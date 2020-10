Magic Mouse 3 i Magic Trackpad 3 w drodze - czym nas zaskoczą?

Apple zamierza wprowadzić na rynek nową myszkę oraz gładzik. Magic Mouse 3 i Magic Trackpad 3 zastąpią dostępne na rynku od 2015 roku akcesoria poprzedniej generacji.

Firmie Apple nie można odmówić innowacyjności. Gigant z Cupertino już od ponad 11 lat dostarcza swoje komputery stacjonarne z bezprzewodowymi urządzeniami peryferyjnymi. Obecność klawiatury i myszy na Bluetooth w 2009 roku nie była oczywista. Teraz bezprzewodowe akcesoria nikogo już nie dziwią, ale Apple nadal posiada w swojej ofercie mysz Magic Mouse 2, która wyglądem nie odbiega od Magic Mouse 1 z 2009 roku.

Czarna mysz Magic Mouse 2

Najnowsze informacje wskazują, że Apple przygotowuje się do prezentacji nowych urządzeń wprowadzających. Mowa o Magic Mouse 3 oraz Magic Trackpad 3.

Obecnie w sklepie Apple znajdziemy akcesoria, które swoją premierę miały w 2015 roku. W obu przypadkach największą zmianą było zastosowanie wbudowanego akumulatora ładowanego za pośrednictwem portu Lightning. Mysz Magic Mouse 2 do dziś krytykowana jest za umieszczenie portu do ładowania na dolnej części obudowy. Oznacza to, że podczas ładowania nie będziemy w stanie skorzystać z myszy.

Magic Mouse 2

Mysz Magic Mouse 2 kosztuje 349 zł w kolorze białym oraz 449 zł w kolorze czarnym (dla iMac'a Pro oraz Mac'a Pro). Gładzik jest droższy o 200 zł. Również w jego przypadku kolor czarny jest droższy o 100 zł (649 zł zamiar 549 zł).

Magic Trackpad 2

Znany w sieci użytkownik Komiya opublikował na Twitterze nowy wpis, w którym informuje, że w przyszłym roku Apple zaprezentuje Magic Mouse 3 oraz Magic Trackpad 3. Niestety w chwili obecnej nie znamy żadnych szczegółów na temat nadchodzących urządzeń. Bardzo prawdopodobne, że zarówno mysz, jak i TrackPad otrzymają ForceTouch. Kolejną zmianą może być zastosowanie złącza USB Typu C zamiast Lightning.

Magic Mouse3, Magic Trackpad 3 in 2021 ???????????? — Komiya (@KOMIYA45020228) October 16, 2020

Więcej informacji o Apple Magic Mouse 3 oraz Magic Trackpad 3 dowiemy się w najbliższych miesiącach.