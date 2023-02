Małe mieszkanie? Ja mam 35 m2 i to AGD uważam za najbardziej wielofunkcyjne

Urządzasz niewielkie mieszkanie? Przyda ci się moje zestawienie! Zebrałam w nim wielofunkcyjne urządzenia AGD kuchenne, a także funkcjonalne sprzęty do sprzątania.

Spis treści

Rynek nieruchomości rządzi się obecnie nowymi prawami. Deweloperzy coraz częściej zauważają, że nabywcy poszukują mieszkań możliwie tanich, a jednocześnie o maksymalnej powierzchni. Jednak sytuacja gospodarcza oraz stopy procentowe są bezlitosne – nie stać nas na duże mieszkania, bo z uwagi na drogie kredyty banki niechętnie wspomagają zakup nieruchomości.

To sprawia, że nieraz musimy zadowolić się lokalem o mniejszym metrażu lub po prostu wynająć mieszkanie do czasu, aż będzie nas stać na kredyt. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że obserwowany w ostatnich miesiącach boom na nieruchomości do wynajęcia spowodował również wzrosty cen. Efektem jest konieczność mądrego zagospodarowania niewielkich przestrzeni – da się to jednak zrobić.

Niewielka przestrzeń zwykle jest przytulna i można urządzić ją funkcjonalnie i estetycznie. Jednak niewielkie mieszkania to także codzienne wyzwania, związane z dostępnym miejscem na kuchennym blacie czy w gospodarczym kąciku. Warto pomyśleć o tym już na etapie zaopatrywania się w sprzęty z kategorii małego AGD i postawić na najbardziej wielofunkcyjne urządzenia, które zastąpią nam kilka innych.

Wielofunkcyjne AGD kuchenne

Mała kuchnia, jednak wciąż potrzeba wielu sprzętów… Brzmi znajomo? Jest na to rada – optymalizacja ilości posiadanych sprzętów kuchennych dzięki wielofunkcyjnym urządzeniom, które zastąpią kilka innych. Lubię mądre, przemyślane rozwiązania, które ułatwiają życie i optymalizują codzienność. Dlatego z przyjemnością przyjrzałam się ofercie producentów sprzętów kuchennych i wybrałam te najbardziej wielofunkcyjne propozycje.

Tefal Cook4me Touch Wi-Fi CY9128

Jeśli szukasz urządzenia wielofunkcyjnego do gotowania, lepiej nie trafisz. Tefal Cook4me Touch ma wgranych aż 250 przepisów. Aż 100 receptur nadaje się do przygotowania w czasie krótszym niż 10 minut.

Głównym atutem tego nietypowego garnka jest gotowanie pod ciśnieniem, co zdecydowanie skraca czas potrzebny na przygotowanie wielu dań. Producent zapewnia, że np. bigos będzie gotowy w ciągu 30 minut, a powidła śliwkowe – nawet szybciej. Jednak to, co szczególnie mi się podoba, to dotykowy ekran, przy pomocy którego można wyszukać pomysł na obiad, wpisując nazwę składnika, który ma się w lodówce. Interaktywny ekran przeprowadzi nas przez każdy przepis krok po kroku.

Urządzenie dysponuje aż 12 programami automatycznymi. Tefal Cook4me Touch może pełnić także rolę frytkownicy beztłuszczowej. Pomyślano też o funkcji opóźnionego startu. Dodatkowo, multicooker można obsługiwać również z poziomu aplikacji mobilnej.

Bosch MUM58259

Trudno o bardziej wielofunkcyjny sprzęt. Potrafi m.in. trzeć ziemniaki, mielić mięso, ubijać pianę, zagniatać ciasto, miksować, rozdrabniać, mieszać, trzeć na wiórki, wyciskać sok i kroić warzywa na plastry. Trzeba przyznać, że lista funkcji robota Bosch MUM58259 jest imponująca. To jednak nie koniec – zestaw można rozbudować o dodatkowe przystawki: pakiet VeggieLove (zawiera rozdrabniacz, trzy standardowe tarcze oraz dodatkowo tarczę do krojenia warzyw na sposób azjatycki i tarczę do tarcia ziemniaków), pakiet PastaPassion (do makaronu), TastyMoments (2 rodzaje noży do cięcia i rozdrabniania twardych i miękkich produktów, blender do koktajli ToGo oraz 3 szklane pojemniki z pokrywkami ułatwiającymi przechowywanie), przystawkę do lodów czy przystawkę Cube Cutter (do krojenia w równą kostkę).

Producent zadbał nie tylko o mnogość funkcji w jednym urządzeniu, ale także o komfort i efektywność pracy. Robot wyposażono w innowacyjny planetarny system mieszania aż w trzech kierunkach. W zestawie są 3 końcówki: do zagniatania ciężkich ciast, do mieszania lekkich ciast i do ubijania, np. śmietany, białek i masy na biszkopt. Robot ma też funkcję EasyArm Lift, czyli unoszone wygodnie ramię.

