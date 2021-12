Mall.pl - promocje/oferty/wyprzedaże na święta [15.12.2021]

Święta coraz bliżej. Sklep internetowy Mall.pl nie próżnuje i oferuje mnóstwo promocji z okazji Świątecznej Zniżkomanii. Które oferty są godne uwagi?

Mall.pl zakończył wszystkie wyprzedaże związane z Black Friday i Cyber Monday. Po kilku dniach przerwy sklep internetowy uruchomił promocję gwiazdkową. Na stronie znajdziemy ofertę "Świąteczna Zniżkomania". Mall.pl chwali się, że wybrane produkty kupimy nawet o 70% taniej. Jakimi produktami z oferty sklepu internetowego warto zainteresować się z okazji zbliżających się świąt?

Świąteczna Zniżkomania

Sklep internetowy informuje, że ceny promocyjne obowiązują w dniach podanych w opisie produktu. Dodatkowo jeden produkt może trafić na różne promocje w różnym okresie czasu. Mall.pl kusi również wydłużonym czasem zwrotu. Trwa on do 31 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że możemy bez problemu oddać nietrafiony prezent gwiazdkowy po nowym roku.

W niniejszym materiale przyglądamy się najlepszym ofertom zgromadzonym w sklepie internetowym Mall.pl z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Realme GT Neo 2

Realme GT Neo 2

Cena: 2199 zł; 2499 zł

Nieco taniej kupimy topową konfiguracje zaprezentowanego niedawno Realme GT Neo 2 w kolorze Neo Green. Smartfon wyposażono w 6,62-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Całością zarządza procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G wspierany przez 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Telefon posiada na pokładzie Wi-Fi 6 oraz 64 MP aparat główny. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim, 65 W ładowaniem przewodowym.

Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką Realme UI 2.0. Zapowiedziano już aktualizację do Android 12.

Link do oferty

Nokia X10

Nokia X10

Cena: 1222 zł; 1299 zł

Na promocję trafił również najtańszy model z serii Nokia X. Smartfon wyposażono w duży, 6,67-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości Full HD+. Nokia X10 posiada procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G, 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon wyposażono w Dual-SIM oraz czytnik kart pamięci. Z tyłu znajdziemy poczwórny aparat z matryca główną o rozdzielczości 48 MP. Nokia X10 posiada czytnik linii papilarnych oraz baterię o pojemności 4470 mAh. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 14.12.2021

Philips 58PUS8505/12

Philips 58PUS8505/12

Cena: 2799 zł; 2999 zł

W Mall.pl taniej uda nam się kupić 58-calowy telewizor Philips 58PUS8505/12. To model z matrycą o rozdzielczości 4K Ultra HD z wbudowanym podświetleniem Ambilight. Całość pracuje pod kontrolą Androida 9.0 TV i posiada wbudowanego Chromecasta. Telewizor wyposażono w dedykowany procesor Engine Philips P5 Perfect Picture, który dba o wysoką jakość obrazu i współpracuje z podświetleniem Direct LED.

Telewizor Philips 58PUS8505/12 posiad 20 W głośniki kompatybilne z Dolby Atmos. Nie zabrakło również wsparcia dla HDR10+, HLG oraz Dolby Vision.

Link do oferty

Philips NPX644

Philips NPX644

Cena: 1777 zł; 2499 zł

Philips NeoPix Ultra 2TV+ to wysokiej klasy przenośny projektor idealny do wykorzystania w domu oraz poza nim. Urządzenie wyświetla obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 300 lumenów, a kontrast 3000:1.

Projektor wyposażono w lampę LED o podwyższonej żywotności. Na pokładzie znalazło się miejsce dla systemu operacyjnego Android TV oraz dwóch 10 W głośników. Projektor posiada Wi-Fi oraz Bluetooth, które pozwalają na bezkablowe przesyłanie obrazu.

Na obudowie umieszczono port HDMI oraz złącze USB. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem dołączonego do zestawu pilota. Minimalna odległość projekcji to zaledwie 80 cm.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Roadstar HIF-1996D+BT

Roadstar HIF-1996D+BT

Cena: 849 zł; 1029 zł

Roadstar HIF-1996D+BT to gramofon w stylu retro, w środku którego ukryto najnowsze rozwiązania technologiczne. W drewnianej konstrukcji zamkniętą wielofunkcyjną wieżę z designem w stylu lat 30 tych. XX wieku. Gramofon posiada szpulę z 3 prędkościami obrotów na minutę oraz funkcjami Autostop i Autoreturn.

