Majówka 2023. Co obejrzeć z dzieckiem w serwisie Netflix?

Chupa (2023)

Nieśmiały chłopiec Alex (Evan Whitten) przylatuje do Meksyku, by poznać swoją dalszą rodzinę. Podczas pobytu na farmie dziadka Chavy (Demián Bichir) spotyka swoich kuzynów. Ale nie tylko. Jak się okazuje, na terenie posiadłości ukrywa się dziwne zwierzę znane z meksykańskiego folkloru. Mała chupacabra wcale nie jest przerażająca, za to bardzo puszysta. Alex zaprzyjaźnia się ze zwierzakiem, by go jednak ocalić, musi stanąć do walki z bezwzględnym naukowcem, Richardem Quinnem (Christian Slater).