Mafia 3 - graj za darmo do 7 maja

Dobra wiadomość dla miłośników "gangsterskich" gier akcji. Do siódmego maja na platformie Steam można grać w Mafia 3 za darmo.

Pierwsza Mafia (wydana w 2002 roku) była swoistą rewolucją w grach akcji i po dziś dzień nosi status kultowej. Jej kontynuacja także spotkała się z bardzo przychylnymi opiniami, a wydana 7 października 2016 roku część trzecia wzbudziła mieszane uczucia. Czy słusznie? Możecie przekonać się o tym osobiście - Mafia 3 dostępna będzie do 7 maja za darmo na platformie Steam, a jeśli ktoś nie ma w tym okresie czasu na grę, jednak chciałby wzbogacić o nią swoją kolekcję, druga dobra wieść - do 7 maja tytuł ten jest przeceniony aż o 75% i można go nabyć za 34,97 zł zamiast normalnej ceny 139,90 zł.

Mafia III to produkcja dedykowana graczom pełnoletnim. Ukazało się do niej kilka dodatków - niestety, nie udostępniono ich bezpłatnie. Co ważne - wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego, co najmniej 6GB RAM oraz 50GB miejsca na dysku. Warto dodać, że na Steam możesz nabyć również przeceniony pakiet Mafia Triple Pack - zawierający gry Mafia, Mafia II oraz Mafia III. Normalna cena to 311,70 zł, ale trwa obecnie promocja i jest on przeceniony o 35%, a więc zapłacisz za całość 206,77 zł. To również oferta warta rozważenia.