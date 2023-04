Mam nadzieję, że ten przeciek to pomyłka! W przeciwnym razie Galaxy S23 FE może nas wszystkich rozczarować

W sieci pojawiły się kolejne spekulacje na temat nowego średniopółkowca od Samsunga i tym razem - powtarzając za internetowym klasykiem - nie jest kolorowo.

W 2022 roku koreański gigant technologiczny ogłosił, że rezygnuje z serii Fan Edition na rzecz większej produkcji swoich flagowych modeli. Informacja ta była poprzedzona wieloma informacjami na temat domniemanego urządzenia, które pochodziły od sprawdzonych leaksterów oraz dziennikarzy. Niestety ostatecznie okazały się one bezwartościowe, ponieważ Galaxy S22 FE nigdy nie trafił do sprzedaży. W tym roku Samsung ma przywrócić do życia popularną serię, a ja muszę przyznać, że pisząc o Galaxy S23 FE mam deja vu.

Z każdym dniem średniopókowiec staje się urządzeniem, po którym coraz mniej wiem czego mogę się spodziewać. Teraz okazuje się, że portal SamMobile - którego tematyka oscyluje głównie wokół sprzętu Samsunga - dotarł do informacji, sugerujących, że smartfon zostanie oparte na autorskim chipsecie producenta. Oznacza to, że urządzenie nie będzie wykorzystywało Snapdragona 8 Plus Gen 1, jak sugerowały to pierwsze spekulacje, a procesor znany z Galaxy S22 Ultra (Exynos 2200).

Jednostka ma pojawić się we wszystkim egzemplarzach - bez względu na rynek sprzedaży. Użytkownicy w Europie będą więc traktowani na równo z pozostałymi regionami, jednak tym razem trudno jednoznacznie określić, czy to dobrze. Exynos 2200 miał swoje problemy, a niektóre modele z serii Galaxy S22 miały tendencję do przegrzewania. Istnieje szansa na to, że Samsung zmierzył się z tymi zgłoszeniami i usprawnił działanie swoich procesorów, ale nie możemy być tego pewni.

Dobrą informacją jest potwierdzenie premiery nowego Galaxy S23 FE oraz potencjalna data jego debiutu. Urządzenie najprawdopodobniej trafi do sprzedaży w czwartym kwartale tego roku, co wydaje się idealnym momentem na prezentacje nowego Samsunga. Będziemy już wtedy po premierze tegorocznych składaków producenta, a jednocześnie przed pierwszymi zapowiedziami serii Galaxy S24.