Tefal Snack Collection SW852D12

Trudno o bardziej wielofunkcyjny opiekacz niż ten. Do wyboru jest łącznie aż 16 różnych płytek wymiennych – nie tylko do gofrów czy kanapek, ale i do gofrów w kształcie serc, wafli, rurek z kremem, kanapek-muszelek, tostów francuskich, naleśników amerykańskich, pierożków, pączków amerykańskich, panini czy ciastek.

Kolekcja płytek wymiennych została opakowana w schludne pudełka z tworzywa. Wyglądają one elegancko nawet na otwartej półce kuchennej, a jednocześnie zajmują znacznie mniej miejsca niż kilka osobnych urządzeń. Poszczególne płytki można kupować osobno i stopniowo zebrać całą kolekcję.

Ekspres DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B

Czy wiesz, że ekspres do kawy potrafi przygotować więcej niż tylko kawę? Ten model, oprócz kaw czarnych i mlecznych, poradzi sobie także z podgrzaniem mleka oraz przygotowaniem wrzątku. Dzięki temu przyrządzisz nie tylko cappuccino czy małą czarną, ale też kakao, herbatę i wiele innych napojów. Dość nietypową funkcją jest Coffee Pot, czyli opcja zaparzenia 6 espresso jednocześnie prosto do dzbanka. Ekspres poradzi sobie także, jeśli zechcesz przygotować 2 osobne espresso w jednym momencie.

W modelu DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B zastosowano nowoczesny system grzewczy złożony z 2 Termobloków. Jeden odpowiada za przygotowanie kawy, drugi – za podgrzewanie mleka. W urządzeniu zastosowano wbudowany stalowy młynek żarnowy z 13-poziomową regulacją stopnia zmielenia. Urządzenie ma niezbędne programy czyszczenia i odkamieniania, a także wyjmowany blok zaparzający.

Wielofunkcyjne sprzęty do sprzątania

Im mniejsze mieszkanie mamy, tym bardziej liczymy się z każdym wolnym kawałkiem jego powierzchni. Szkoda tracić cenną przestrzeń na sprzęty służące do sprzątania. Postanowiliśmy więc wziąć pod lupę najbardziej funkcjonalne urządzenia, które nie tylko efektywnie posprzątają twój dom, ale i zajmą niewiele miejsca oraz będą estetycznie się prezentować.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Ten odkurzacz na miarę XXI wieku to absolutny must have każdego nowoczesnego mieszkania. Nie tylko odkurzy, ale i wymopuje każdy dostępny skrawek podłogi. Obsługuje 3 różne tryby czyszczenia – na mokro, na sucho oraz na mokro i na sucho. Co więcej, potrafi symulować ręczne polerowanie podłogi, czyszcząc ją w dwóch kierunkach.

Robotem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej. Pozwala ona na ustawianie harmonogramu pracy robota, wyznaczanie trasy z podziałem na czyszczenie na mokro i na sucho, a także konfigurację wirtualnej ściany i ograniczanie stref przeznaczonych do wyczyszczenia.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro wyposażono w aż 12 czujników, które mają wspierać omijanie przeszkód. Robot poradzi sobie z przeszkodami o wysokości do 2 cm. Zadbano też o wydajność baterii – na jednym naładowaniu ten nowoczesny odkurzacz może pracować do 110 minut.

Karcher SC 1 EasyFix

Ta parownica zastąpi cały zestaw akcesoriów do sprzątania. Nadaje się do czyszczenia zarówno podłóg, jak i różnych innych powierzchni, jak blaty, płytki czy armatura. Czyszczenie parą to także doskonały sposób, by usunąć bakterie z trudno dostępnych miejsc.

Urządzenie jest gotowe do pracy w ciągu 3 minut. Zbiornik na wodę ma pojemność 0,2 l. Parownica charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 3 barów. W zestawie znajdziemy 2 rury, dyszę do czyszczenia detali, dyszę ręczną, a także akcesoria takie, jak miarka, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną, szczotka do podłóg oraz mała szczotka do trudniej dostępnych miejsc.

Tefal X-Force Flex 14.60 Aqua TY9990

Oprócz oczywistej funkcji odkurzania, ten model również umyje podłogę. Łączy więc w sobie funkcję odkurzacza i mopa. Ponadto, jego wyjątkowa konstrukcja ma pozwalać na odkurzanie przestrzeni również pod niskimi meblami. Producent zadbał też o dodatkowe końcówki, dzięki którym można odkurzyć nawet sufit lub wnętrze samochodu.

W zestawie znajdziemy głowicę Aqua 2w1 do odkurzania i mopowania, elektoszczotkę Deep Power LED Vision do podłóg i dywanów, mini turboszczotkę do usuwania sierści, miękką szczotkę do mebli tapicerowanych, ssawkę szczelinową do trudno dostępnych szczelin oraz elastyczną końcówkę do trudno dostępnych miejsc.

