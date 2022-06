Mad Max: Furiosa – Chris Hemsworth wkracza na plan. Co wiemy o filmie George'a Millera?

Kolejna część Mad Maxa to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów najbliższych lat. Po sukcesie Na drodze gniewu, George Miller zapowiedział stworzenie prequela opowiadającego o losach Imperatorki Furiosy, brawurowo zagranej przez Charlize Theron. Wszystko wskazuje na to, że prace nad filmem właśnie się rozpoczęły. Na swoim Twitterze wcielający się w jednego z bohaterów Chris Hemsworth poinformował dzisiaj, że ekipa filmowa właśnie weszła na plan.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z