Mali agenci powracają. Netflix szykuje nowy film z serii o szpiegach

Netflix pracuje nad rebootem serii filmów Mali agenci. Reżyserem ponownie będzie Robert Rodriguez. Co już wiemy?

Netflix podjął współpracę z Robertem Rodriguezem, reżyserem, który stworzył kultową serię familijnych komedii Mali agenci (oryg. Spy Kids), aby odświeżyć i zaserwować nowemu pokoleniu widzów ich kolejną odsłonę.

Fabuła produkcji dotyczyła przygód Carmen i Juni Cortez, rodzeństwa, których rodzice są agentami pracującymi dla Organizacji Super Szpiegów. Z czasem dzieci uzbrojone w nowoczesne gadżety biorą sprawy w swoje ręce i same zaczynają pomagać dorosłym.

Choć szczegóły nowej fabuły nie zostały ujawnione, prawdopodobnie następna generacja agentów będzie dotyczyła wielokulturowej rodziny.

Pierwsza część cyklu była popularna zarówno wśród młodszych, jak i starszych widzów, i zarobiła aż 147 milionów dolarów w 2001 roku. Łącznie jednak cała franczyza wygenerowała na całym świecie ponad 550 milionów dolarów.

Nowy film zostanie zrealizowany we współpracy ze Skydance Media i właścicielem praw do serii, firmą Spyglass Media, która rok temu podpisała umowę z Rodriguezem. Nie możemy się doczekać rebootu i mamy nadzieję, że będzie równie dobry, co pierwsze trzy części szpiegowskich perypetii.

