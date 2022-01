Mało, że Apple odgrzeje kotleta, to jeszcze spóźni się z jego premierą! Kiedy zadebiutuje iPhone SE+ 5G?

Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek trzeciej generacji taniego iPhone'a SE. Urządzenie to po raz pierwszy w historii ma zaoferować dostęp do modemu sieci komórkowej 5G, który dotychczas znajdował zastosowanie jedynie w topowych modelach.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że iPhone SE 2022 w praktyce będzie modele z 2020 roku z ulepszonymi podzespołami. Firma Apple zamierza zastosować procesor Apple A15 Bionic z 5G oraz większą ilość pamięci operacyjnej. Niestety smartfon nadal posiadać będzie niewielki ekran IPS LCD Retina z przyciskiem Home i czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Ross Young na Twitterze opublikował nową wzmiankę dotyczącą iPhone'a SE 2022, który zadebiutuje na rynku jako iPhone SE 5G lub iPhone SE+ 5G.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May.