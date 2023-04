Majówka 2023: zmiana pracy kurierów - najważniejsze informacje [18.04.2022]

Obawiasz się, że twoja przesyłka nie dojdzie na czas? Zastanawiasz się czy masz jeszcze czas na zakup z dostawą przed długim weekendem? Sprawdzamy, jak wygląda to w poszczególnych firmach kurierskich.

W tym roku, święta przypadają na poniedziałek i środę (01/03 i 03/03). Są to ustawowo wolne dni od pracy, tak więc niezależnie od firmy - żaden przewoźnik nie będzie świadczył w tym dniu swoich usług. Zważając na poprzedzający weekend, majówka może rozpocząć się jednak znacznie wcześniej. Pewne usługi mogą funkcjonować więc w zmienionym trybie już przed pierwszym świętem. Warto zastanowić się nad harmonogramem pracy przewoźników - jak zatem pracują kurierzy podczas długiego weekendu?

DHL

UPS

Pocztex

W dniu 1 i 3 maja wszystkie usługi Pocztex będą zawieszone. Na ten moment nie pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące dni poprzedzających.

GLS

W dniu 1 i 3 maja wszystkie usługi GLS będą zawieszone. Na ten moment nie pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące dni poprzedzających.

FedEx

W dniu 1 i 3 maja wszystkie usługi FedEx będą zawieszone. Na ten moment nie pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące dni poprzedzających.

DPD

W dniu 1 i 3 maja wszystkie usługi DPD będą zawieszone. Na ten moment nie pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące dni poprzedzających.

InPost

W dniu 1 i 3 maja wiele usług InPost będzie zawieszonych. Na ten moment nie pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące dni poprzedzających.

Warto mieć na uwadze, że okres świąteczny jest dość intensywny dla firm kurierskich. Niestety efektem tego paczkomaty mogą być przepełnione, a możliwości dostaw ograniczone. Decydując się na internetowe zakupy nie warto więc czekać do ostatniej chwili, a jeśli to możliwe, zdecydować się na odbiór w sklepie stacjonarnym. Jeśli nie spieszy Ci się z dostarczeniem produktu, weekend majowy może być dobrą okazją do sporych oszczędności w sklepach internetowych - więcej szczegółów znajdziesz pod tym linkiem.