Magic Legends na pierwszym gameplay'u, gra może umilić nam oczekiwanie na Diablo IV

Do sieci trafił pierwszy gameplay z najnowszej gry MMORPG studia Cryptic Games - Magic Legends. Najnowszej adaptacji popularnej karcianki bliżej jednak do Diablo, niż World of Warcraft.

Magic Legends to kolejna próba przeniesienia uniwersum znanego z gry karcianej Magic: The Gathering w świat gier komputerowych. Za produkcję odpowiada studio Cryptic Games, które ma na swoim konice już takie produkcje, jak Neverwinter czy Star Trek Online. Do tej pory szczegóły na temat tytułu owiane były tajemnicą. Twórcy chwalili się jedynie, że będzie to pierwsza pełnoprawna gra MMO w świecie Magic: The Gathering.

Znacznie więcej zdradził nam materiał opublikowany przez redakcję serwisu Game Informer. Widzimy na nim, że Magic Legends wyraźnie czerpie inspiracje z Path of Exile czy serii Diablo, co oznacza, że będziemy mieć do czynienia z rasowym hack&slashem.

W Magic Legends wcielimy się w czarowników (tzw. planeswalkers), reprezentujących różne szkoły magii, których będzie w sumie pięć (tyle co klas postaci). Istotne będzie odpowiednie przygotowanie swojej księgi czarów, bowiem podczas zabawy gracze będą losowo otrzymywać cztery zaklęcia z puli, wynoszącej maksymalnie 12 zdolności. Jak przystało na porządną grę MMO, Magic Legends umożliwi również zabawę w kooperacji, niestety maksymalnie do dwóch graczy.

Więcej na temat Magic Legends usłyszymy w nadchodzących miesiącach. Produkcja studia Cryptic Games zadebiutuje jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

źródło: gameinformer.com