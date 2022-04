Majówka 2022: promocje w Media Markt, których nie możesz przegapić! [25.04.2022]

Długi weekend majowy tuż-tuż! Z tej okazji w sklepach Media Markt znajdziemy oferty promocyjne na urządzenia z różnych kategorii. Sprawdź, co kupisz taniej.

Tegoroczna majówka może być znakomitą okazją, by zaopatrzyć się w elektronikę. Wszystko dzięki promocyjnym cenom, które znajdziemy w sklepie Media Markt. Wybraliśmy najciekawsze oferty dostępne przed długim weekendem. Akcja obowiązuje do 04.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Grill TEFAL GC722834 Optigrill+ XL Czarny

Rodzaj grilla: Zamykany

Rodzaj zasilania: Sieciowe

Chowanie przewodu: Miejsce na nawinięcie

Nienagrzewające się rączki: TAK

Miejsce do grillowania: Płyta grzejna

Powłoka powierzchni do grillowania: Nieprzywierająca

Moc [W]: 2000

Inne: Automatyczny czujnik gotowania, Długość przewodu zasilającego 1.2 m, 9 automatycznych programów smażenia, 4 stopnie temperatury, Wskaźnik wypieczonego mięsa w środku, Możliwość zdjęcia i mycia płyt w zmywarce. Rodzaj grilla

Cena: 1049 zł – 669 zł Sprawdź

Konsola NINTENDO Switch + Joy-Con Niebiesko-czerwony v2 2019

Platforma: Switch

Dysk twardy: 32 GB

Procesor [MHz]: Nvidia Tegra

Układ graficzny: Nvidia Tegra

Przekątna ekranu [cal]: 6.2

Rozdzielczość ekranu: 1280 x 720

Ekran dotykowy: TAK

Inne: Wyświetlacz IPS LCD ze wsparciem technologii multi-touch

Cena: 1399 zł – 1349 zł Sprawdź

Hulajnoga elektryczna BLAUPUNKT ESC608

Rodzaj urządzenia: Elektryczna hulajnoga

Silniki: Moc 250W

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalne obciążenie [kg]: 120

Koła: Pompowane 8.5"

Kąt wzniesienia: 15°

Pozostałe cechy: Dzwonek ostrzegawczy Funkcja tempomatu Hamulec przedni - elektryczny E-ABS Hamulec tylny – tarczowy Hamulec wspomagający (nożny) Ilość biegów: 3 Lampy ledowe Składana konstrukcja Wyświetlacz LCD

Inne: Funkcja tempomatu

Cena: 1599 zł – 1249 zł Sprawdź

Kamera sportowa SENCOR 3CAM 4K04WR

Typ matrycy: CMOS

Nośnik danych: Karta microSDHC

Format HD: 4K 3840x2160

HDMI: TAK

Wi-Fi: Tak

Obiektyw: Sony

Kąt widzenia: 170

Inne: 6-warstwowa szklana soczewka

Cena: 259 zł – 199 zł Sprawdź

Laptop HP Pavilion 14-ec0101nw FHD Ryzen 5 5500U/8GB/512GB SSD/INT/Win10H Srebrny (Natural Silver)

Wyświetlacz: 14" (1920 x 1080 (Full HD), IPS)

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB

Grafika: AMD Radeon

System operacyjny: Windows 10 Home PL

Cena: 3299 zł – 2899 zł Sprawdź

Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 Gun Metal

Moc: Moc znamionowa: Obwód bi-amp 2 x 20 W (tryb AC)

Bluetooth: 4.2

Czas pracy na bateriach/akumulatorze [h]: 15

Odporność: IPX7, Wodoodporność

Waga [g]: 2393

Funkcje Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5, HSP 1.2

Cena: 979 zł – 799 zł Sprawdź

Smartfon POCO F2 Pro 6GB/128GB Szary

Wyświetlacz: 6.67" (1080 x 2400, Dotykowy)

Model procesora: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Pamięć RAM: 6 GB

Aparat: Tylny: 64 + 13 + 5 + 2 Mpix, Przedni: 20 Mpix

Komunikacja: 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC

System operacyjny: Android 10

Cena: 1697 zł – 1449 zł Sprawdź

Słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 225TWS Biały

Rodzaj słuchawek: Prawdziwie bezprzewodowe (True Wireless)

Konstrukcja: Dokanałowe

Mikrofon: TAK

Rodzaj transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Cena: 339 zł – 299 zł Sprawdź

Koktajler próżniowy PHILIPS HR3756/00 + bidony

Moc [W]: 1400

Dzbanek: Nietłukący się, Przezroczysty, Tritanowy dzbanek , 2 bidony

Pojemność [l]: 1.8

Ostrza: Stal nierdzewna, 6-skrzydłowe

Tryb pulsacyjny: TAK

Funkcje specjalne: Kruszenie lodu, Miksowanie napojów, Miksowanie nasion i orzechów, Miksowanie zup, Smoothie