na forum Reddit zawiera spis doświadczeń pewnego użytkownika, który twierdzi, że najnowsza aktualizacja macOS Monterey całkowicie zepsuła jego iMac'a z 2017 roku.

Jednym z możliwych rozwiązań, które pojawiły się w Społecznościach Wsparcia Apple, jest konieczność przywrócenia lub odtworzenia oprogramowania sprzętowego komputera Mac. Jak czytamy w dokumencie Apple:

W bardzo rzadkich okolicznościach, takich jak awaria zasilania podczas aktualizacji lub uaktualnienia macOS, Mac może przestać reagować, więc firmware musi zostać przywrócony lub odtworzony.

Wszystkie raporty użytkowników sugerują, że problem dotyczy starszych modeli MacBook Pro, Mac mini oraz iMac. Nowsze komputery, oparte na Apple Silicon, nie wydają się mieć problemów, a przynajmniej wciąż nie pojawiły się doniesienia, jakoby te modele również borykały się z omawianym problemem.

