Mało znane funkcje, które pozwalają usprawnić korzystanie z Windows 10

Najnowsza aktualizacja Windows 10 znana pod nazwą 20H2 wprowadziła kilka ciekawych funkcji, które zdecydowanie pomagają lepiej wykorzystać potencjał systemu. Korzystasz z którejś z nich?

Microsoft stale się rozwija. Co jakiś czas wydawane są nowe aktualizacje i łatki, które mają za zadanie usprawnić korzystanie z systemu Windows 10. Ostatnia aktualizacja nie jest wolna od wad, o czym pisaliśmy tutaj, jednak zawiera w sobie również nowe, ciekawe funkcje.

Bliskie udostępnianie

Do systemu Windows 10 została dodana funkcja "Near Share", która wprowadza możliwość wymiany plików z dowolnym urządzeniem w pobliżu. Działa ona tylko między dwoma urządzeniami ze standardem Bluetooth lub Wi-Fi. Żeby ją włączyć na sprzęcie z systemem Windows 10, wystarczy otworzyć Ustawienia> Strona Główna> System> Wspólne środowisko. Następnie wystarczy po prostu włączyć opcję udostępniania w pobliżu. Istnieje możliwość ograniczenia udostępniania do urządzeń z powiązanym tym samym kontem Microsoft.

Schowek w chmurze

Windows od zawsze pozwalał użytkownikom na swobodne wycinanie i wklejanie tekstu za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl + C, Ctrl + V oraz Ctrl + X, jednak działało to w ramach jednego sprzętu. Od niedawna ta funkcja została usprawniona w systemie Windows 10, i po aktualizacji zawartość schowka będzie mogła być przenoszona między urządzeniami. Żeby włączyć nową funkcję, wystarczy otworzyć Ustawienia> System> Schowek. Żeby skorzystać ze schowka w chmurze konieczne jest zalogowanie się na konto Microsoft.

Monitor zasobów

Windows 10 wyposażony jest we wbudowany Monitor zasobów, który jest świetnym sposobem monitorowania wydajności systemu. Przydaje się on szczególnie, kiedy pojawiają się problemy ze sprzętem. W tym programie można śledzić błędy i zmiany w Windows 10. Dodatkowo uzyskujemy dostęp do wszelkich informacji diagnostycznych. Żeby otworzyć program, wystarczy wpisać "Monitor zasobów" w wyszukiwarce.

Tryb boga

Tryb boga systemu Windows 10 to folder, który zawiera długa listę podstawowych i zaawansowanych ustawień z Panelu Sterowania i Ustawień. Po aktualizacji folder ten korzysta z wyszukiwarki systemu Windows i Eksploratora plików. Tryb boga nie jest tak potężny jakby wskazywała na to nazwa, ale świetnie służy do wyszukiwania ukrytych ustawień. Po aktualizacji 20H2, żeby włączyć ten tryb należy postępować według instrukcji: