Mała odległość, ogromny obraz – Epson UST w praktyce

Ewolucja projektorów nie może polegać tylko na wyposażaniu tych urządzeń w kolejne funkcje multimedialne i możliwość wyświetlania obrazu w coraz wyższej rozdzielczości. Użytkownicy oczekują coraz więcej, dlatego lider rynku – firma Epson – stworzyła serię projektorów obsługujących technologię ultra-short throw, czyli projekcję ultrakrótkiego rzutu.

O tym, jakie są podstawowe zalety tej technologii, opowiada Andrzej Bieniek z firmy Epson.

Proszę powiedzieć, czym jest technologia UST?

Ultrashow throw, czyli projekcja krótkiego rzutu, to technologia pozwalająca na wyświetlenie treści z projektora umieszczonego w niewielkiej odległości od powierzchni, na której widoczny jest obraz – ekranu, ściany itp. Mówimy tu o naprawdę minimalnej odległości – zaprojektowany z myślą o domowym kinie model Epson EHLS100 potrafi np. wyświetlić obraz o przekątnej 70” z odległości zaledwie... niewiele ponad 5 cm! To zupełnie zmienia sposób, w jaki korzystamy z projektorów – UST zdecydowanie ułatwia np. urządzanie pokoju lub sali czy klasy, których centralnym elementem jest system multimedialny (w którego skład wchodzi projektor), montaż sprzętu itp.

Rozumiem, że zalety projekcji krótkiego rzutu docenią przede wszystkim osoby wykorzystujące projektor do zastosowań „domoworozrywkowych”?

To nie do końca prawda – specyfika tej technologii sprawia, że ogromne korzyści dostrzegą zarówno fani domowej rozrywki, jak i użytkownicy typowo biznesowi czy instytucje.

Jeśli chodzi o korzyści domowe, to najbardziej oczywiste są atuty logistyczne. Planując stworzenie domowego kącika multimedialnego, nie musimy martwić się, gdzie zamontować uchwyt na projektor, jak poprowadzić okablowanie od systemu audio i odtwarzacza. Wykorzystanie projektora Epson UST sprawia, że wszystkie elementy systemu multimedialnego znajdują się w tym samym miejscu, a podłączenie jest banalnie proste. Tak naprawdę montaż takiego projektora nie różni się szczególnie od instalacji telewizora, może tylko tym, że projektor jest znacznie lżejszy i łatwiej go przenieść w inne miejsce.

Wszystko jasne. Ale jakie w takim razie cechy projektorów UST są kluczowe z punktu widzenia użytkowników biznesowych lub instytucjonalnych?

Wszystkie wymienione powyżej: łatwość wdrożenia i montażu, możliwość wyświetlenia obrazu z niewielkiej odległości czy brak zakłóceń podczas prezentacji czy projekcji.

Atutów typowo „biznesowych” jest znacznie więcej. Kluczowym jest interaktywność projektów UST – znajdziemy wiele projektorów krótkiego rzutu, które wyposażone są w funkcje interaktywne, sprawiające, że użytkownicy mogą np. dotykowo wprowadzać adnotacje do wyświetlanego obrazu, zapisywać dane z ekranu do pliku etc. Takie urządzenie jest niezastąpione podczas firmowych zebrań, spotkań z kontrahentami czy „burzy mózgów”. Doskonałym przykładem jest Epson EB1460Ui, wyróżniający się jednoczesną obsługą dotykową przez dwóch uczestników spotkania (zarówno dłonią, jak i precyzyjnymi piórami dotykowymi), rozdzielczością Full HD WUXGA i możliwością skalowania przekątnej ekranu nawet do 100 cali. Ostatnim słowem firmy w tej kategorii jest EB710Ui – lekki laserowy projektor Full HD, oferujący nawet 20 tys. godz. eksploatacji.

Projektory interaktywne to trafione rozwiązanie dla szkół, uczelni i firm szkoleniowych. Interaktywność, polegająca na nanoszeniu na obraz adnotacji i wskazówek, wspomaga przekazywanie informacji i sprawia, że uczniowie i studenci chętnie angażują się w zajęcia. Do takich zastosowań przeznaczone są np. modele EB696Ui (jasność 3800 lumenów, rozdzielczość Full HD WUXGA) czy EB536Wi (urządzenie dostępne jest w bardzo atrakcyjnej cenie – to idealna propozycja dla mniejszych placówek). Wszystkie można instalować na zwykłej jasnej ścianie lub blacie, bez potrzeby zakupu specjalnej tablicy – to pozwala na oszczędności rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Czy obraz wyświetlany przez projektory UST różni się od tego generowanego przez tradycyjne projektory?

Jeśli mówimy o naszych projektorach, to nie – oba typy urządzeń zapewniają tę samą wysoką jakość obrazu. Wynika to z faktu, że nasze urządzenia bazują na autorskiej technologii wyświetlania obrazu 3LCD. Wykorzystuje ona moduły generowania obrazu w postaci oddzielnych paneli dla każdej z barwy składowej RGB (czerwonego, zielonego i niebieskiego). Składają się one z milionów ciekłych kryształów LCD – po jednym dla każdego z pikseli finalnego obrazu. Każdy z nich, podobnie jak roleta w oknie, otwarty może przepuszczać 100% światła, a zamknięty odcinać je całkowicie oraz płynnie regulować stanami pośrednimi. Trzy strumienie światła trafiają do pryzmatu, który łączy je w jeden, wyświetlany wspólnie, stabilny obraz, a obraz przez soczewki obiektywu jest wyświetlany na ścianie czy ekranie. Pozwala to na wygenerowanie nawet 68,7 mld kolorów i gwarantuje obraz o jakości wyższej niż w przypadku konkurencyjnej technologii DLP jaśniejszego światła barwnego o nasyconych kolorach, znacznie bardziej przyjaznego tak dla kinomanów, jak i uczniów.

Więcej na:

www.epson.pl/kinodomowe

www.epson.pl/interactiveprojectors