Mały i wydajny MEK MINI GAMING PC w wydaniu SUPER

Gamingowy komputer MEK MINI od ZOTAC Technology to obudowa o objętości zaledwie 9,18 litrów, która mieści w sobie wielordzeniowy procesor 9. generacji od Intel oraz dyskretną kartę graficzną ZOTAC GAMING GeForce RTX SUPER.

Wykorzystując ponad 12-letnie doświadczenie przy projektowaniu miniaturowych komputerów, ZOTAC udowadnia, że można stworzyć małą jednostkę taką jak ZBOX Mini PC, która śmiało będzie konkurować ze stacjonarnymi desktopami, a karty graficzne typu MINI zachowują moc i wydajność tych pełnowymiarowych. Teraz ZOTAC, wraz z serią MEK MINI, pragnie kontynuować swoją pracę nad bardzo wydajnymi maszynami dla graczy.

Komputery ZOTAC będą wykorzystywać będą moc nowej serii kart graficznych ZOTAC GAMING GeForce RTX SUPER. MEK MINI jako pierwszy komputer ze stajni ZOTAC został wyposażony w najmniejszą na świecie kartę ZOTAC GAMING GeForce RTX SUPER 2070, opartą na architekturze NVIDIA Turing. Wyposażono go w 8-rdzeniowy procesor 9. generacji Intel Core i7, który świetnie sprawdza się podczas grania, tworzenia gier czy eksplorowania wirtualnej rzeczywistości. Jednostka ta jest także wyposażona w dwukanałową pamięć DDR4 RAM oraz szybki dysk NVMe M.2 SSD, wsparty dodatkowym dyskiem twardym o dużej pojemności. MEK MINI wykorzystuje również technologię Killer Gigabit Ethernet i Killer Wireless, aby zapewnić najszybsze i najbardziej niezawodne przewodowe i bezprzewodowe połączenie z siecią.

MEK MINI został zaprojektowany z myślą o 360-stopniowej wentylacji. Odpowiedni przepływ powietrza zapewnia równowagę pomiędzy wysoką wydajnością i kontrolowaną temperaturą. MEK MINI jest także wyposażony w wysokiej jakości podświetlenie RGB, które umiejscowiono w okolicy przedniej maskownicy. Wykorzystując oprogramowanie SPECTRA do personalizacji efektów świetlnych możemy wybrać jeden z trzynastu trybów oraz dowolnie kontrolować kolory. Nowy komputer ZOTAC to gwarancja kompaktowych wymiarów – 260,8mm x 136mm x 258,8mm. Dzięki temu można go wygodnie zapakować do plecaka i zabrać ze sobą. Mała waga i przyjazny transportowi design pozwoli na wykorzystywanie MEK MINI przy różnych okazach, takich jak imprezy LAN-owe lub zawody e-sportowe. Świetnie sprawdzi się także jako mobilne urządzenie do pracy.

MEK MINI z kartą graficzną z serii RTX SUPER będzie dostępny w dwóch konfiguracjach:

Wersja pierwsza to: sześciordzeniowy procesor 9. generacji Intel Core i5, grafika ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER, 16GB 2666MHz DDR4, 240GB NVMe M.2 SSD , 1TB HDD, Windows 10 Home 64-bit. Już w sprzedaży!

Wersja druga to: ośmiordzeniowy procesor 9. generacji Intel Core i7, grafika ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070, SUPER 16GB 2666 MHz DDR4, 240GB NVMe M.2 SSD, 2TB HDD, Windows 10 Home 64-bit. Dostępny od końca sierpnia.