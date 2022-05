"Madame Web" – fabuła, data premiery, obsada. Wszystko, co wiemy o filmie

Spider-Verse powoli się rozrasta, tworząc prawdziwą pajęczą sieć, a Sony udostępnia kolejne informacje o filmie "Madame Web" z Dakotą Johnson w roli głównej. Sprawdźcie, co już wiemy o produkcji.

Spis treści

"Madame Web" – najważniejsze informacje

Komiksowa bohaterka, Cassandra Webb, po raz pierwszy pojawiła się w wydaniu Niesamowitego Spider-Mana z lat 80. Jest to starsza kobieta o bliżej nieznanej przeszłości cierpiąca na porażenie nóg. Porusza się na wózku inwalidzkim, a do pewnego momentu byłą zależna od systemu podtrzymywania życia. Jest niewidoma, ale w wyniku genetycznej mutacji została obdarzona darem jasnowidzenia. W późniejszym czasie przeszła rytuał, dzięki któremu uzyskała nieśmiertelność i założyła grupę Spider-Women. Jest sojuszniczką Petera Parkera.

W komiksach mamy też do czynienia z drugą Madame Web, czyli Julią Carpenter. Przejęła ona dar i pseudonim Cassandry, po tym jak starsza kobieta została śmiertelnie ranna.

Zobacz również:

Fabuła

Na razie nie wiadomo, na ile twórcy filmu będą wierni komiksowemu kanonowi. Nie wiadomo też, którą wersję Madame Web zobaczymy na ekranie. Wszystko wskazuje jednak na to, że Madame Web od Sony nie będzie starszą kobietą. Twórcy mają tu dwie główne drogi do wyboru – mogą od razu uczynić bohaterką Julię Carpenter lub sięgnąć po Cassandrę Webb, ale opowiedzieć jej backstory. Oczywiście jest też możliwość, że obie te postaci zostaną zmiksowane i uzyskamy hybrydę komiksowej historii uzupełnioną o nowe elementy.

Według informacji udzielonej portalowi Variety:

Film będzie historią pochodzenia jasnowidzącej [Madame Web], której zdolności psychiczne pozwalają zajrzeć w świat pająków.

Z lakonicznego opisu można więc wywnioskować, że twórcy mają zamiar sięgnąć do najlepszych tradycji marvelowskiej franczyzy i ukazać początki bohaterki.

Nie wiadomo, czy w filmie pojawi się Spider-Man.

Data premiery

Premiera Madame Web jest zaplanowana na 7 lipca 2023 roku.

Wcześniej zobaczymy przynajmniej dwa filmy ze Spider-Verse: Kraven the Hunter (13 stycznia 2023) i Spider-Man: Across the Spider-Verse (2 czerwca 2023).

Obsada

Główną rolę w filmie zagra Dakota Johnson (Suspiria, Córka). W filmie pojawi się również Sydney Sweeney (Euforia, X). Do obsady dołączyła też Celeste O’Connor (Pogromcy duchów: Dziedzictwo).

Projekt wyreżyseruje S.J. Clarkson (Sukcesja, The Defenders). Scenariusz stworzy Matt Sazama i Burk Sharpless (Morbius).

Zobacz także: Thor: Miłość i grom - premiera, obsada, fabuła. Wszystko, co musisz wiedzieć