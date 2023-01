Macbook Pro może spaść z rowerka. Samsung szykuje godnego rywala

Nie da się ukryć, że MacBooki znajdują się na ścisłym podium najlepszych laptopów do pracy i konsumpcji mediów. Apple powinno jednak zacząć się martwić, gdyż ich koreański konkurent zamierza nieco namieszać.

Samsung planuje wprowadzić nowy ultralekki laptop, który już teraz można zarezerwować i otrzymać 50 dolarów w Samsung Credit (na ten moment polska strona nie oferuje rezerwacji). Firma odsłoni nową serię Galaxy Book 3 - wraz z Galaxy S23 - podczas Galaxy Unpacked już 1 lutego. Nie wiadomo o niej zbyt wiele, lecz mówi się, że Galaxy Book 3 Ultra pokona zarówno Della, jak i Apple w co najmniej jednej kategorii. Czas jednak pokaże, czy doniesienia te okażą się prawdą.

Według najnowszych plotek, Galaxy Book 3 Ultra będzie lżejszy od Della XPS 15 i MacBooka Pro. Dla porównania, laptop XPS 15 od Della waży od 1,92 do 2,10 kg, w zależności od wariantu. MacBook Pro od Apple'a przechyla szalę między 1,4 a 2,0 kg, co oznacza, że Galaxy Book 3 Ultra opracowany przez Samsunga powinien ważyć mniej niż 1,8 kg. Co więcej, będzie miał pełnowymiarową klawiaturę z blokiem numerycznym, co oznacza, że ma obfite rozmiary. Ultrabook będzie prawdopodobnie napędzany przez procesor Intela 13. generacji.

W skład serii Galaxy Book 3 wejdą również modele Book 3 Pro i Pro 360, z których ten drugi posiada zawias 360 stopni. Galaxy Book 3 Ultra będzie jednak pierwszym tego typu urządzeniem, tzn. będzie to pierwszy laptop Samsunga sygnowany marką "Ultra".