Na pokładzie znajdziemy również wbudowany moduł Bluetooth, który pozwala na strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfonów i komputerów. Producent doposażył zestaw w gniazdo USB do odtwarzania, ale także nagrywania nagrań z płyt gramofonowych. Roadstar HIF-1996D+BT posiada złącze AUX, wejście słuchawkowe, napęd kasetowy oraz odtwarzacz płyt CD. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi połączeń odtworzymy każdy utwór z dowolnego medium. Całość uzupełnia tuner FM oraz DAB.

Wszystkie informacje wyświetlane są na panelu LCD. Za jakość dźwięku dbają dwa głośniki o mocy 2,5 W. W zestawie otrzymamy pilot zdalnego sterowania.

Link do oferty

Philips NeoPix Prime One

Philips NeoPix Prime One

Cena: 777 zł; 1099 zł

Philips NeoPix Prime One to przenośny projektor o rozdzielczości HD 720p z obsługą odtwarzania materiałów w Full HD poprzez downscaling. Niewielki projektor posiada lampę o żywotności do 30000 godzin i kontraście 3000:1. W obudowie znajdziemy złącze HDMI, oraz łącze słuchawkowe Jack. Producent nie zapomniał o 10W głośnikach stereo z obsługa dźwięku przestrzennego.

Projektor Philips NeoPix Prime One posiada Bluetooth i może pełnić rolę zewnętrznego głośnika. Dodatkowo dzięki Wi-Fi możliwe jest duplikowanie ekranu bez wykorzystania kabli. Całość waży zaledwie 1,2 kg.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Huawei Q2 Pro

Huawei Q2 Pro

Cena: 649 zł; 1099 zł

Huawei Q2 Pro to wysokiej klasy system Mesh Wi-Fi składający się z trzech urządzeń sieciowych. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 1167 Mb/s. Każda jednostka została wyposażona w trzy gigabitowe złącza RJ-45 (1x WAN oraz 2x LAN).

System pozwala na stworzenie sieci bezprzewodowej pracującej na częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Całość pracuje w technologii Wi-Fi 5. Istnieje możliwość rozszerzenia o kolejne satelity - do 15 jednostek sieciowych Q2. Routery wyposażono w zabezpieczenia WPA i WPA2 oraz technologię PCL Turbo, która wykorzystywana jest do płynnego przełączania urządzeń klienckich pomiędzy elementami systemu Mesh.

Link do oferty

HP 32s

HP 32s

Cena: 888 zł; 999 zł

HP 32s to przystępny cenowo monitor z dużą matrycą. Za niespełna 900 zł otrzymujemy 31,5-calowy panel IPS LCD z podświetleniem LED o rozdzielczości Full HD - 1920 x 1080 pikseli. Wyświetlacz posiada czas reakcji na poziomie 5 ms i jasność maksymalną 250 cd/m2. Kąty widzenia są niemalże nieograniczone i wynoszą 178 stopni. Na matrycę naniesiono powłokę antyrefleksyjną, która odbija promienie świetlne.

Monitor dzięki niewielkim ramkom jest zauważalnie mniejszy od konkurencyjnych konstrukcji. Na pleckach znajdziemy złącze HDMI oraz VGA (D-SUB).

Link do oferty

Samsung SSD T7 Touch 1 TB

Samsung SSD T7 Touch 1 TB

Cena: 749 zł; 835 zł

Mall.pl taniej proponuje również dysk przenośny z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Samsung SSD T7 Touch to niewielki nośnik z dodatkowym zabezpieczeniem biometrycznym. Na promocję trafił model o pojemności 1 TB. Dysk pozwala na zapis o szybkości do 1050 Mb/s oraz odczyt do 1000 Mb/s. Całość komunikuje się z urządzeniami poprzez port USB Typu C.

Dysk posiada wytrzymałą obudowę wykonaną z aluminium. Producent deklaruje podwyższoną odporność na upadki, wstrząsy i uderzenia. Oprogramowanie chroni dane z wykorzystaniem 256-bitowego szyfrowania AES wspieranego dodatkowo przez czytnik linii papilarnych.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 9.12.2021

MiVue 733 WiFi

MiVue 733 WiFi

Cena: 379 zł; 489 zł

MiVue 733 WiFi to wideorejestrator ze średniej półki cenowej wyposażony w obiektyw o rozdzielczości Full HD z przysłona f/2.0. Kamerka posiada dedykowany tryb nocy oraz wbudowanego asystenta pasa ruchu. Dzięki współpracy z programem MiVue Manager istnieje możliwość śledzenia, udostępniania oraz archiwizowania tras.

