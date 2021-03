Malware - sześć najczęstszych sposobów infekcji

Malware to złośliwe oprogramowanie, które może wyrządzić na komputerze poważne szkody - z przejęciem systemu włącznie. Choć świadomość zagrożenia z jego strony regularnie rośnie, użytkownicy nadal niewiele wiedzą o możliwych mechanizmach ataków. A sześć najpopularniejszych prezentuje się następująco:

Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET, komentuje:

Chociaż lista strategii wykorzystywanych do atakowania za pośrednictwem malware jest długa i wciąż się powiększa, istnieją uniwersalne sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa danych i urządzeń. Zagrożeniom można przeciwdziałać, stosując się do najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, które obejmują m.in.: korzystanie z renomowanych rozwiązań zabezpieczających oraz kontrolowanie poziomu aktualności systemów danego urządzenia. Warto także poszerzać swoją wiedzę i śledzić aktualne trendy związane z tematyką cyberbezpieczeństwa. To zagadnienie dotyczy tak naprawdę nas wszystkich