Mam PS Plus. Co stanie się po wejściu PS Plus Premium?

PS Plus Premium debiutuje na polskim rynku. Zastanawiasz się, co będzie z twoją aktualną subskrypcją? Odpowiadamy.

Spis treści

Już dzisiaj w Polsce pojawi się nowa usługa abonamentowa od Sony, czyli PS Plus Premium. Jest to rozwinięcie opcji, która już od lat jest dostępna dla użytkowników konsol PlayStation. Wiele osób, które aktualnie korzystają z usługi zadaje sobie pytanie, co stanie się z ich abonamentem po wejściu w życie nowej oferty.

PS Plus - nowe warianty

W ramach nowej usługi gracze będą mogli wybrać jeden z trzech wariantów:

PS Plus Essential

Jest to tak naprawdę taka sama usługa, jak w przypadku dotychczasowego PS Plus. Co miesiąc odbierzemy darmowe gry. Będziemy mieć także dostęp do wielu zniżek oraz promocji. Oczywiście będziemy mogli także grać online. W zależności od okresu na jaki zdecydujemy się kupić subskrypcję, obowiązywać będą nieco inne ceny.

1 miesiąc – 37 zł

3 miesiące – 100 zł

12 miesięcy - 240 zł

PS Plus Extra

Poza wszystkimi korzyściami znajdującymi się w PS Plus Essential, zyskamy także dostęp do ponad 400 gier z katalogu PS4 i PS5 oraz wybranych tytułów z Ubisoft+ Classics. Za PS Plus Extra zapłacimy:

1 miesiąc – 58 zł

3 miesiące – 165 zł

12 miesięcy 400 zł

PS Plus (fot. Sony)

PS Plus Premium

PS Plus Premium to najbogatszy wariant dający najwięcej korzyści. Poza całą zawartością poprzednich pakietów, zyskamy także dostęp do ponad 300 gier z katalogu PS One, PS2, PS3 i PSP. Będziemy mogli także grać w chmurze (również na PC) oraz sprawdzać specjalnie przygotowane przez deweloperów wersje demonstracyjne gier. To najdroższy abonament Sony, za który zapłacimy:

1 miesiąc – 70 zł

3 miesiące – 200 zł

12 miesięcy - 480 zł

Mam PS Plus - co stanie się dalej?

Jeśli aktualnie korzystasz z abonamentu PS Plus, po wejściu w życie nowej oferty automatycznie zmieni się w PS Plus Essential. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z wyższej opcji, będzie mógł za dodatkową opłatą rozbudować swoją usługę do wariantu Extra lub Premium. Cena jaką trzeba będzie zapłacić, będzie uzależniona od okresu, jaki pozostał do końca naszej aktualnej oferty.

Nie mam PS Plus - co mogę kupić?

Jeśli aktualnie nie korzystasz z usługi PS Plus, będziesz mógł wybrać jeden z trzech dostępnych wariantów - Essential, Extra lub Premium. Cena jest uzależniona od okresu, na jaki zdecydujesz się wykupić abonament.

Jeśli interesują Cię szczegóły dotyczące nowej odsłony PS Plus, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu.