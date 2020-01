Magic: ManaStrike - połączenie karcianki i gry strategicznej w świecie Magic: The Gathering już dostępne na Androida i iOS

Magic: ManaStrike - najnowsza gra mobilna z uniwersum Magic: The Gathering, została właśnie udostępniona graczom z całego świata.

Magic: ManaStrike to mobilna, karciana gra strategiczna w czasie rzeczywistym, bazująca na uniwersum kultowej gry karcianej - Magic: The Gathering. Właściciele praw do marki - Wizards of the Coast, tym razem udzielili licencji na wykorzystanie swojego dzieła, studiu Netmarble, które dostarczyć nam właśnie Magic: ManaStrike, darmową grę mobilną, zawierającą system mikropłatności. Tytuł jest przeznaczony na urządzenia z systemem Android i iOS, a już od dzisiaj jest dostępny dla graczy z całego świata.

Rozgrywka polega na wybraniu jednego, z charakterystycznych dla świata, kolorów many. Następnie tworzymy talię z kart, przypisanych danemu rodzajowi many i przystępujemy do pojedynku z innym graczem. Każdego z graczy reprezentuje przypisany do odpowiedniego koloru bohater – Planeswalker, który jest broniony przez dwie wierze. Pojedynek wygrywa ten z graczy, który pierwszy pokona Planeswalkera swojego przeciwnika. W teorii wszystko wydaje się proste, w praktyce jednak wymagana jest dobrze obrana strategia. Twórcy podkreślają, że gracze otrzymają ogromną swobodę w tworzeniu swojej zwycięskiej talii.

Zwiastun Magic: ManaStrike znajdziecie poniżej.

Magic: ManaStrike na Androida pobierzecie tutaj, natomiast na iOS-a - tu. Dajcie znać jak wam się podoba nowa produkcja w świecie Magic: The Gathering.

źródło: droidgamers.com