Kamerka posiada wbudowany moduł GPS oraz Wi-Fi. Nie zabrakło również dużego, dotykowego ekranu o przekątnej 2,7-cala, który ułatwia obsługę.

W zestawie znajdziemy uchwyt obracający się o 360 stopni. Do MiVue 733 WiFi można dokupić kamerkę tylną A20.

Link do oferty

Bosch TAS1002N

Cena: 155 zł; 169 zł

Bosch TAS1002N

Nieco taniej kupimy ekspres kapsułkowy Bosch TAS1002N. Urządzenie wyposażono w inteligentną jednostkę zaparzająca, którą obsługujemy zaledwie jednym przyciskiem. W obudowie znajduje się regulowany i zdejmowany stojak na filiżanki. Parzenie kawy odbywa się z wykorzystaniem opatentowanej technologii intellibrew. O statusie pracy urządzenia informuje dioda LED. Ekspres kompatybilny jest z kapsułkami Tassimo.

Link do oferty

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm Green

Samsung Galaxy Watch 4 Green

Cena: 1158 zł; 1379 zł

Najtaniej na rynku kupimy zegarek Samsung Galaxy Watch 4 44 mm w kolorze zielonym. Najnowszy smartwatch koreańskiego producenta pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS 3.0 z nakładką One UI for Watch. Obudowa posiada certyfikat IP68 i jest wodoszczelna do 50 m. Dodatkowo całość została przetestowana w ciężkich warunkach i spełnia wymagania normy MIL-STD-810G. Ekran to 1,4-calowy panel Super AMOLED pokryty szkłem Corning Gorilla Glass.

Na pokładzie znajdziemy pulsometr, pulsoksymetr, EKG oraz ciśnieniomierz. Nie zabrakło również GPS, Glonass oraz NFC ze wsparciem dla Google Pay. Zegarek posiada 16 GB wbudowanej pamięci masowej pozostającej do dyspozycji użytkownika.

Link do oferty

Aktualne ceny w sklepach Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 4 R870 Bluetooth, 44 mm 1 179 zł

AKTUALIZACJA 8.12.2021

Panasonic TX-58JX800E

Panasonic TX-58JX800E

Cena: 2999 zł; 3299 zł

Panasonic TX-58JX800E to 58-calowy telewizor pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV. Na pokładzie panel o rozdzielczości 4K. Mowa o matrycy Bright Panel Plus ze wsparciem dla Dolby Vision, HDR10+ Adaptive oraz HLG. Za wydajność i jakość wyświetlanego obrazu odpowiada procesor HCX. Na pokładzie wbudowany Chromecast, Asystent głosowy oraz łączność Wi-Fi. telewizor posiada trzy złącza HDMI 2.0b z ARC

Link do oferty

LG SN4

LG SN4

Cena: 579 zł; 699 zł

Przystępny cenowo soundbar LG SN4 kupimy ponad 100 zł taniej. Konstrukcja posiada bezprzewodowy subwoofer. Całkowita moc maksymalna to 300 W. Za jakość dźwięku dba firma Meridian. Na pokładzie znajdziemy łączność Bluetooth, zgodność z DTS Virtual oraz wbudowane złącze HDMI z ARC. Nie zabrakło również portu USB oraz optycznego wyjścia audio.

Link do oferty

Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm Silver

Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm Silver

Cena: 1449 zł; 1729 zł

Nieco taniej kupimy najnowszy zegarek Samsunga pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS 3.0 z nakładką One UI for Watch. Model Classic ma 42 mm kopertę, którą możemy zanurzać do 50 metrów. Na pokładzie ekran Super AMOLED o przekątnej 1,2 cala, autorski procesor Exynos, system płatności Google Pay, czujnik SpO2 oraz do pomiaru ciała. Zegarek oferuje łączność GPS, GLONASS oraz ma wbudowany odtwarzać muzyki. Na pliki użytkownika przewidziano 16 GB.

Fani funkcji zdrowotnych ucieszą się z obecności ciśnieniomierza oraz EKG. Zegarek współpracuje ze smartfonami z Androidem 6.0 lub nowszym.

