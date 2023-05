Mała syrenka – kiedy premiera nowej wersji baśni Disneya? Zwiastun i obsada filmu z 2023 roku

Już wkrótce w polskich kinach pojawi się nowa wersja jednej z najsłynniejszych disneyowskich bajek, czyli "Mała syrenka". Przekonaj się, na kiedy zaplanowano premierę filmu, kto wcieli się w kultowe postaci oraz jak prezentują się zwiastuny widowiska.

Najważniejsze informacje o filmie

Tytuł: Mała syrenka (Little mermaid)

Mała syrenka (Little mermaid) Reżyseria: Rob Marshall

Rob Marshall Scenariusz: David Magee

David Magee Gatunek: fantasy

fantasy Uniwersum: Disney

Disney Rok produkcji: 2023

2023 Kraj produkcji: USA

Mała syrenka to aktorska wersja znanej animacji Disneya z roku 1989. Film opowiada historię rudowłosej syreny o imieniu Ariel, która fascynuje się światem ludzi i wbrew wszelkim zasadom zakochuje się w księciu, którego pewnego razu ratuje przed utonięciem.

Oficjalny opis filmu:

Mała syrenka to uwielbiana historia Ariel, pięknej i energicznej młodej syreny spragnionej przygód. Ariel, najmłodsza i najbardziej buntownicza z córek króla Trytona, pragnie dowiedzieć się więcej o pozamorskim świecie, a podczas wizyty na powierzchni zakochuje się w przystojnym księciu Ericu. Choć syreny mają zakaz interakcji z ludźmi, Ariel decyduje się podążać za głosem serca. Zawiera pakt ze złą morską wiedźmą Ursulą, dzięki czemu zyskuje szansę doświadczenia życia na lądzie, ale ostatecznie wystawia na szwank swoje życie i królestwo ojca.

Data premiery

Nowa Mała syrenka w kinach pojawi się w piątek, 26 maja 2023 roku.

Obsada

W aktorskiej wersji kultowej bajki zobaczymy:

Halle Bailey – Ariel, syrenka i księżniczka, córka króla Trytona;

– Ariel, syrenka i księżniczka, córka króla Trytona; Jonah Hauer-King – Eric, człowiek i książę, w którym zakochuje się Ariel;

– Eric, człowiek i książę, w którym zakochuje się Ariel; Daveed Diggs – krab Sebastian (dubbing);

– krab Sebastian (dubbing); Awkwafina – Scuttle, głuptak, ptak z gatunku nurkujących, przyjaciółka Ariel (dubbing);

– Scuttle, głuptak, ptak z gatunku nurkujących, przyjaciółka Ariel (dubbing); Jacob Tremblay – Flounder, tropikalna ryba, najlepszy przyjaciel Ariel (dubbing);

– Flounder, tropikalna ryba, najlepszy przyjaciel Ariel (dubbing); Noma Dumezweni – królowa Selina, matka Erica;

– królowa Selina, matka Erica; Javier Bardem – król Tryton;

– król Tryton; Melissa McCarthy – Ursula, wiedźma morska;

– Ursula, wiedźma morska; Jessica Alexander – Vanessa, ludzkie alter ego Ursuli;

– Vanessa, ludzkie alter ego Ursuli; Emily Coates – Rosa, młoda służąca z zamku Erica;

– Rosa, młoda służąca z zamku Erica; John Dagleish – Mulligan, przyjaciel Erica;

– Mulligan, przyjaciel Erica; Martina Laird – Lashana, służąca z zamku Erica;

– Lashana, służąca z zamku Erica; Art Malik – Grimsby, kamerdyner Erica.

W filmie pojawia się również sześć sióstr Ariel – są to córki Trytona z różnych mórz:

Lorena Andrea – Perla;

– Perla; Simone Ashley – Indira;

– Indira; Kajsa Mohammar – Karina;

– Karina; Nathalie Sorrell – Caspia;

– Caspia; Karolina Conchet – Mala;

– Mala; Sienna King – Tamika.

Imiona bohaterek różnią się od tych z oryginalnej animacji – zmiany wprowadzono, by podkreślić fakt, że pochodzą one z różnych stron świata. W bajce z 1989 roku imiona syrenek to: Attina, Alana, Adella, Aquata, Arista, Andrina.

Zobacz również:

Zwiastun

Jak prezentują się bohaterowie w wersji aktorskiej, możecie przekonać się dzięki opublikowanym zapowiedziom.

Teaser

Trailer

Ariel, piosenka Part of your World

Krab Sebastian

Klip z Ursulą

Mała syrenka – piosenki

Jak przystało na bajkę Disneya, nowa Mała syrenka będzie oczywiście musicalem. Możemy więc zapewne spodziewać się piosenek z animowanego filmu, ale jak zapowiedział kompozytor Alan Menken, w produkcji pojawią się również cztery świeżo skomponowane utwory.

Wiadomo również, że pewne zmiany zostaną wprowadzone do takich piosenek, jak Całuj ją czy Wyznanie Urszuli – uznano bowiem, że napisane pod koniec lat 80. teksty w niektórych miejscach są przestarzałe. Chodzi zapewne o to, że w pierwszej z nich książę Eric jest namawiany do pocałowania syrenki z zaskoczenia, a w drugiej morska wiedźma przekonuje Ariel, że dziewczyny, które zbyt wiele mówią mogą nie znaleźć męża.