Link do oferty

Canon PowerShot G5 X

Canon PowerShot G5 X

Cena: 2222 zł; 3129 zł

Na promocji znajdziemy wysokiej klasy aparat cyfrowy Canon PowerShot G5 X. Model cechuj się niewielkimi wymiarami oraz wbudowaną stabilizacją obrazu. Na pokładzie znajdziemy wbudowany moduł Wi-Fi oraz odchylany ekran dotykowy, który podnosi komfort użytkowania. Aparat posiada 1-calową matrycę CMOS o rozdzielczości 20,2 MP, która pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD. Za jakość obrazu odpowiada procesor DIGIC 6 z autorską technologią iSAPS. Aparat wyposażono w 4-krotny zoom optyczny. Canon PowerShot G5 X waży 377 g i jest zasilany z wykorzystaniem dedykowanego akumulatora. Dane zapisywane są na karcie pamięci SD.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Sencor SES 7018BK

Sencor SES 7018BK

Cena: 1019 zł; 1499 zł

Sencor SES 7018BK to przystępny cenowo ekspres do kawy z kolorowym wyświetlaczem LED i intuicyjnymi przyciskami do sterowania. W środku znajduje się pompa o ciśnieniu 19 barów oraz opatentowany zaparzacz. Ziarna mielone są z wykorzystaniem młynka ze stali nierdzewnej z 5-stopniową regulacją. Pierwszą kawę otrzymamy zaledwie 42 sekundy po uruchomieniu ekspresu. Zaparzacz można myć w zmywarce. Do wyboru dwa programy - espresso oraz lungo, a także funkcja pamięci wielkości filiżanki.

Link do oferty

Sencor STM 6359BK

Sencor STM 6359BK

Cena: 756 zł; 1049 zł

Wielofunkcyjny robot kuchenny Sencor STM 6359BK kupimy o niespełna 300 zł taniej. Mowa o urządzeniu o mocy maksymalnej 1000 W z misą ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 litra z wbudowaną skalą pomiarową. Robota wyposażono w całkowicie metalowy korpus. Silnik posiada płynną regulację prędkości ze stopniowym startem oraz ośmioma biegami. Pracę po zmroku ułatwia oświetlenie LED.

Link do oferty

Mio C512

Mio C512

Cena: 195 zł; 349 zł

Sporo taniej kupimy wideorejestrator Mio C512. W Mall.pl sprzedawany jest aktualnie za 195 zł. W tej cenie otrzymujemy wideorejestrator Full HD z obiektywem szerokokątnym 130 stopni. Kamera posiada 2-calowy wyświetlacz oraz 3-osiowy Gsensor. W nocy kamerka korzysta z autorskiej technologii Mio Crystal Vision. Dzięki niewielkim rozmiarom wideorejestrator nie ogranicza pola widzenia kierowcy.

Link do oferty

Mio MiVue J60

Mio MiVue J60

Cena: 389 zł; 575 zł

Mio MiVue J60 to kompaktowy wideorejestrator ze średniej półki. Urządzenie wyróżnia się brakiem wbudowanego wyświetlacza. Sterowania odbywa się z wykorzystaniem wbudowanych przycisków oraz urządzenia mobilnego z dedykowaną aplikacją. Dzięki niewielkim rozmiarom obudowy nie musimy obawiać się o ograniczenie pola widzenia. Wideorejestrator nagrywa w rozdzielczości Full HD w 150 stopniach. Na pokładzie znajdziemy wbudowany moduł GPS z ostrzeżeniami przed fotoradarami.

Link do oferty

Aktualne ceny w sklepach Wideorejestrator MIO MiVue J60 795 zł

Samusng QE55Q70A

Samusng QE55Q70A

Cena: 3449 zł; 4196 zł

Samusng QE55Q70A to jeden z tańszych modeli QLED w linii modelowej Samsunga na 2021 rok. Telewizor wyposażono w 55-calową matrycę QLED, system smart TV Tizen OS oraz wsparcie dla AirPlay. Na pokładzie preinstalowane aplikacji popularnych serwisów streamingowych oraz cztery porty HDMI 2.1/2.0 (eARC).

Za wydajność odpowiada procesor Quantum 4K AI obsługujący Quantum HDR. Telewizor posiada funkcję AMD Premium FreeSync Pro.

Link do oferty

Apple AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 849 zł; 912 zł

W Mall.pl nieco taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Cena została obniżona do 849 zł. Słuchawki wyposażono w nową konstrukcję oraz ulepszone podzespoły. Design został zbliżony do tego znanego z Apple AirPods Pro.

AirPodsy 3 posiadają wodoszczelną obudowę, obsługują dźwięk przestrzenny, śledzenie ruchów głowy oraz oferują dostęp do equalizera. Czas pracy na baterii wynosi do 6 godzin. Niestety w obliczu promocji na AirPodsy Pro w innych sklepach, nowe AirPodsy 3 nawet na wyprzedaży nie są najbardziej opłacalnym wyborem.

Link do oferty